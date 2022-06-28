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Производитель бытовой техники Whirlpool продаст свои активы в России

Компания Whirlpool продает свои российские активы в пользу турецкой Arcelik
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik, говорится в сообщении компании.

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Турецкая копания планирует выкупить АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Сумма сделки будет в пределах €220 млн, однако итоговые условия контракта будут зависеть от ряда факторов. Уточняется, что выплаты будут растянуты на десять лет.

Таким образом, Arcelik приобретает у американской корпорации мощности в Липецке, которые позволят выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин ежегодно.

Кроме России приобретаемые компании работают на территории Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и Монголии.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», доходы «Вирлпул Рус» по РСБУ в прошлом году составили 40,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. У «Индезит Интернэшнл» аналогичные показатели были на уровне 29,1 млрд рублей и 220 млн рублей соответственно.

Whirlpool является одним из крупнейших производителей бытовой техники в мире и самым крупным на территории США. Основной создаваемой продукцией являются стиральные машины, холодильники и морозильные камеры.

Компания Arcelik входит в крупнейший турецкий финансово-промышленный конгломерат Koc Holding и является лидером на турецком рынке бытовой техники. Компания занимается производством телевизоров, записывающих устройств, а также стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники.

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