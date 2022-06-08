Старье берем: в России вырос спрос на подержанные машины из-за рубежа

В России растет спрос на автомобили с пробегом, привезенные из-за границы. Чаще всего на сайтах объявлений на продажу выставляют японские модели. В чем причина высокого спроса на японские авто б/у и с какими сложностями может столкнуться покупатель, выясняли «Известия».

Машины дорожают, а спрос растет

Число объявлений о продаже автомобилей с пробегом, привезенных из-за границы в апреле-мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 43,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Авито Авто». За год средняя цена на такие машины заметно выросла и составила в апреле-мае почти 1,1 млн рублей, что на 72,9% больше, чем годом ранее.

Тем не менее подорожание не испугало покупателей. Напротив, по сравнению с прошлой весной спрос на такие автомобили увеличился на 93,3%, отмечают специалисты сервиса объявлений.

Старье берем Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло еще в 2021 году и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. В условиях дефицита новых автомобилей это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке, — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Интерес к подержанным машинам из-за рубежа подогревается большим ассортиментом моделей, представленных на рынках других стран, а также хорошим состоянием таких автомобилей, добавил он.

Япония в приоритете

В топ-10 наиболее популярных машин с пробегом, которые ввозятся в нашу страну, вошли только модели японского производства. Первое место (2,76%) занимает компакт-вэн Honda Freed. Вторую и третью строчки (2,38 и 2,36% соответственно) занимают электрокары Nissan Leaf и премиальный минивэн Toyota Alphard. На четвертом месте с показателем 2% расположился еще один компакт-вэн от Honda — модель Stepwgn. Замыкает пятерку лидеров внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (1,97% от общего числа объявлений). В топ-10 вошли также Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown, Camry и Toyota.

Засилье подержанных машин из Японии эксперты объясняют особенностями тамошнего законодательства. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, владение машиной старше 3–5 лет в Японии экономически невыгодно: резко возрастают расходы, связанные с техосмотром и страховкой. Поэтому подавляющее число местных автовладельцев выставляют на продажу достаточно «свежие» модели.

Старье берем Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Японии очень много автомобильных аукционов, на которых продаются подержанные машины для их последующей отправки в другие страны, в том числе и в Россию. Несмотря на выросшие в последнее время тарифы на перевозку из Японии в Приморье и увеличившиеся сроки доставки, такие сделки по-прежнему экономически оправданны, отметил эксперт.

— Как правило, машины для внутреннего рынка Японии оснащаются моторами небольшого объема. А стоимость растаможки зависит в том числе и от кубатуры двигателя, — подчеркнул Шапарин в беседе с «Известиями».

Дальний Восток оказался ближе

После введения США и ЕС антироссийских санкций большинство логистических схем доставки подержанных машин из Европы перестали работать, отмечают эксперты. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, новых каналов, способных обеспечить бесперебойную поставку автомобилей из ЕС, пока наладить не удалось.

— Многие попытались ввозить машины через Турцию и Грузию. По этому же пути пошли и поставщики запчастей, комплектующих, техники и ряда других товаров. В результате на единственном пути из Грузии в Россию — Военно-Грузинской дороге — скопилось гигантское количество фур. Пробка перед погранпереходом «Верхний Ларс» растянулась на 150 км, — заявил «Известиям» Моржаретто.

Старье берем Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Фактически единственным работающим каналом поставки машин остался Дальний Восток, подчеркнул эксперт. Именно Япония, несмотря на антироссийские санкции, в обозримом будущем станет поставщиков относительно доступных подержанных машин в нашу страну, прогнозирует он.

— Думаю, что через какое-то время логистические цепочки поставок подержанных автомобилей из Европы всё же будут налажены. Но из-за опасений попасть под санкции будут использоваться в качестве посредников несколько третьих стран. Разумеется, это скажется на финальной стоимости самого автомобиля, — полагает Моржаретто.

Подводные камни

При ввозе из-за границы подержанного автомобиля необходимо учитывать несколько нюансов, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемами при дальнейшей эксплуатации, напоминают эксперты.

Речь в первую очередь идет о процедуре таможенной очистки. При таможенном оформлении автомобилей нередко используют «серые» схемы, позволяющие несколько уменьшить размер обязательных платежей, отмечают эксперты рынка. Однако машины, растаможенные по таким схемам, в последнее время всё чаще стали попадать в после зрения таможенников, в результате владельцу всё равно приходится доплачивать за машину «сэкономленные» деньги, отметил Антон Шапарин.

Старье берем Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Чтобы не иметь впоследствии проблем с таможенными органами, оформлять подержанную машину следует «в лоб», с получением СБКТС (свидетельство о безопасности колесного транспортного средства, которые выдается на подержанные машины, ввозимые из-за рубежа. — «Известия»), — рекомендует вице-президент НАС.

При этом, признает Шапарин, при оформлении СБКТС покупатель машины с пробегом может столкнуться с определенными сложностями.

— Глобальная нехватка электронных чипов привела к дефициту «коробочек» ЭРА-ГЛОНАСС, которыми необходимо оснащать ввезенные из-за рубежа подержанные автомобили. В свободном доступе их осталось немного, а цена на них заметно выросла. Если год назад установка на машину с пробегом системы ЭРА-ГЛОНАСС обходилась в 25–30 тыс. рублей, то сейчас стоимость этой операции достигает 100 тыс. рублей, — заявил он.