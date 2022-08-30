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Отходные пути: автоконцерны определились с планами насчет России

Какие автопроизводители могут покинуть нашу страну с тем, чтобы вернуться
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Mercedes-Benz и производитель шин Nokian задумались о продаже своих российских активов. Автоконцерны, заявившие в начале весны о временной приостановке деятельности, начали определяться со своими дальнейшими планами, отмечают эксперты. Какие из иностранных автоконцернов намерены покинуть нашу страну, выяснили «Известия».

Завод на продажу

Компании Mercedes-Benz и Nokian ведут переговоры о продаже своих российских заводов. По данным СМИ, потенциальным покупателем принадлежащей Mercedes-Benz производственной площадки под Солнечногорском может стать российский дилер немецкого автопроизводителя, компания «Автодом». Причем наряду с заводом дилер может получить права на дистрибуцию автомобилей с трехлучевой эмблемой в России.

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье был открыт весной 2019 года. До недавнего времени на нем собирались седаны E-Class, кроссоверы GLC, GLE, а также внедорожники GLS. В начале марта 2022 года компания заявила о приостановке выпуска автомобилей на этом предприятии.

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Сотрудник в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler в Московской области

Сотрудник в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler в Московской области

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Mercedes-Benz рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России. Конкретных решений пока нет, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Мерседес Бенц Рус». В компании «Автодом» отметили, что не комментируют возможную покупку завода немецкого автопроизводителя.

В Nokian Tyres напомнили, что 28 июня совет директоров компании принял решение о «контролируемом уходе» из России.

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Автоматизированный склад готовой продукции завода по производству шин Nokian Tyres во Всеволожске

Автоматизированный склад готовой продукции завода по производству шин Nokian Tyres во Всеволожске

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Сейчас идет рассмотрение различных сценариев такого ухода, в том числе переговоры с потенциальными инвесторами, а также локализация всех процессов и систем, обеспечивающих работу предприятия. В настоящее время завод Nokian Tyres во Всеволожске работает и будет продолжать работать. Но в связи с нехваткой сырья возможны вынужденные простои предприятия, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

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В начале августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что после ухода Nokian Tyres из России завод компании сменит свое название и займется поиском новых рынков сбыта продукции. По данным СМИ, свой интерес к шинному заводу во Всеволожске проявили нефтяная компания «Татнефть» и концерн AEON.

Уйти, чтобы вернуться

Продажа завода российскому партнеру — это попытка Mercedes-Benz уменьшить свои убытки, связанные с его содержанием, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, даже законсервированное автомобильное производство требует серьезных денежных вливаний.

— Вполне возможно, что в договоре о продаже завода будет прописана возможность обратного выкупа предприятия «Мерседесом», как это было реализовано при продаже российских активов Renault, — предположил Моржаретто.

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Автомобиль в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler

Автомобиль в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Тем самым немецкий автопроизводитель оставит себе возможность возобновления производства автомобилей в нашей стране в случае изменения геополитической ситуации, отметил эксперт.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также считает, что потенциальная продажа подмосковного завода Mercedes-Benz носит временный характер, и после его передачи партнеру компания постарается оставить себе пути для возвращения. По его мнению, без поддержки самого автопроизводителя новый владелец завода не сможет наладить на предприятии полноценное производство машин.

— Теоретически можно наладить поставку машинокомплектов через совместное предприятие Mercedes-Benz и BAIC в Китае и организовать производство некоторых моделей этого СП. Например, под брендом самого BAIC в случае, если машинокомплекты, изготовленные СП, не попадают под санкции. В этом случае немецкий автопроизводитель формально не будет иметь отношения к импорту санкционных компонентов для этих машин напрямую, но по факту будет его контролировать, — отметил эксперт.

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Сотрудник шинного завода концерна Nokian Tyres в промышленной зоне «Кирпичный завод» во Всеволожске

Сотрудник шинного завода концерна Nokian Tyres в промышленной зоне «Кирпичный завод» во Всеволожске

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Что касается завода Nokian Tyres, то, по словам Бургазлиева, это предприятие могло бы быть интересно концерну «Сибур».

— С приобретением такого завода компания может стать одним из крупнейших производителей шин в России, — отметил он.

Кандидаты «на выход»

С учетом объема продаж, доли рынка и общей обстановки на рынке, рассматривать возможность продажи производственных площадок в нашей стране могут Volkswagen, Ford и BMW, считает Сергей Бургазлиев.

— Рискну предположить, что эти автопроизводители потенциально стоят в первых рядах на продажу производственных площадок по выпуску автомобилей в нашей стране. Вполне вероятно, что такая возможность как минимум изучается руководством компаний, — полагает он.

По словам эксперта, в меньшей степени о продаже российских заводов задумываются японские и корейские автопроизводители.

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Новые автомобили марки Mercedes на территории завода Mercedes-Benz в Московской области

Новые автомобили марки Mercedes на территории завода Mercedes-Benz в Московской области

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Предположения независимого консультанта по автопрому подтверждаются заявлением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова о том, что Skoda является одной из компаний, решивших провести релокацию производства. Об этом глава кабинета министров сообщил в интервью местным СМИ.

В Volkswagen Group, которой принадлежит бренд Skoda, воздержались от комментариев относительно продажи завода в Калужской области или переноса производства автомобилей в Казахстан. В компании Sollers (владеет заводом по выпуску фургонов Ford Transit в Елабуге) и российском офисе BMW (производит автомобили на калининградском «Автоторе») отметили, что производственные мощности с весны находятся в простое. В компаниях предпочли не раскрывать свои дальнейшие планы относительно этих заводов.

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