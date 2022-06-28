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Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Финский производитель шин Nokian Tyres заявил о контролируемом уходе с российского рынка. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает пресс-служба компании.

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«Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что продолжение деятельности Nokian Tyres в России нецелесообразно из-за ужесточения санкций против РФ. Кроме того, отмечается, что подготовка к выходу с российского рынка начнется немедленно, компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства.

«Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также приняла решение инвестировать в совершенно новые мощности в Европе. В начале года компания объявила о прекращении инвестиций в российский завод», — пояснили в компании.

Также в компании указали, что с 28 июня возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии Андрей Пантюхов больше не является членом команды менеджеров компании.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. Выпуск шин в России велся в заводе в Всеволожске Ленинградской области.

Ранее в этот день французский производитель шин Michelin заявил о намерении продать свои российские активы под местное управление и покинуть российский рынок. Компания приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию 15 марта на фоне усилившихся санкций против российской экономики.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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