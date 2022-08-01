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Российский завод Continental возобновил работу

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Калужский завод шинной марки Continental подтвердил ранее озвученную информацию о том, что возобновит производство шин с 1 августа 2022 года. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на заявление «Континентал Калуга».

Из пресс-релиза следует, что производственный план предприятия будет оперативно корректироваться в зависимости от потребностей в шинах завода у российских автопроизводителей и дистрибуторов.

Производственный процесс будет строиться с учетом логистики, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл. Агентство напомнило, что шинный завод «Континентал Калуга» был открыт в октябре 2013 года.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн. «Континентал Калуга» выпускает зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей трех брендов компании: Continental, Gislaved и Matador.

1 августа агентство «НАПИ инфо» сообщило, что в первом полугодии 2022 года снизились цены на все представленные на российском рынке шины для легковых и грузовых автомобилей.

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