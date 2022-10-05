Пошли в обход: автодилеры взялись за параллельный импорт

В условиях перебоев с поставками новых автомобилей крупные холдинги решили ввозить машины по параллельному импорту в обход официальных каналов. В результате у дилеров появились модели, которые даже не планировали поставлять на наш рынок или поставки которых были остановлены из-за санкций. Какие автомобили, ввезенные по параллельному импорту, доступны покупателям и позволит ли это решить вопрос с дефицитом машин, выясняли «Известия».

Долгий путь

После введения санкций поставки большинства автомобилей премиального сегмента в нашей стране практически остановились. США полностью запретили импорт на российский рынок моделей, выпущенных на своей территории, страны Евросоюза разрешили ввозить автомобили не дороже €50 тыс., а Япония установила планку на уровне 6 млн иен. Чтобы уменьшить дефицит автомобилей, в начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, которые разрешено ввозить в нашу страну по так называемому параллельному импорту, в обход официальных каналов поставок. В него вошли несколько десятков автомобильных брендов.

Пошли в обход Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Несмотря на это, самостоятельно ввозить автомобили дилеры всё равно не могли: таможенные органы требовали предъявления одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который выдавался сертификационным органами только с разрешения правообладателя. В середине лета правительство сняло это ограничение, разрешив импортерам — юридическим лицам проводить сертификацию машин в упрощенном порядке, без предъявления ОТТС.

Альтернативные каналы

Одним из первых ввозить машины по параллельному импорту стал автомобильный холдинг «Авилон». По словам заместителя генерального директора компании по продажам новых автомобилей Алексея Старикова, уже начались поставки Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, нового поколения Jeep Grand Cherokee, новых электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-tron.

Пошли в обход Jeep Grand Cherokee 2022 Фото: Jeep

Вывод на наш рынок некоторых из перечисленных моделей, в частности Range Rover пятого поколения и Jeep Grand Cherokee нового поколения, был запланирован автопроизводителями в течение 2022 года. Однако введенные санкции и запреты не позволили сделать это. А вот поставлять в Россию электрокар ID.6 Volkswagen даже не планировал. Теперь эти модели доступны российским покупателям.

Ввозить по параллельному импорту автомобили Jaguar и Land Rover в конце сентября начал и официальный дилер этих британских марок, компания «Автодом».

Пошли в обход Volkswagen ID.6 2022 Фото: Volkswagen

Параллельный импорт позволил наладить поставки новых автомобилей. Если же желаемого авто нет в наличии, то любую модель клиентам привезут под заказ, отметил бренд-директор «Jaguar Land Rover Автодом Алтуфьево» Руслан Ульданов.

Гарантия по страховке

В отличие от автомобилей, ввезенных из-за рубежа частными лицами, машины, которые предлагают официалы , обеспечиваются гарантией и проходят полное таможенное оформление, согласно законодательству, отмечают представители дилерских центров.

— Это сертифицированные автомобили, мы даем страховую гарантию. Автомобили проходят дилерскую предпродажную подготовку, и также мы проводим все заводские акции, — сообщил «Известиям» представитель «Авилона» Алексей Стариков.

В «Автодоме» отмечают, что гарантия на машину сохраняется при оформлении «специальных страховых продуктов, которые покрывают расходы клиента при возникновении гарантийного случая»

Пошли в обход Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Предлагая страховку от неисправностей, дилеры, мягко говоря, лукавят, считают юристы. Согласно закону «О защите прав потребителей», в таком случае покупатель вправе предъявить претензии непосредственно производителю автомобиля (его уполномоченными лицу), импортеру или продавцу, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— В случае с параллельным импортом дилер является и продавцом, и импортером, поэтому несет ответственность за качество проданной машины и должен обеспечить ее работоспособность в период гарантийного срока службы, — заявил он «Известиям».

По словам адвоката, в данной ситуации законодательство не делает различий, как автомобиль был ввезен в Россию: по официальным каналам или по параллельному импорту. И в том и в другом случае заводская гарантия на него сохранятся, отмечает он.

— Судебной практики, связанной с гарантий на товары, ввезенные по параллельному импорту, пока нет. Однако в подобных спорах суды, скорее всего, встанут на сторону потребителя, — полагает Радько.

Дешевле не будет

Дилеры не раскрывают пути, по которым автомобили попадают в нашу страну. По словам бренд-директора «Jaguar Land Rover Автодом Алтуфьево» Руслана Ульданова, машины ввозятся «по разным каналам».

— Мы всегда в поиске более быстрой и безопасной логистики, поэтому вчера была Армения или Беларусь, а завтра это могут быть другие страны. Важно отметить, что кроме логистических цепочек определяющим фактором является юридическая чистота автомобилей. На сегодняшний день именно эти обстоятельства определяют канал поставки и страну, — заявил он «Известиям».

Стоимость автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, практически не отличается от цены на аналогичные модели, поставленные официальным представительством того или иного автопроизводителя, отмечают продавцы.

Пошли в обход Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Учитывая расходы на логистику и растаможивание, стоимость автомобилей, привезенных на рынок с помощью параллельного импорта, не будет ниже тех моделей, которые поступали по официальным каналам, — отметил Алексей Стариков.

Примерно такой же позиции относительно стоимости машин придерживаются и в «Автодоме». У большинства автомобилей цена практически не изменилась, но есть некоторые модели, которые стали дороже, подчеркнули в компании.

— На стоимость влияют несколько факторов. Например, общая доступность моделей для импорта в разных странах. Важно отметить, что ранее дилер получал автомобиль под ключ у дистрибутора, сейчас к расходам добавились таможенная очистка, доставка, акциз. Величина этих расходов зависит от канала доставки. Поэтому есть модели, которые мы не закупаем для пополнения свободного стока, а привозим под конкретный заказ клиента, — сообщил «Известиям» Руслан Ульданов.

С верой в параллели

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) верят в потенциал параллельного импорта машины и считают, что он значительно выше нынешних результатов.

— Параллельный импорт автомобилей только проходит первые шаги в официальном русле. После отмены обязательного предъявления одобрения типа транспортного средства [при ввозе автомобиля юридическим лицом] мы совместно с Минпромторгом прорабатываем алгоритм и выявляем возможные трудности. В условиях санкций и неопределенности возобновления поставок и производства автомобилей это единственный выход поставок автомобилей на российский рынок, — заявила «Известиями» пресс-секретарь РОАД Вера Павлова.

Пошли в обход Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Эксперты рынка также приветствуют решение дилеров о параллельном импорте. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, оно, безусловно, окажет влияние на российский авторынок, хотя и не очень значительное. Очевидно, что полностью заменить официальные поставки автомобилей в нашу страну параллельный импорт вряд ли сможет, полагает он.

— В первую очередь дилеры завозят модели премиального класса. В этом сегменте рынка данный канал позволит частично решить проблему с нехваткой автомобилей. Однако в настоящее время количество автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, не идет ни в какое сравнение с объемами машин, которые поставлялись в нашу страну до введения санкций, — подчеркнул эксперт.