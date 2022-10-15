Остров ввезения: компании с русскими корнями массово переезжают в офшоры РФ

На фоне усиления западных санкций компании с отечественными корнями продолжают переезжать в российские офшоры. За девять месяцев 2022 года в специальные административные районы (САР) уже перебралось 49 международных организаций, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год , рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Общее количество резидентов превысило сотню . Эксперты считают, что как инструмент для бизнеса САР могут активно развиваться благодаря государственным налоговым преференциям, но в основном такие районы рассчитаны на привлечение крупного бизнеса.

Переезд ускорился

Специальные административные районы — это территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году ради репатриации капитала и защиты бизнеса с российскими корнями от санкций . В РФ их два: на островах Октябрьском в Калининградской области и Русском в Приморье. Согласно данным Минэкономразвития на конец сентября, в САР зарегистрировано 107 действующих участников : 106 международных компаний и один фонд. При этом с начала 2022-го в офшоры переехали 49 компаний, в то время как за весь 2021-й это сделали 27 организаций .

В 2022 году произошел взрывной рост интереса к САР на острове Русском со стороны иностранных компаний с российским участием : количество резидентов увеличилось более чем вдвое, рассказал директор департамента сопровождения САР «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) Павел Шейка. Сейчас в офшоре зарегистрировано 11 международных компаний, еще одна находится в процессе. Среди крупнейших участников этого САР: «Интеррос Капитал», структуры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ПАО «Полюс». Еще с 17 компаниями ведется работа по возможности их редомициляции на эту территорию.

Остров ввезения Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Основной юрисдикцией, откуда компании переезжают в отечественные офшоры, является Кипр , сообщил «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

— На текущий момент мы видим, что заинтересованность компаний в переезде в САР повышается. В этой связи работа по дальнейшей настройке регулирующего САР законодательства будет продолжена . В частности, в настоящее время обсуждается возможность продления действия упрощенного порядка регистрации на 2023 год, — заявил он.

В Корпорации развития Калининградской области заявили «Известиям», что с начала года в САР на Октябрьском зарегистрировались 43 компании. Там подчеркнули, что с марта наблюдается активный приток новых участников, однако сложно сказать, в каком именно месяце перерегистрации осуществлялись наиболее интенсивно : интерес международных компаний к офшору на острове в этом году равномерно высок.

Остров ввезения Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Среди новых участников нет компаний, которые ранее бы вели деятельность в странах Балтии, — отметили в корпорации.

Новые налоговые льготы

Возможность переезда в российские офшоры появилась в том числе благодаря принятым в марте этого года изменениям, упростившим требования для международных компаний , сообщили в Минэкономразвития. В частности, сейчас в САР при наличии объективных обстоятельств можно «заехать» по копии корпоративного решения о смене личного закона, не представлять или обосновать непредставление некоторых документов, например финансовой отчетности.

Чаще всего в САР переезжают общества с ограниченной ответственностью (ООО) — для них это достаточно быстро , заявила член Ассоциации юристов России Евгения Мешекова. Для публичных акционерных обществ (ПАО) — сложнее, так как необходимо включить ценные бумаги в один из котировальных списков российской фондовой биржи, пройти процедуры по контролю за соответствием ценных бумаг компании условиям и требованиям, установленным фондовой биржей РФ . По ее словам, участники САР могут получить налоговую ставку в 5% на дивиденды, проценты, роялти и в размере 10% — при выплате доходов, а также нулевые тарифы страховых взносов.

В марте Госдума приняла законопроект о защите бизнеса от санкций, куда вошел ряд поправок по САР . Так, расширен перечень компаний (за счет снижения требований к возрасту), которые могут сменить иностранную юрисдикцию на российскую, исключены требования о ведении бизнеса в нескольких странах, рассказал учредитель инвесткомпании «Плечко групп» Ростислав Плечко.

Остров ввезения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чтобы иностранные и российские компании зарегистрировались в офшорах РФ как международные холдинговые компании (МХК), они должны выполнить ряд условий, рассказал советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Александр Федотов. Получившие статус МХК в рамках Налогового кодекса могут рассчитывать на нулевую ставку по налогу на прибыль по полученным дивидендам, отметил он. Офшоры могут развиваться благодаря государственным налоговым льготам, считает Александр Федотов.

— САР как инструмент для бизнеса могут активно развиваться благодаря предоставляемым государством налоговым преференциям и достаточно прозрачному и несложному процессу перерегистрации юридических лиц (редомициляция), однако некоторых инвесторов заставляет задуматься существенная необходимость инвестирования денежных средств в российскую экономику в размере не менее 50 млн рублей , — сказал юрист.