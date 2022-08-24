Ссудный день: в России выросло количество выданных автокредитов

В прошлом месяце банки выдали на 12% больше автокредитов, чем в июне. Общая сумма ссуд на приобретение машин составила 48,5 млрд рублей. Росту автокредитования во многом способствовало возобновление государственных программ поддержки спроса на автомобили, а также снижение Центробанком ключевой ставки, считают эксперты. Однако говорить о восстановлении рынка автокредитования — пока преждевременно, отмечают они. Подробности — в материале «Известий».

Займы пошли в рост

В июле российские банки выдали около 40,4 тыс. автокредитов — на 12% больше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Объединенного кредитного бюро (ОКБ). На приобретение автомобилей в прошлом месяце россияне взяли в долг в общей сложности 48,5 млрд рублей, отмечается в отчете ОКБ. На протяжении последних четырех месяцев средний размер займа останется практически неизменным — 1,2 млн рублей.

Больше всего автокредитов в прошлом месяце было выдано в Москве (3,2 тыс. на сумму 5,6 млрд рублей), Московской области (3,4 тыс. ссуд на 5,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (2,6 займов на 3,9 млрд рублей), Краснодарский крае и Татарстане (2 тыс. кредитов на 2,5 и 2 млрд рублей соответственно).

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге средний размер ссуды заметно выше, чем в общем по стране: 1,78 млн, 1,52 млн и 1,5 млн рублей соответственно. Минимальный размер кредита на приобретение автомобиля в июле зафиксирован в Удмуртии — 888 тыс. рублей.

Ссудный день Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Наибольший прирост количества выданных автокредитов по сравнению с прошлым месяцев зафиксирован в Ленинградской (+27%), Саратовской, и Волгоградской (+23%) областях, Пермском (+24%) и Красноярском краях (+20%), а также в Удмуртии (+22%). В денежном исчислении объем автокредитования вырос в Омской (на 31%), Ленинградской (+22%), Волгоградской (+21%) и Свердловской областях (+20%).

Тенденция к росту количества выданных автокредитов фиксируется на протяжении последних четырех месяцев, отмечают в Объединенном кредитном бюро. Всего за семь месяцев россияне взяли в банках почти 250 тыс. займов на сумму около 316,4 млрд рублей, говорится в исследовании ОКБ.

Госпрограммы поддержали

Автомобильные дилеры отмечают определенный рост интереса покупателей к автокредитам и увеличение количества машин, приобретенных с использованием заемных средств. По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Старикова, сейчас доля машин, купленных в кредит, составляет 30–60% в зависимости от марки.

— Рост интереса покупателей к автокредитам во многом произошел на фоне снижения банками процентных ставок с учетом решений Центробанка по ключевой ставке. В июле на увеличение спроса повлияло и возобновление госпрограмм льготного кредитования, распространяемое на покупку российских автомобилей, — заявил он «Известиям».

Ссудный день Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Программа льготного автокредитования была запущена в нашей стране с 14 июля. Согласно ее условиям, компенсируемая государством скидка на приобретаемый в кредит автомобиль российского производства не дороже 2 млн рублей составляет до 20% (но не более 500 тыс. рублей) от стоимости машины. Для покупателей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, субсидия увеличена до 35% от цены автомобиля. По программе льготного автокредитования можно приобрести модели УАЗ, Lada и ГАЗ.

По данным Минпромторга, за две недели действия этой программы, с ее помощью приобрели около 2,3 тыс. машин. По планам ведомства, до конца года по этой программе будет куплено 50 тыс. автомобилей.

Разрыв велик

Июльский рост числа выданных автокредитов — в первую очередь заслуга возобновленных госпрограмм, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Однако до восстановления ранка автокредитования еще далеко, считает он.

— Тенденция к росту автокредитования, конечно, заметна. Свою роль в этом сыграли и госпрограммы. Однако разница между нынешними результатами и показателями прошлого года огромная. Быстро преодолеть этот разрыв не получится, — заявил «Известиям» Антон Шапарин.

По данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2021 года банки выдали 74,2 тыс. автокредитов на сумму 81 млрд рублей. Таким образом, за год число ссуд на покупку машин в количественном выражении снизилось на 49%, а денежном — на 38%.

Ссудный день Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Дополнительной мерой поддержки рынка автокредитования может стать возможность использования материнского капитала на покупку автомобиля, считает вице-президент Национального автомобильного союза. По его словам, из-за роста цен, многие семьи не могут позволить себе приобрести машину. Средства маткапитала могли бы выступить в качестве первоначального взноса при покупке автомобиля в кредит, отметил Шапарин.

Проблема выбора

Основной причиной, тормозящей восстановление спроса на автомобили в целом, и автокредитование в частности, эксперты называют ограниченное предложение машин на российском рынке.

— Выбор машин сильно ограничен, поскольку большинство автозаводов иностранных компаний по-прежнему простаивают, а ввоз автомобилей осложнен из-за санкций и нарушения логистических цепочек. Далеко не все потенциальные покупатели готовы приобретать в кредит Lada Granta или Niva, особенно с учетом их подорожания, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, говорить о восстановлении рынка автокредитования можно будет только после того, как удастся насытить рынок новыми машинами, а у покупателей появится возможность выбора.