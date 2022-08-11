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Российский завод Yokohama возобновил выпуск автошин

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Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
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Завод по производству автомобильных шин марки Yokohama в России возобновил свою работу. Об этом 11 августа в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Липецк», на территории которой расположено предприятие.

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В связи с проблемами в логистике и нехваткой необходимых материалов, завод находился в простое, но после поступления каучука предприятие снова начало выпуск продукции.

«Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с директорами предприятий проблемные вопросы, пути их решения. Обсудил возможности взаимодействия с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стран по поиску новых поставщиков сырья, а также варианты выстраивания логистических путей», — сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Липецк».

Подчеркивается, что все сотрудники завода получают заработную плату в размере 100%.

1 августа Калужский завод шинной марки Continental возобновил производство шин. На предприятии сообщили, что производственный план завода будет оперативно корректироваться в зависимости от потребностей в шинах у российских автопроизводителей и дистрибуторов.

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