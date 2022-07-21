Без кнопки: параллельному импорту машин дали зеленый свет

Правительство сняло ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. Проводить сертификацию таких машин разрешат по упрощенной схеме. Кроме того, их теперь не обязательно оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС. Дилеры готовы освоить параллельный импорт, однако сам механизм такого ввоза требует доработки, отмечают эксперты. Позволят ли принятые послабления справиться с дефицитом новых машин на российском рынке, разбирались «Известия».

Разрешение не требуется

Кабинет министров принял постановление, которое упрощает ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как уточнили в Министерстве промышленности и торговли, он снимает барьеры для ввоза новых автомобилей юридическими лицами.

— Теперь юридические лица могут провести необходимую сертификацию в упрощенном порядке без получения разрешения правообладателя, — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

Прежде для ввоза автомобилей из-за рубежа юрлицам необходимо было получать одобрение типа транспортного средства, которое выдавалось органами сертификации только с разрешения правообладателя. Теперь это правило отменено.

Без кнопки_1 Установка системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиль Фото: РИА Новости/Семен Апасов

В Минпромторге также отметили, что новый порядок изменяет требования к оснащению машин: теперь их можно импортировать в Россию без обязательного оснащения устройствами вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Это временная мера: юридические лица могут ввозить автомобили без оснащения этой системой до 1 октября 2022 года, а граждане — до 1 февраля 2023 года, отметили в ведомстве.

Указанные сроки согласованы Минпромторгом и российскими производителями систем вызова экстренных служб (СВЭС), подчеркнули в АО «ГЛОНАСС».

— Это позволит сформировать объем СВЭС, необходимый для покрытия растущей потребности по оснащению ввозимых в Россию автомобилей. Временный порядок не исключает возможности установки системы: автовладельцы, которые заботятся о своей безопасности, смогут продолжить оснащение ввезенных автомобилей кнопками SOS, которые есть в наличии у производителей, — сообщили в пресс-службе компании.

В АО «ГЛОНАСС» отметили, что с начала года к системе было подключено более 364 тыс. транспортных средств, а всего в ней на данный момент более 8,7 млн транспортных средств. С момента появления системы в 2015 году контакт-центр принял и обработал 23 млн вызовов, из которых более 219 тыс. потребовали реагирования служб спасения для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Необходимо время

По мнению экспертов, упрощение сертификации автомобилей, ввозимых из-за рубежа, — первый шаг к полноценному параллельному импорту автомобилей. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, потребуется определенное время, чтобы этот механизм смог нормально заработать.

— Безусловно, решение правительства, разрешившее ввозить машины без получения ОТТС и получения разрешения от правообладателя, дало зеленый свет параллельному импорту автомобилей. Мы рады, что наша позиция в этом вопросе была услышана. Однако, чтобы эта схема начала функционировать, потребуется определенное время для проработки взаимодействия между таможней, органами сертификации, МВД и некоторыми другими ведомствами, — отметил Хайцеэр в беседе с «Известиями».

Без кнопки_4 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Похожего мнения придерживаются в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В организации отмечают, что необходимо отработать практическую сторону вопроса, в том числе межведомственное взаимодействие госорганов и уполномоченных лиц в части таможенного оформления и выдачи электронных ПТС, особенно в отношении автомобилей, импортируемых из государств — членов ЕАЭС.

— Параллельный импорт автомобилей юрлицами вырастет, как только заработает сам механизм. Но не стоит рассчитывать, что рынок будет насыщен, ведь дефицита автомобилей в целом никто не отменял, — заявили «Известиям» в пресс-службе РОАД.

Предъявите документы

Выдачей заключения об оценке единичного транспортного средства занимается ФГУП «НАМИ». Согласно памятке, размещенной на сайте организации, для его получения среди прочих документов необходимо предоставить «сообщения об официальном утверждении, выданные административными органами государств — участников соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств... и протоколы к ним».

Кроме того, потребуются «действующие сертификаты соответствия, выданные в рамках технического регламента, и протоколы к ним», а также «декларации о соответствии, зарегистрированные в соответствии с положениями технического регламента».

Специалисты отрасли подчеркивают, что все эти документы находятся в распоряжении правообладателя: самого автопроизводителя или уполномоченного им официального импортера. В ФГУП «НАМИ» не ответили на запрос «Известий» о том, где и как заявитель сможет получить эти документы.

Чуда не случится

Опрошенные «Известиями» автомобильные дилеры поддерживают решение кабинета министров и готовы ввозить машины по параллельному импорту. Однако сомневаются, что это позволит кардинально решить проблему с дефицитом. По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексея Старикова, действовавшие до недавнего времени ограничения (необходимость получения ОТТС и установки системы ЭРА-ГЛОНАСС) делали параллельный импорт практически невозможным.

— Отмена подобных процедур позволит постепенно наладить поставки. Однако стоит понимать, что параллельный импорт в ближайшее время не сможет полностью решить проблемы с дефицитом автомобилей, особенно на фоне общемировой нехватки комплектующих для их производства, — подчеркнул Стариков.

Тем не менее представитель «Авилона» заявил, что компания планирует в ближайшее время наладить параллельный импорт автомобилей в Россию и «в настоящий момент проводит оценку данной процедуры и разрабатывает стратегию ее реализации».

Без кнопки_3 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Принятые меры, безусловно, упростят ввоз автомобилей путем параллельного импорта, но глобальным образом проблему дефицита машин на рынке это не решит, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его словам, такие «точечные» поставки не смогут конкурировать с официальными импортерами.

— Некоторые производители и ритейлеры имеют регламентные ограничения по работе с Россией, поэтому не могут дать официальной гарантии на авто, ввезенные путем параллельного импорта. Кроме того, действует запрет на ввоз автомобилей дороже €50 тыс., что существенно ограничивает поставки моделей премиум-сегмента, — напомнил он.

Дилерам катастрофически не хватает оборота, то есть самих автомобилей, а за счет параллельного импорта не поставляется должный объем машин, поясняет сложившуюся на рынке ситуацию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

— Вполне вероятно, что нововведения принесут пользу, но для этого нужны оперативные изменения в работе всех задействованных подразделений, в том числе таможни и ГИБДД, — подчеркнул он.

Сейчас ключевой проект компании — наладить поставку новых автомобилей тех брендов, которые ушли с рынка, но остаются востребованными у потребителей, отметил Терлюкевич.