Экстренный выпуск: автопроизводство в России упало на 64%

С начала года выпуск легковых автомобилей в России сократился на 64,2%. По сравнению с другими сферами промышленности сильнее всего от введенных санкций пострадала именно автомобильная отрасль. Для восстановления отечественного автопрома потребуется достаточно длительное время, предупреждают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Автопром под ударом

С января по август российские автозаводы выпустили около 300 тыс. легковых автомобилей — на 64,2% меньше, чем за семь месяцев прошлого года. Об этом говорится в обзоре динамики объемом промышленного производства, опубликованной статистики. Выпуск грузовиков снизился на 20,1%, микроавтобусов — на 41,9%, а автобусов — на 10,2%.

В июле автопроизводство оживилось: легковых автомобилей собрали на 44,5% больше, чем в июне (19,4 тыс. штук). Однако это всё равно на 80,6% меньше, чем в июле прошлого года. Выпуск грузовиков и автобусов в июле по сравнению с июнем снизился на 7% и 16,2% соответственно, а по сравнению с июлем прошлого года на 35,9% и 26%. Спад производства зафиксирован и в смежных с автопромом отраслях. Например, выпуск шин с начала года сократился на 11,9%.

Экстренный выпуск Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сильнее всего от санкций пострадала именно российская автомобильная промышленность. Другие сферы оказались менее чувствительными к веденным запретам и ограничениям. Несмотря на санкционное давление, объемы химических веществ и продуктов с начала года уменьшились только на 2,8%, производства кокса и нефтепродуктов — на 0,6%. При этом некоторые отрасли, наоборот, выросли. Так, производство лекарственных средств и медицинского оборудования в России с начала года увеличилось почти на четверть (+23,9%) а выпуск металлургической продукции увеличился на 0,3%.

Весенняя пауза

Основное падение объемов производства машин пришлось на весну, когда из-за геополитической обстановки и нехватки комплектующих большинство предприятий автомобильной отрасли не работали, отмечают эксперты. Так, в начале весны было приостановлено производство автомобилей Volkswagen, Skoda, Nissan, Toyota, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Peugeot, Citroen и Mazda. Большинство производственных площадок этих автокомпании по-прежнему не работают. На некоторых, например на калининградском «Автоторе», машины выпускаются в ограниченных объемах.

В конце марта был в Москве и Тольятти остановлен выпуск машин Renault, а в середине мая французская компания вообще ушла с российского рынка. Почти два месяца (с начала апреля по начало июня) не впускались автомобили на «АвтоВАЗе».

Упор на сборку

Основная проблема, с которой сейчас столкнулись российские автозаводы, — нехватка комплектующих для производства машин, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, в начале 2000-х, упор делался на привлечение в нашу страну иностранных автопроизводителей, при этом созданию в России предприятий по выпуску автомобильных компонентов уделялось мало внимания.

— Многие автокомпоненты поставлялись на российские автозаводы из-за рубежа. После введения санкций и разрыва логистических цепочек эти поставки либо прекратились, либо производятся со сбоями. Как следствие, автомобильные предприятия стоят, — заявил он «Известиям».

Экстренный выпуск Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

В проекте стратегии развития автопрома, подготовленной Минпромторгом, власти признали ошибки, касающиеся автокомпонентной базы, отметил эксперт. Одна из ключевых задач этой стратегии — создание в нашей стране предприятий по выпуску необходимых автомобильных комплектующих, подчеркнул Бургазлиев.

Нужно время

Для восстановления объемов производства автомобилей потребуется длительный срок, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Заводы иностранных автоконцернов, большинство из которых сейчас не функционируют, обеспечивали примерно половину всего объема производства машин в нашей стране, отметил Сергей Бургазлиев. Он сомневается, что в обозримой перспективе они снова запустят конвейеры.

— Маловероятно, что на этих предприятиях производство возобновится до конца года. Даже если предположить, что завтра геополитическая ситуация резко изменится, для запуска остановленного завода потребуется время. В лучшем случае полноценное производство может быть запущено примерно через год, — заявил «Известиям» Бургазлиев.

С ним согласен главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков. На запуск законсервированного оборудования, налаживание схем поставок комплектующих, заполнение ими складов, прием сокращенного персонала потребуется минимум полгода, подчеркнул он.

Экстренный выпуск Фото: ТАСС/Егор Алеев

— В проекте стратегии развития автопрома прописан базовый сценарий, который предполагает восстановление автомобильного рынка и автомобильной промышленности в 2026–2027 годах. Думаю, что это наиболее реалистичный вариант, по которому будет идти российская автомобильная отрасль, — отметил он в беседе с «Известиями».

Не ждите новых игроков

В обозримой перспективе автомобильный рынок России будет насыщаться в первую очередь за счет выпускаемых в нашей стране моделей отечественных и китайских брендов, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Рассчитывать на появление в отечественном автопроме новых игроков не стоит, полагает он.

— Наш рынок был интересен иностранным инвесторам, когда в год продавалось почти 2 млн автомобилей и были перспективы к его росту до 3 млн.штук в год. Хорошо, если в этом году будет продано 600–700 тыс. новых машин. При таких объемах открывать сборочное производство экономически нецелесообразно, — считает Моржаретто.

Кроме того, из-за сотрудничества с российскими предприятиями потенциальные партнеры опасаются попасть под вторичные санкции, подчеркнул он . По этой причине Daimler Trucks разорвал контракт с «КамАЗом», а Volkswagen был вынужден уйти с «ГАЗа», напомнил эксперт.

Экстренный выпуск Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Опасаясь попасть под санкции, от сотрудничества с «УАЗом» теперь решили отказаться и в Chery, — отметил Моржаретто.

Однако отказ от уазовской площадки не означает прекращения сотрудничества китайского автопроизводителя с российским партнером, уверен он. По словам Моржаретто, у Sollers есть незадействованные мощности в Набережных Челнах, а также цеха в Ульяновске, напрямую не связанные с «УАЗом». Они вполне могут рассматриваться Chery в качестве потенциальной площадки для создания производства в России, отметил эксперт.