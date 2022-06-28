Производитель шин Michelin объявил об уходе из России

Французский производитель шин Michelin намерен продать свои российские активы под местное управление и покинуть российский рынок, говорится в сообщении компании.

«Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство (на территории России. — Ред.), в частности из-за проблем с поставками, в условиях общей неопределенности», — указано в обращении компании.

Компания Michelin приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию 15 марта, на фоне усилившихся санкций против российской экономики.

В пресс-службе компании затруднились ответить на вопрос «Известий», планируется ли продолжение производства шин марки Michelin на российском заводе. При этом допустили возможность возобновления импорта своих шин в Россию.

Ранее сегодня американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik.

В начале марта ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Речь идет о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone и Continental также приостановили работу заводов и поставки в Россию.