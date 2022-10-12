Второе дыхание: что будет с рынком подержанных авто

Ввиду дефицита новых автомобилей и роста цен на них россияне массово выбирают поддержанные машины — второй месяц объем продаж превышает полмиллиона единиц. Причем иномарки популярнее отечественных моделей. Сохранится ли такая тенденция дальше и что будет с ценами — выясняли «Известия».

Рынок подержанных автомобилей в августе показал пока самый лучший результат за год — 562 006 шт., по данным «Автостат-инфо». В сентябре продажи снизились на 9% — до 511 541 шт., но всё равно остаются на высоком для 2022 года уровне. Для сравнения в сентябре новых машин было продано 52 878 шт., это минус 59,8% к аналогичному периоду 2021-го, а подержанных продали почти в 10 раз больше, падение составило всего 15,7%. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, раньше соотношение новых автомобилей к подержанным было 1:4, теперь 1:10.

Какие машины с пробегом наиболее популярны

Почти треть машин из проданных на вторичном рынке в сентябре — российские марки, в основном это продукция «АвтоВАЗа» разных лет выпуска, 140 720 шт. (–18,5% от уровня прошлого сентября). Остальные 370 821 шт. — иномарки (–14,7%), причем половина из них это Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и VW.

Второе дыхание Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самыми популярными моделями с пробегом остаются Hyundai Solaris и Kia Rio. Первая в сентябре разошлась тиражом 12 032 шт., вторая тиражом 11 747 шт. Третье место занимает немолодая Lada 2114 Samara — 11 204 машины. В топ-10 вторичного рынка еще три тольяттинские модели: древняя 2107, Priora и Granta. По состоянию на сентябрь 2022 года парк автомобилей Lada достигает 12,8 млн шт., цены на них невысокие, так что они еще долго будут лидировать в сегменте подержанных автомобилей. По-прежнему популярны у россиян Ford Focus и Toyota Corolla, а Camry завершает сентябрьский топ-10.

Объявлений больше, срок жизни меньше

Аналитики компании CM.Expert, проанализировав динамику публикаций о продаже автомобилей на «Авто.ру», «Авито» и «Дром.ру», фиксируют позитивную динамику рынка шестой месяц подряд. В сентябре количество предложений в перепродаже выросло на 2,1% и вплотную приблизилось к отметке в 1,3 млн штук.

Одновременно с этим увеличивается доля объявлений от частных лиц — собственников и профессиональных продавцов. Причем срок жизни объявлений на классифайдах снижается. В сентябре он сократился и у дилеров, и у частных продавцов — у первых машину выкупают в среднем за 45 дней, а у вторых — за 36 дней.

Как изменились цены

Средний ценник с начала года вырос на 19% и достиг 1,07 млн рублей. У частника машина стоит в среднем 974 тыс. рублей, у дилера — 1 593 000 рублей. Машины продолжают дорожать, но в августе рост цен составил 1,4%, по большей части из-за резкого пересмотра дилерских прайс-листов.

Второе дыхание Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Аналитическое агенство «Автостат» дает немного другие цифры — сентябрьский рост составил 1%, а средний ценник на автомобиль с пробегом достиг 1 254 500 рублей. То есть рост в сравнении с началом года составил 20%. Если сравнивать с октябрем прошлого года, то в среднем машины подорожали в полтора раза. При этом автомобили разных возрастных и ценовых категорий дорожали по-разному. Например, трехлетняя LADA Granta за год прибавила 37%, Volkswagen Tiguan возрастом пять лет — 48%, а семилетняя Toyota Camry — 28%.

Почему продажи в сентябре сократились

Директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов отмечает, что на продажи автомобилей с пробегом оказали влияние частичная мобилизация и отток некоторой части платежеспособных клиентов из России.

— В целом потребности людей изменились, и приобретение автомобиля — не первостепенная задача, — считает он.

По словам директора «Авилон Автомобили с пробегом» Николая Баскакова, падение спроса в третьем триместре сентября было ожидаемым.

Второе дыхание Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Общее падение составило около 40%, особенно сильно оно заметно в случае с автомобилями стоимостью от 3 млн рублей. Спрос на сегодняшний день сохраняется только на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 2 млн рублей, — отметил он.

«Спрос сохраняется»

Независимый автоэксперт по авторынку Сергей Бургазлиев настроен оптимистично.

— Самое главное, что спрос сохраняется, вот что важно. Поэтому рынок подержанных машин упадет по итогам года в несколько раз меньше, чем рынок новых, — полагает он. — А учитывая, что в ближайшее время не запустится ни один иностранный автозавод, тенденция по снижению на рынке машин с пробегом не будет ярко выражена. Это хороший признак, что люди не перестали менять машины. Правительству нужно обратить на это внимание и поменять стратегию. Необходимо запускать заводы, какие есть.

Он допустил, что в ближайшее время предложение ликвидных машин может увеличиться, пусть и несущественно, в результате чего цены немного снизятся.

Второе дыхание Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Осенью продажи сохранятся на уровне августа-сентября, считает Игорь Моржаретто.

— По результатам этого года рынок просядет, но не принципиально, процентов на 15, — говорит он.

Фактор роста

По словам Моржаретто, вторичный рынок по-прежнему подпитывается за счет перехода автомобиля от первого владельца ко второму. Параллельный импорт пока не стал фактором роста в сегменте машин с пробегом , считает он. Согласен с этим и Владимир Желобов.

— Параллельный импорт не является ключевым фактором, влияющим на рынок. Пока преждевременно давать какие-то либо прогнозы, следует дождаться окончательного формирования системы поставок авто из-за рубежа в рамках параллельного импорта, так как в будущем это может облегчить ситуацию с наличием автомобилей, — пояснил он «Известиям».