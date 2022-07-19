Частным образом: маткапитал позволят тратить на коммерческие детсады

Госдума РФ приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. В Совете Федерации должны принять документ в ближайшее время. Об этом «Известиям» рассказали парламентарии. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями (ИП) с лицензией на образовательную деятельность. Специалисты разъясняют, что новый закон устраняет конкурентное неравенство между частными детскими садами и ИП в образовательной среде. Однако законодателям необходимо продумать, как отрегулировать ценообразование в этой сфере, чтобы исключить лазейки для обналичивания средств. Подробнее — в материале «Известий».

Сектор-невидимка

В настоящее время частное дошкольное образование в России начинает пользоваться большим спросом. По оценке Аналитического центра при правительстве РФ, доля частных детских садов составляет примерно 2% в общем числе дошкольных образовательных организаций. В реальности же, заявили «Известиям» источники в двух ведомствах, частный сектор может занимать свыше 50% рынка дошкольного образования за счет ИП.

Сейчас родители пока еще не могут тратить маткапитал на оплату дошкольных услуг в частных организациях. Зато готовящиеся изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» позволят тратить эти средства на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели. Родители смогут отдавать детей в частные дошкольные учреждения, нанимать репетиторов, водить в кружки и секции.

— Внесенные поправки не только дают родителям возможность более широкого выбора образовательных организаций для своего ребенка, но и избавляют предпринимательскую среду в сфере образования от излишней конкуренции, — пояснила «Известиям», одна из авторов документа депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

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— Совершенствование форм использования материнского капитала — это комплексное расширение мер государственной поддержки семей с детьми и законодательная реакция на запрос общества, в частности родительского сообщества, — говорит председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. — Этот закон мы поддержим.

Проблема существует давно и наконец она получает свое решение, отмечает руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и проекта «Многодетная Россия» Наталья Карпович. «Родители давно мучаются от того, что не могут платить из маткапитала за эту форму обучения», — замечает Карпович.

В 2016–2019 годах численность учеников учреждений дошкольного образования в России выросла на 3,6% и достигла 7,61 млн человек, говорится в исследовании агентства Businesstat. Рост был обусловлен высоким уровнем рождаемости в России в начале 2010-х гг и политикой государства по увеличению охвата детей дошкольным образованием. Кроме того, увеличению численности учеников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) способствовало расширение спектра образовательных услуг для детей раннего возраста.

В 2020 году численность предприятий, оказывающих услуги дошкольного образования в России, составила 46,5 тыс., что было на 5,9% ниже уровня 2016 года. Количество предприятий отрасли ежегодно сокращалось на 1,2–1,7%. Причиной стала общая оптимизация деятельности образовательных учреждений в России, укрупнение групп, а также ожидаемый долгосрочный тренд сокращения уровня рождаемости и, соответственно, потребности в дошкольных образовательных учреждениях. По прогнозам агентства Businesstat, в 2021–2025 годах ожидается дальнейшее снижение числа предприятий отрасли дошкольного образования на 0,6–1,1% в год до 44,6 тыс. к концу периода.

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— Но если такой прогноз рассматривать в призме нового закона, то число получателей услуг за счет ИП увеличится в несколько раз, — сказала «Известиям» председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина.

— До сих пор родители вынуждены были платить за образование своего ребенка исключительно из своего кармана, несмотря на то что законодательно ИП приравниваются к иным организациям, ведущим образовательную деятельность, — говорит председатель «Союза матерей России». — Это безусловно положительный момент, так как увеличение участников этого процесса благотворно влияет на защиту здоровой конкуренции и на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. У родителей не только появляется возможность использовать помощь государства на сокращение затрат семейного бюджета, но и выбрать подходящее образовательное заведение для ребенка.

В целом это законодательное изменение отвечает тенденции вовлечения негосударственного сектора в решение социальных задач. Это не только создает конкурентную среду, но и повышает качество услуг, увеличивает вариативность, создает новые услуги и сервисы, которые отвечают более точно на запросы общества, подчеркивает член правления Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России (АсНООР), руководитель Ассоциации частного образования Волгоградской области Александра Сукиасян.

— Существовавшая ранее практика вызывала недоумение как у предпринимателей, так и у получателей маткапитала, — говорит Александра Сукиасян. — Приходилось через суд доказывать свое право.

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Как устранить обналичку

Однако некоторые моменты в новом законопроекте пока еще остались неучтенными, объясняет глава «Союза матерей России» Ольга Панина. Это касается самого закона об образовании, который также требует доработки и уточнения в связи с расширением возможности использования средств маткапитала на образовательные услуги ИП.

Согласно статье 32 ФЗ «Об образовании в РФ», индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно или с привлечением педагогических работников, поясняет Ольга Панина. В случае осуществления деятельности с привлечением педагогических работников ИП получает лицензию на осуществление образовательной деятельности. То есть для ведения образовательной деятельности лично, без привлечения иных педагогических работников, индивидуальному предпринимателю лицензия не требуется, а в новом законе отсутствует уточнение по поводу таких ИП, замечает эксперт.

— Таким образом, здесь необходимо либо вносить поправки в закон об образовании, приравнивая такие ИП к тем, которые привлекают других работников, и соответственно уточнять, что они должны также получать лицензию, либо в новом законе уточнять формулировку и выводить ИП, лично оказывающих образовательные услуги, из списка возможных получателей оплаты за счет средств маткапитала, — говорит глава «Союза матерей России». — Мы считаем, что в том виде, в котором сейчас принят законопроект, могут возникнут некоторые перекосы и злоупотребления.

В свою очередь, член правления АсНООР Александра Сукиасян обращает внимание на организационные «неудобства». Речь о техническом оформлении этих отношений. Дело в том, что Пенсионный фонд в разных регионах формулирует разные требования к документам и договорам, что усложняет оформление, добавляет эксперт.

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— Разное прочтение приводило даже к административной ответственности для учреждений, — уточняет Александра Сукиасян. — Из плюсов же — эти изменения мотивируют предпринимателей лицензировать деятельность, что тоже скажется на прозрачности и качестве сектора. Будем надеяться, что это будет более активно распространяться и на дополнительное образование. В любом случае это очень важные новости, поскольку частный сектор образования в России развивается уже 30 лет, но пока занимает менее 5% (если говорить о дошкольном сегменте), подобные инициативы могут стать драйвером развития.

Эксперт напоминает, как в начале нулевых, когда появился сильный дефицит мест, в сад записывались еще до рождения ребенка. Именно частный сектор помог решить эту задачу не только технически, но и качественно.

— Законодателям необходимо продумать механизм регулирования ценообразования в этой сфере, чтобы исключить возможности по обналичиванию средств, — отмечает отмечает член Ассоциации организаций по защите семьи, исполнительный директор ВРОО «Многодетный Волгоград» Анна Апакова.