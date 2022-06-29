В России не ожидают дефицита шин из-за ухода с рынка Michelin и Nokian Tyres

Оператор системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак» не ожидает возникновения дефицита шин на российском рынке на фоне заявлений об уходе из России компаний Michelin и Nokian Tyres. Об этом сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) в среду, 29 июня.

Согласно подсчетам аналитиков оператора, на сегодняшний день на российских складах находятся более 77 млн шин и покрышек при среднемесячном объеме потребления на уровне 4 млн.

Больше всего в стране запасов зимней резины — шипованной и нешипованной — не менее 30 млн покрышек. Этого хватит, чтобы удовлетворить спрос покупателей не менее чем на 18 месяцев. Летних шин на складах 24 млн штук — при неизменном объеме спроса этого хватит, чтобы обеспечить потребности России не менее чем на 22 месяца. Также у дистрибуторов скопилось 8,5 млн всесезонных шин, чего достаточно не менее чем на 22 месяца. Прочих шин на складах 14 млн — этого хватит более чем на 15 месяцев.

«Выше перечислены только запасы на складах. Они будут пополняться за счет оставшегося в стране производства и импорта. Таким образом, уход двух компаний с российского рынка не приведет к дефициту ни в одной категории шин», — рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Накануне финский производитель шин Nokian Tyres заявил о контролируемом уходе с российского рынка. Решение принял совет директоров компании. На следующий день фирма сообщила, что может продолжить операционную деятельность в РФ в автономном режиме, включая производство на заводе во Всеволожске. В компании рассказали, что принятые Евросоюзом санкции сделали невозможной работу, поэтому производитель представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы в России в автономном режиме.

Кроме того, 28 июня французский производитель шин Michelin заявил о планах по продаже своих российских активов под местное управление и ухода с рынка РФ. Компания приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию 15 марта на фоне новых антироссийских санкций.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию в том числе в связи с санкциями Запада, введенными на фоне операции по спасению Донбасса.

Цифровая маркировка «Честный знак» распространяется на 14 товарных групп: молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику.