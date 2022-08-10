Пошлины пополам: в России может появиться льготная растаможка машин

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предусматривающий введение льготного порядка ввоза автомобилей из-за рубежа. Некоторым категориям граждан могут вернуть половину суммы, уплаченной в виде таможенных пошлин. Кто сможет воспользоваться этими преференциями и не приведет ли введение льготного порядка к злоупотреблениям, выясняли «Известия».

Вернуть половину

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит проект федерального закона «О временном порядке возмещения таможенных пошлин», который предусматривает введение льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа некоторыми категориями граждан. Копия законопроекта имеется в распоряжении «Известий».

«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в документе.

В законопроекте указано, что право на возврат половины суммы, уплаченной в виде таможенной пошлины, получат родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Согласно принятым в середине июля поправкам к закону «О ветеранах», статус ветерана боевых действий получили лица, принимающие участие в спецоперации на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Воспользоваться льготой эти категории смогут только один раз.

Предполагается, что новый порядок растаможки автомобилей вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Однако этот срок может быть продлен по решению правительства РФ, указано в законопроекте.

Пошлины пополам Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Санкции и высокие пошлины

Из-за введенных санкций ряд автомобильных компаний заморозил поставки машин на российский рынок, а также приостановил их производство в нашей стране, отмечают авторы законопроекта. В результате в наиболее уязвимом положении оказались многодетные семьи, подчеркивают они.

«В настоящее время в РФ не производится легковых транспортных средств с шестью и более посадочными местами, оснащенными необходимыми для обеспечения безопасности детей устройствами. Импорт автомобилей из-за рубежа также затруднен. В настоящее время таможенные пошлины в отношении автомобилей могут достигать 54% от его стоимости », — говорится в пояснительной записке к документу.

— Схожие льготы, например, для инвалидов и многодетных есть в Белоруссии, но там существует определенная специфика. Раз в год они могут ввезти автомобиль на территорию страны и заплатить 50% от причитающихся налогов и таможенных пошлин. Справедливости ради надо отметить, что эта схема часто используется для занижения стоимости подержанного транспорта. Ведь большая часть таких автомобилей потом перепродается в России, — рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, 50-процентная льгота на уплату таможенных пошлин будет действовать в отношении как новых, так и подержанных автомобилей. Эти меры позволят снизить цены на машины, уверен депутат. Он уточнил, что законопроект направлен в правительство для получения отзыва.

В Федеральной таможенной службе (ФТС РФ) пока не видели законопроект о льготных пошлинах и не смогли прокомментировать предложения парламентариев.

Пошлины пополам Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В ФТС России отсутствует информация об инициативе депутатов Государственной думы Российской Федерации по подготовке законопроекта, предусматривающего возмещение сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных в отношении транспортных средств, ввозимых отдельными категориями граждан Российской Федерации для личного пользования. Официальная оценка обоснованности и актуальности предложений может быть сформирована после поступления в ФТС России текста законопроекта в установленном порядке, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

За и против

Опрошенные «Известиями» специалисты неоднозначно восприняли инициативу депутатов. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, предложенные льготы — серьезная мера поддержки для ветеранов и многодетных семей.

— В годовом исчислении рынок новых автомобилей упал на 60–70%. Преодолеть такое падение без увеличения импорта просто невозможно. А таможенные ставки — до 54% от цены машины — фактически носят заградительный характер. Без их отмены цены на автомобили в РФ будут на экстремально высоких уровнях, а импорт будет штучным. И больнее всего это бьет по многодетным семьям: легковых автомобилей для них сейчас в РФ просто не выпускается, — пояснил он.

Введение таможенных льгот для тех или иных категорий автомобилистов может привести к различным злоупотреблениям, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Похожие льготы активно использовались в конце 1990-х – начале 2000-х при различных «серых» схемах ввоза машин в нашу страну, напомнил он.

— Были схемы с оформлением автомобилей на «афганцев», «чернобыльцев» и переселенцев. Зачастую ими пользовались обычные перекупщики, используя льготников для уменьшения стоимости растаможки машин. Есть вероятность, что с введением льгот для многодетных семей и ветеранов эти истории снова повторятся, — считает он.

Пошлины пополам Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Похожего мнения придерживается и независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Ветераны и многодетные семьи, безусловно, нуждаются в поддержке, однако этими льготами могут воспользоваться люди, которые не имеют к ним никакого отношения, полагает он.

— Возможно какая-то часть ветеранов и многодетных родителей воспользуется этими преференциями и ввезет для себя автомобиль по льготным таможенным пошлинам. Однако очень быстро найдутся предприимчивые люди, которые станут использовать эту схему для последующей перепродажи машины, предлагая льготникам временно оформить ее на себя, — считает эксперт.

По его словам, больший эффект дала бы отдельная госпрограмма для таких категорий граждан, по которой бы они могли приобрести автомобиль российского производства с субсидиями от государства. В этом случае поддержку получили бы не только сами льготники, но и отечественный автопром, подчеркнул Бургазлиев.

Чтобы свести к минимуму количество злоупотреблений, связанных с появлением «серых» схем, воспользоваться льготой на оплату таможенных платежей можно будет только один раз при ввозе одного автомобиля, отметил Антон Шапарин.

— В отличие от Белоруссии, где льгота предоставляется раз в год и фактически ориентирована на перегон автомобилей, ветераны и многодетные смогут получить скидку на таможенные пошлины только один раз. Это прямо указано в законопроекте, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, появление льготного режима, позволит избавится от целого ряда действующих сейчас «серых» схем, при которых для уменьшения стоимости растаможки при ввозе машин из ряда стран ЕАЭС их цена в таможенных декларациях искусственно занижается, а показатели экологического класса, напротив, завышаются, считает Шапарин.