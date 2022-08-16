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В России не зафиксировали массового ввоза машин по параллельному импорту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За месяц действия упрощенного режима ввоза автомобилей в Россию, позволяющего не устанавливать на них устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, было оформлено только 300 документов, подтверждающих соответствие требованиям техрегламента. Об этом «Известиям» 16 августа заявил заместитель гендиректора по техническому регулированию автомобильного института НАМИ Сергей Аникеев.

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«У НАМИ пропускная способность достаточна, чтобы провести оценку соответствия [автомобилей, ввозимых по параллельному импорту]. Вопрос — где эти автомобили? Пока на текущий момент, если смотреть в официальном реестре на сайте Росстандарта, на текущий день — почти месяц действует постановление № 1269 — оформлено всего 300 документов. Поэтому те страхи, которые были на стадии принятия постановлений — нам рассказывали про какие-то сотни тысяч автомобилей, — мы пока их не наблюдаем», — сказал он.

НАМИ в мае был назначен единственной экспертной организацией по сертификации импортируемых автомобилей в рамках упрощенного техрегламента (постановление правительства № 855).

В середине июля правительство также разрешило ввозить в страну автомобили, не оборудованные устройствами вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС (постановление № 1269). Получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС, оформляется вместо ОТТС) на ввозимые машины могут только физлица (на новые и бывшие в употреблении автомобили); юридические лица могут получить СБКТС только на автомобили с пробегом и старше трех лет.

В марте в связи с антироссийскими санкциями, введенными рядом стран после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, правительство РФ приняло постановление, согласно которому разрешается параллельный импорт — ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

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