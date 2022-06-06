Водительское право: против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota подали иски

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Иностранные компании, которые приостановили работу в РФ, нарушают права российских потребителей, утверждают в организации. Теперь людям не доступен ремонт, техническое обслуживание и так далее. Об этом «Известиям» рассказал глава ОПИ Олег Павлов. Он уточнил, что первые разбирательства уже начались. Роспотребнадзор поддержал общественников, сказано в официальном заключении службы для суда. Но у исков есть несколько слабых мест, считают эксперты.

Уехали и не вернулись

В конце марта ОПИ предъявила иски о защите прав неопределенного круга потребителей против крупнейших автоконцернов, в числе которых Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor. Речь идет о претензиях к отечественным юридическим лицам — импортерам продукции и запчастей к ней. Первое рассмотрение одного из дел уже началось — в отношении Toyota. Иск подан к ООО «Тойота Мотор». Об этом «Известиям» рассказал глава организации Олег Павлов. Он добавил, что Роспотребнадзор подтвердил готовность участвовать в разбирательствах.

Водительское право Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В службе «Известиям» подтвердили, что Роспотребнадзор реализовал свое право вступить в судебные процессы как госорган, который дает заключение по делу для защиты прав потребителей. Об этом служба письменно уведомила суды и стороны по гражданским делам. Истец и ответчики направили запросы в Роспотребнадзор.

— Основное требование — прекратить исполнение санкций и возобновить поставки всей номенклатуры продукции, — пояснил Олег Павлов «Известиям». — Например, в исковом заявлении общественная организация указывает, что ООО «Тойота Мотор» незаконно прекратила поставки автомобилей, запасных частей и деталей. В итоге потребители лишились возможности реализовать свое право на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену автомобиля, а также на его техническое обслуживание и ремонт.

Также есть ходатайства об аресте счетов и имущества компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей, заметил Олег Павлов. Но «это не принципиально, главное — возобновление поставок запчастей и автомобилей», добавил он. По словам эксперта, в деле против Toyota Motor Роспотребнадзор по Московской области уже представил свое заключение. «Известия» ознакомились с документом управления службы от 29 марта. В нем сказано, что в начале марта бренд Toyota объявил о приостановке ввоза и производства в РФ своей продукции — автомобилей марок Toyota и Lexus, а также запчастей к ним. А это значит, что все процессы, в частности продажа этих товаров и техническое обслуживание, заморожены.

Эти действия «нарушают права и законные интересы неопределенного круга потребителей», сказано в документе Роспотребнадзора. В результате «российские покупатели лишаются возможности обратиться за ремонтом и техническим обслуживанием товара, а также продолжать его использование в течение срока службы». Поэтому управление Роспотребнадзора по столичной области поддержало требования ОПИ как «основанные на законе и подлежащие удовлетворению в полном объеме».

Водительское право Фото: ТАСС/​Рогулин Дмитрий

— Указанные претензии в адрес ООО «Тойота Мотор» необоснованны — клиенты компании могут обратиться за проведением ремонтных работ, сервисным обслуживанием и иными операциями к официальным дилерам, — сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что поставки запасных частей в Россию ограничены из-за серьезных нарушений логистических цепочек поставок. Они обусловлены глобальными сбоями и форс-мажором.

«Известия» направили запросы в российские офисы General Motors, Mercedes и Volkswagen.

Точки просчета

У исков есть несколько слабых мест, считают эксперты. Ответчиком выступает импортер, тогда как обязанность обеспечить поставки запасных частей лежит на изготовителе, сказали «Известиям» в Союзе потребителей РФ. Поскольку импортер в автоиндустрии — это почти всегда дочерняя компания иностранного изготовителя, то, возможно, в контракте есть пункт про обязанность поставлять детали в дилерскую сеть. Но раскроют ли стороны условия контракта — большой вопрос, добавили в организации.

Союз потребителей делал запрос автопроизводителям, и они ответили, что поставки остановлены не по их воле: проблемы с ввозом есть, но из-за влияния внешних факторов, а не по инициативе импортеров.

Более того, в иске ОПИ нет доказательств отказа в ремонте автомобиля, подчеркнули в союзе. Если доказательства не появятся в ходе слушаний в суде, то удовлетворение иска может стать незаконным.

Водительское право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам адвоката МКА «Князев и партнеры» Екатерины Усачевой, в ситуации, когда потребители за свой счет покупают неоригинальные запчасти после длительного и безрезультатного ожидания оригинальных, можно предъявить иск о признании действий ответчиков противоправными: понудить компании прекратить предпринимательскую деятельность в стране, что соответствует регулированию. С позиции владельца автомобиля: можно попытаться ускорить процесс с помощью подачи претензии импортеру, а затем обратиться в суд с требованием заплатить штраф за нарушение срока проведения ремонта (сейчас это 45 дней).

Закон «О защите прав потребителей» в такой ситуации полностью на стороне российских автовладельцев, считает независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. По его словам, несмотря на то что многие логистические компании прекратили работать с Россией, теоретически можно найти способ поставить автозапчасти по железной дороге или самолетом.

Но проблема еще в том, что, согласно большинству дилерских соглашений, официальный автодилер не может покупать оригинальные запчасти в обход локального представительства автобренда, уточняет эксперт. Этот вопрос обсуждали неоднократно. Хотя теоретически крупные дилеры, к примеру, «Рольф», «Автомир», Major, «Авилон», могли бы наладить поставки запчастей из Тайваня, Кореи, Ближнего Востока по своим каналам. Но в этом случае если их будут использовать при гарантийном ремонте, сервисы не смогут направить счет за гарантию представительству бренда, заключил эксперт.