Не тянуть с резиной: как правильно выбрать зимние шины

После введения санкций ряд крупных зарубежных производителей шин заявил об уходе с российского рынка. Однако серьезных проблем с выбором зимних шин у автомобилистов нет, отмечают эксперты. Впрочем, некоторые автовладельцы всё же могут столкнуться с трудностями в поиске зимней «обуви» для своих машин. Подробности — в материале «Известий».

Интерес есть

В октябре с приходом первых заморозков в ряде регионов автовладельцы стали активно интересоваться приобретением зимних шин. Согласно исследованию «Авито», по сравнению с сентябрем продажи покрышек для зимы увеличились на 38%.

— Сейчас мы наблюдаем пик покупок зимней резины, а также значительное расширение ассортимента наших продавцов — число объявлений за месяц выросло на 14%. На данный момент на площадке размещено более 1,7 млн объявлений о продаже покрышек для легковых автомобилей, из них около 690 тыс. — более 39% от общей доли — абсолютно новые товары, — рассказал руководитель категории «Запчасти и аксессуары» платформы «Авито» Александр Куроптев.

Не тянуть с резиной Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Согласно исследованию, наиболее популярными марками зимних шин у россиян являются Nokian, Bridgestone, Triangle, Cordiant и Yokohama. На их долю в общей сложности приходится более половины всех проданных на платформе «Авито» покрышек.

Более половины водителей предпочитают шипованную резину — ее выбирают 53% автомобилистов. Наибольший интерес к «шипам» зафиксирован в Перми, Ижевске и Новокузнецке — в этих городах доля продаж таких шин превышает 78%. Автомобилисты Калининграда, Хабаровска и Владивостока, напротив, больше предпочитают нешипованные покрышки. Здесь доля так называемых липучек в общем объеме проданных зимних шин составляет 79, 68 и 58% соответственно.

Резина подорожала

По данным исследования, комплект новых шипованных шин сейчас обходится в среднем в 12,1 тыс. рублей. Нешипованные покрышки стоят несколько дороже: за четыре колеса приходится заплатить в среднем 15,2 тыс. рублей. Стоит отметить, что в расчет принималась так называемая медианная цена. При этом учитывались как премиальные, так и массовые бренды шин, а также их разная размерность.

Подержанные шины, согласно исследованию, незначительно уступают в цене новым. Так, комплект б/у шипованных покрышек обойдется в среднем в 10,5 тыс. рублей, а «липучек» — в 11,8 тыс. рублей.

Не тянуть с резиной Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Дороже всего зимние шины обходятся автомобилистам Владивостока и Москвы — средний чек там составляет 17,7 тыс. и 17,3 тыс. рублей соответственно. Наиболее бюджетные варианты можно найти в Калининграде и Ярославле: здесь комплект колес стоит в среднем 7,8 тыс. и 7,3 тыс. рублей соответственно.

По словам испытателя шин издания «Авторевю» Олега Растегаева, за последний год шины подорожали неравномерно. Рост цен во многом зависит от бренда и размерности покрышки, подчеркнул он.

— Популярные типоразмеры шин отечественных брендов стали дороже примерно на 15–20%. При этом импортные шины с диаметром 20 дюймов и больше подорожали заметно сильнее: в некоторых случаях речь идет о двукратном росте цен, — рассказал он «Известиям».

Санкции нипочем

Несмотря на введенные санкции, уход с российского рынка ряда шинных производителей и приостановку работы некоторых заводов по их производству в нашей стране, особого дефицита зимних покрышек не наблюдается. По данным Центра развития перспективных технологий, по состоянию на середину лета на складах находилось не менее 30 млн зимних шин. Этих запасов хватит, чтобы удовлетворить запросы покупателей на ближайший год-полтора, отмечают специалисты.

Не тянуть с резиной Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Согласно анализу рынка, проведенному автомобильным журналом «За рулем», большинство шинных брендов по-прежнему доступны в РФ. В основном распродаются шины, выпущенные и завезенные в нашу страну до введения санкций, приостановки российских заводов и прекращения поставок покрышек из-за рубежа. К примеру, складскими запасами торгуют компании Bridgestone, Michelin и Goodyear. Компания Continental, остановившая весной завод в Калужской области, снова запустила его в конце лета. Аналогично поступила и Yokohama: предприятие компании в Липецкой области в августе также возобновило работу. С ограничениями продолжается работа завода Nokian под Санкт-Петербургом, а также предприятий Pirelli в Кировской и Воронежской областях.

Владельцы обычных седанов, хетчбэков и кроссоверов смогут без особого труда подобрать зимние шины на свой автомобиль, считает Олег Растегаев. Сложности могут возникнуть при поисках шин на крупные внедорожники и спорткары, подчеркнул он.

— На такие машины требуются шины большого посадочного диаметра — 20 дюймов и больше. Такие типоразмеры не выпускались заводами, расположенными в нашей стране, а завозились из-за рубежа. Из-за введенных ограничений импорт таких шин резко сократился, и найти нужную модель может быть проблематично, — заявил «Известиям» Олег Растегаев.

Подержанный «премиум» или новый «эконом»: что выбрать

Автомобилистам, которые собираются сэкономить на зимней резине и приобрести подержанные шины, эксперт рекомендует обратить внимание на иностранные модели «второй линии» (например, суббренды Nordman у Nokian и Gislaved у Continental), а также отечественные шины. Он отметил, что по своим характеристикам премиальная подержанная модель будет проигрывать новой модели массового сегмента.

Не тянуть с резиной Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Растегаев советует максимально внимательно отнестись к выбору таких покрышек. Состояние протектора он считает важным, но далеко не единственным фактором, на который следует обратить внимание.

— Очень важно проверить состояние боковин: на них не должно быть трещин и грыж. Также следует обратить внимание на посадочную плоскость — часть шины, которая соприкасается с диском и обеспечивает герметичность колеса. Потертости, заусенцы и трещины на ней могут привести к тому, что покрышка будет пропускать воздух, — подчеркнул Растегаев.

Немаловажным фактором для зимних шин он также считает их возраст. По его словам, спустя пять лет после выпуска состав резиновой смеси, из которой изготовлена покрышка, меняет свои свойства, становится «дубовым», что негативно сказывается на ездовых характеристиках шины. Растегаев не рекомендует использовать шины старше пяти лет, даже если глубина протектора больше 4 мм (предельный уровень износа для зимних шин, согласно ПДД).

Вешать и складывать

После «переобувки» идеальным вариантом эксперты называют хранение летних шин на специализированном складе. Как правило, компании, предлагающие такие услуги, перед приемом колес моют и сушат их, а также обеспечивают оптимальные условия для сохранности покрышек. Полугодовое хранение шин обойдется в 2–5 тыс. рублей в зависимости от региона и размера колес.

Не тянуть с резиной Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

При самостоятельном хранении шин на даче или в гараже эксперты советуют соблюсти несколько условий. После шиномонтажа колеса следует вымыть и обработать специальными средствами, которые позволят резине сохранить свою эластичность. Если покрышки смонтированы на дисках, то идеальный вариант — подвесить их за диски на крючья под потолком или на стене. Также допускается хранить их стопкой друг на друге, но только в накачанном состоянии.

Шины без дисков подвешивать и класть одну на другую крайне нежелательно — в этом случае покрышки могут деформироваться. Их следует хранить в вертикальном положении, периодически поворачивая, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всему колесу.