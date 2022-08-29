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Названы претенденты на российский завод Nokian

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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К шинному заводу финской Nokian Tyres, который находится в России, проявили интерес нефтяная компания «Татнефть» и концерн AEON, принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Об этом 29 августа сообщил портал Drom.

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По информации ресурса, интерес «Татнефти» к шинному заводу логичен, так как эта компания до недавних пор выпускала шины марки Kama Tyres, однако из-за санкций вынужденно продала этот бизнес Татнефтехиминвест-холдингу.

Что касается AEON, то это многопрофильная компания, среди активов которой значатся региональные аэропорты, предприятия, работающие в сфере речного транспорта, а также производство азотных удобрений, завод по изготовлению метанола и т. д.

Как сообщили неназванные источники в российском представительстве Nokian Tyres, компания по-прежнему рассматривает различные варианты ухода из России, однако никаких конкретных решений пока не принято.

Шинный завод компании в России, который расположен во Всеволожске, является одним из крупных производств Nokian в мире. Российский завод выпускал до 16 млн покрышек ежегодно для легковых и грузовых автомобилей.

По итогам 2021 года на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Большую часть продукции со всеволожского завода поставляли на экспорт в страны дальнего зарубежья, однако с 10 июля рынок Евросоюза для завода закрыт из-за санкций.

Если Nokian не найдет покупателей за свое производство, то она может сохранить всеволожскую площадку за собой, однако при этом компании надо будет придумать для ее продукции новый бренд.

2 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что завод Nokian Tyres сменит свое название и займется поиском новых рынков сбыта своей продукции. Он сообщил, что сложности с работой возникнут, так как надо будет придумать новый шинный бренд, к которому еще надо будет привыкнуть.

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