Занять новое кресло: маткапитал разрешат тратить на покупку машины

В Госдуме разработали законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала. Предполагается, что эти средства можно будет потратить на приобретение автомобиля. Эксперты считают, что такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на машины. На каких условиях и на покупку каких автомобилей позволят тратить маткапитал, выяснили «Известия».

Для детей, а не для гонок

Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», разработанные депутатами Госдумы, расширяют возможности использования материнского капитала. Согласно законопроекту (копия имеется в распоряжении «Известий»), наряду с улучшением жилищных условий, получением образования семьи с двумя и более детьми смогут использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля. Документ направлен в правительство для получения заключения.

Поправками предусматривается, что легковой автомобиль, приобретаемый с использованием маткапитала (524,5 тыс. рублей на первого ребенка, 693,1 тыс. рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была оформлена на первенца. — Ред.) должен быть новым, произведенным в России и иметь не менее трех пассажирских мест, помимо водительского. Кроме того, документ устанавливает ограничения по цене и мощности машин.

Занять новое кресло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Полная стоимость приобретаемого автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, товарном или кассовом чеке либо в ином документе, подтверждающем факт оплаты, не должна превышать 2 млн рублей; мощность двигателя приобретаемого автомобиля не должна превышать 92 киловатт (125,08 л.с.)», — говорится в законопроекте.

Авторы поправок отмечают, что в принятые в ряде субъектов федерации дополнительные меры поддержки семей с детьми уже сейчас позволяют покупать машину на региональные субсидии. Например, такая возможность есть у жителей Калининградской и Ростовской областей, Бурятии и Якутии, а также Ненецкого автономного округа.

«Региональный законодатель считает приобретение автомобиля допустимой мерой дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей. Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей », — говорится в пояснительной записке к документу.

С учетом замечаний

Нынешний законопроект — не первая попытка разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля. Похожие предложения звучали и прежде, однако так и не были одобрены. Чаще всего эти инициативы отвергались из-за опасений, что таким образом материнский капитал может быть «обналичен» после продажи купленной машины, а также из-за того, что собственником становится один из родителей, что не учитывает интересы ребенка. В новых поправках авторы постарались учесть ранее озвученные замечания.

— Мы четко прописываем условия приобретения автомобиля. Его купить можно будет только в общую собственность с ребенком, а если автомобиль был продан или переоборудован в течение трех лет после покупки, то придется вернуть деньги в Пенсионный фонд. Это всё будет являться гарантией целевого расходования средств с учетом интересов прежде всего ребенка. А если, например, отец будет зарабатывать деньги для семьи на этом автомобиле, то в этом точно нет ничего плохого, — заявила «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Занять новое кресло Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С учетом серьезного подорожания автомобилей для семей с детьми нужно повысить доступность автотранспорта, в том числе путем направления маткапитала на его покупку, считает депутат. По ее словам, использование этих средств на приобретение машины особенно актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семьей становится большой проблемой. Расширение возможностей выгодно и государству, отметила парламентарий.

— Средства материнского капитала уже заложены в бюджете, дополнительно не надо ничего выделять, а через покупку автомобиля они сразу попадают в экономику, подчеркнула она. Работают автозаводы, а каждое рабочее место там — это шесть рабочих мест в смежных отраслях, — подчеркнула Яна Лантратова в беседе с «Известиями».

Впрочем, по словам авторов законопроекта, ограничения мощности моделей при дальнейшем рассмотрении документа могут быть изменены.

Помощь отрасли

Эксперты считают, что возможность использования материнского капитала для приобретения автомобиля станет дополнительным стимулом к покупке машины.

— Из-за резкого роста цен многие семьи, планировавшие купить автомобиль, уже не могут его себе позволить и вынуждены отказаться от покупки. Материнский капитал поможет им реализовать эти планы, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Новые возможности по использованию маткапитала позволят также обновить российский автопарк и снизить средний возраст машин в нашей стране , подчеркнул он.

Занять новое кресло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С ним согласен заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. По его мнению, с учетом заметно «подорожавших» по сравнению с прошлым годом автокредитов возможность использования маткапитала позволит снизить дополнительные расходы на покупку машины или вообще избежать их.

— В массовом сегменте, к которому сейчас относятся автомобили стоимостью до 2 млн рублей и мощностью до 125 л.с., более половины покупок совершается в кредит. Материнский капитал позволит людям покупать новые автомобили либо совсем без использования заемных средств, либо с кредитами на меньшую сумму, что, безусловно, станет дополнительным драйвером роста продаж, — подчеркнул Стариков.

Остался только «АвтоВАЗ»

Некоторые специалисты признают правильной саму возможность приобретения машины на средства материнского капитала. Однако считают прописанные в законопроекте ограничения для автомобилей избыточными. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, теоретически под указанные параметры подпадает достаточно большое количество машин, однако на практике эти меры будут действовать только в отношении моделей «АвтоВАЗа».

— В сложившейся ситуации очень многое зависит от наличия самих автомобилей. Если законопроект, условно говоря, начнет действовать завтра, то он распространится на начальные версии Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo и некоторые другие модели, которые еще есть на складах у дилеров. Однако не факт, что они еще будут в наличии, когда документ вступит в силу. С учетом весьма туманных перспектив возобновления нормальных поставок этих и других машин в автосалоны получается, что в нынешних условиях материнский капитал фактически можно будет использовать только для покупки автомобилей Lada, — заявил «Известиям» Бургазлиев.

Занять новое кресло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его мнению, имеет смысл пересмотреть параметры автомобилей для участия в программе. Это можно сделать с таким расчетом, чтобы в них уложились модели, производство которых ведется в нашей стране. В качестве примера он приводит 143-сильный кроссовер Haval Jolion, базовая версия которого стоит чуть дороже 2 млн рублей.