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Бывший завод по производству шин Nokian Tyres сменит название

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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После ухода из России компании Nokian Tyres завод по производству автошин сменит свое название и займется поиском новых рынков сбыта продукции. Об этом 2 августа на пресс-конференции рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Сложности будут с Nokian Tyres, потому что сам лейбл, к которому привыкли, скорее всего, не останется, будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске — один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России», — сообщил губернатор.

В конце июня финский производитель шин Nokian Tyres заявил об уходе с российского рынка. В компании подчеркнули, что продолжение деятельности Nokian Tyres в России нецелесообразно из-за ужесточения санкций против РФ

1 августа калужский завод шинной марки Continental подтвердил, что возобновил производство шин. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн автошин.

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