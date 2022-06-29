Финский производитель шин Nokian Tyres может продолжить операционную деятельность в России в автономном режиме. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-службы компании.

В сообщении отмечается, что принятые ЕС санкционные ограничения сделали невозможной работу компании. Поэтому компания подготовила и представила совету директоров концерна предложение о будущем формате работы в России в автономном режиме.

«Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России… В любом случае целью является реализация решения, которое позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компании в России», — отметил генеральный директор компании Nokian Tyres в России Андрей Пантюхов.

В компании также подчеркнули, что компания Nokian Tyres продолжит свою работу в России, включая производство на заводе во Всеволожске. Также отмечается, что все обязательства перед сотрудниками и клиентами будут выполнены. Кроме того, полностью будут выполняться и все требования действующего российского законодательства.

Накануне сообщалось, что Nokian Tyres заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает пресс-служба компании. В сообщении говорилось о том, что такое решение принято советом директоров.

В компании подчеркнули, что продолжение деятельности Nokian Tyres в России нецелесообразно из-за ужесточения санкций против РФ. Отмечалось, что процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства.

Кроме того, в сообщении компании говорилось, что возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии Андрей Пантюхов больше не является членом команды менеджеров компании с 28 июня.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. Выпуск шин в России велся на заводе в Всеволожске Ленинградской области.

Ранее во вторник также стало известно о том, что французский производитель шин Michelin заявил о намерении продать свои российские активы под местное управление и покинуть российский рынок. Компания приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию 15 марта на фоне усилившихся санкций против российской экономики.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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