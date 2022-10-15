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Остров ввезения: компании с русскими корнями массово переезжают в офшоры РФ

Почему им это выгодно и каковы сейчас требования
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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На фоне усиления западных санкций компании с отечественными корнями продолжают переезжать в российские офшоры. За девять месяцев 2022 года в специальные административные районы (САР) уже перебралось 49 международных организаций, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Общее количество резидентов превысило сотню. Эксперты считают, что как инструмент для бизнеса САР могут активно развиваться благодаря государственным налоговым преференциям, но в основном такие районы рассчитаны на привлечение крупного бизнеса.

Переезд ускорился

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Специальные административные районы — это территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году ради репатриации капитала и защиты бизнеса с российскими корнями от санкций. В РФ их два: на островах Октябрьском в Калининградской области и Русском в Приморье. Согласно данным Минэкономразвития на конец сентября, в САР зарегистрировано 107 действующих участников: 106 международных компаний и один фонд. При этом с начала 2022-го в офшоры переехали 49 компаний, в то время как за весь 2021-й это сделали 27 организаций.

В 2022 году произошел взрывной рост интереса к САР на острове Русском со стороны иностранных компаний с российским участием: количество резидентов увеличилось более чем вдвое, рассказал директор департамента сопровождения САР «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) Павел Шейка. Сейчас в офшоре зарегистрировано 11 международных компаний, еще одна находится в процессе. Среди крупнейших участников этого САР: «Интеррос Капитал», структуры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ПАО «Полюс». Еще с 17 компаниями ведется работа по возможности их редомициляции на эту территорию.

Остров ввезения
мост
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Основной юрисдикцией, откуда компании переезжают в отечественные офшоры, является Кипр, сообщил «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

— На текущий момент мы видим, что заинтересованность компаний в переезде в САР повышается. В этой связи работа по дальнейшей настройке регулирующего САР законодательства будет продолжена. В частности, в настоящее время обсуждается возможность продления действия упрощенного порядка регистрации на 2023 год, — заявил он.

В Корпорации развития Калининградской области заявили «Известиям», что с начала года в САР на Октябрьском зарегистрировались 43 компании. Там подчеркнули, что с марта наблюдается активный приток новых участников, однако сложно сказать, в каком именно месяце перерегистрации осуществлялись наиболее интенсивно: интерес международных компаний к офшору на острове в этом году равномерно высок.

Остров ввезения
остров октябрьский
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Среди новых участников нет компаний, которые ранее бы вели деятельность в странах Балтии, — отметили в корпорации.

Новые налоговые льготы

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Возможность переезда в российские офшоры появилась в том числе благодаря принятым в марте этого года изменениям, упростившим требования для международных компаний, сообщили в Минэкономразвития. В частности, сейчас в САР при наличии объективных обстоятельств можно «заехать» по копии корпоративного решения о смене личного закона, не представлять или обосновать непредставление некоторых документов, например финансовой отчетности.

Чаще всего в САР переезжают общества с ограниченной ответственностью (ООО) — для них это достаточно быстро, заявила член Ассоциации юристов России Евгения Мешекова. Для публичных акционерных обществ (ПАО) — сложнее, так как необходимо включить ценные бумаги в один из котировальных списков российской фондовой биржи, пройти процедуры по контролю за соответствием ценных бумаг компании условиям и требованиям, установленным фондовой биржей РФ. По ее словам, участники САР могут получить налоговую ставку в 5% на дивиденды, проценты, роялти и в размере 10% — при выплате доходов, а также нулевые тарифы страховых взносов.

В марте Госдума приняла законопроект о защите бизнеса от санкций, куда вошел ряд поправок по САР. Так, расширен перечень компаний (за счет снижения требований к возрасту), которые могут сменить иностранную юрисдикцию на российскую, исключены требования о ведении бизнеса в нескольких странах, рассказал учредитель инвесткомпании «Плечко групп» Ростислав Плечко.

Остров ввезения
бизнесмены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Чтобы иностранные и российские компании зарегистрировались в офшорах РФ как международные холдинговые компании (МХК), они должны выполнить ряд условий, рассказал советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Александр Федотов. Получившие статус МХК в рамках Налогового кодекса могут рассчитывать на нулевую ставку по налогу на прибыль по полученным дивидендам, отметил он. Офшоры могут развиваться благодаря государственным налоговым льготам, считает Александр Федотов.

САР как инструмент для бизнеса могут активно развиваться благодаря предоставляемым государством налоговым преференциям и достаточно прозрачному и несложному процессу перерегистрации юридических лиц (редомициляция), однако некоторых инвесторов заставляет задуматься существенная необходимость инвестирования денежных средств в российскую экономику в размере не менее 50 млн рублей, — сказал юрист.

Таким образом, САР в большей степени рассчитаны на привлечение крупного бизнеса, заключил он.

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