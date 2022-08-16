В России не зафиксировали массового ввоза машин по параллельному импорту

За месяц действия упрощенного режима ввоза автомобилей в Россию, позволяющего не устанавливать на них устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, было оформлено только 300 документов, подтверждающих соответствие требованиям техрегламента. Об этом «Известиям» 16 августа заявил заместитель гендиректора по техническому регулированию автомобильного института НАМИ Сергей Аникеев.

«У НАМИ пропускная способность достаточна, чтобы провести оценку соответствия [автомобилей, ввозимых по параллельному импорту]. Вопрос — где эти автомобили? Пока на текущий момент, если смотреть в официальном реестре на сайте Росстандарта, на текущий день — почти месяц действует постановление № 1269 — оформлено всего 300 документов. Поэтому те страхи, которые были на стадии принятия постановлений — нам рассказывали про какие-то сотни тысяч автомобилей, — мы пока их не наблюдаем», — сказал он.

НАМИ в мае был назначен единственной экспертной организацией по сертификации импортируемых автомобилей в рамках упрощенного техрегламента (постановление правительства № 855).

В середине июля правительство также разрешило ввозить в страну автомобили, не оборудованные устройствами вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС (постановление № 1269). Получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС, оформляется вместо ОТТС) на ввозимые машины могут только физлица (на новые и бывшие в употреблении автомобили); юридические лица могут получить СБКТС только на автомобили с пробегом и старше трех лет.

В марте в связи с антироссийскими санкциями, введенными рядом стран после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, правительство РФ приняло постановление, согласно которому разрешается параллельный импорт — ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.