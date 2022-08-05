Поддержали спрос: известны первые результаты льготных госпрограмм

С середины июля возобновленными программами льготного автокредитования и лизинга воспользовалось более 3 тыс. покупателей новых машин. Автопроизводители отмечают интерес к ним со стороны клиентов. Эффект мог бы быть еще больше, если бы перечень моделей, подпадающих под их действия, не был ограничен автомобилями отечественных брендов, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Скидки пошли в народ

За две недели с момента запуска при помощи госпрограмм стимулирования спроса на автомобили было приобретено более 3,3 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Минпромторга. Программой льготного автокредитования за две недели воспользовались 2,3 тыс. покупателей.

Общая сумма скидок, которую они получили, составила 412 млн рублей. В рамках льготного лизинга было приобретено около 1 тыс. транспортных средств. Объем субсидий, предоставленных по этой госпрограмме лизинговым компаниям, превысил 340 млн рублей. В Минпромторге прогнозируют, что до конца года по программе льготного автокредитования будет продано около 50 тыс. автомобилей, а по программе льготного лизинга — примерно 26 тыс. машин.

Поддержали спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На что субсидии

С 14 июля правительство возобновило действие госпрограмм «Льготный автокредит» и «Льготный автолизинг». На них в бюджете зарезервировано в общей сложности 20,7 млрд рублей. Как заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, по программе льготного автокредитования компенсируемая государством скидка составляет до 20% (но не более 500 тыс. рублей) от стоимости машины российского производства не дороже 2 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока размер субсидий увеличен до 35% от стоимости машины. Под действие программы подпадают модели «УАЗ» , Lada, «ГАЗ» .

Скидка на машины, приобретаемые по программе «Льготный лизинг», составляет 10% от их стоимости, но не более 500 тыс. рублей. Она действует в отношении моделей Lada, «ГАЗ», «КамАЗ», «УАЗ» и «Урал». Действие программы не распространяется на модели иностранных брендов, выпускаемые в нашей стране. Зато, по словам Дениса Мантурова, с осени по обеим программами можно будет приобрести электрокар Evolute, выпуск которого должен начаться в сентябре на заводе в Липецкой области. Скидка на эту модель составит 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей, подчеркнул глава Минпромторга.

Программы пользуются спросом

Несмотря на то что правительственные программы стимулирования спроса на автомобили начали работать совсем недавно, автопроизводители уже отмечают большой интерес к ним со стороны покупателей. Как сообщили «Известиям» в пресс-службах «АвтоВАЗа», УАЗа и КамАЗа, в последнее время автомобили приобретаются с использованием льготного автокредитования и лизинга. Однако уточнить количество машин, проданных по этим программам, в автокомпаниях не смогли.

По словам руководителя пресс-службы КамАЗа Олега Афанасьева, во время действия предыдущей программы льготного лизинга по ней приобретались 40% грузовиков. Причем значительную часть таких сделок заключали транспортные компании, обладающие небольшим автопарком, подчеркнул он.

Поддержали спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Льготный лизинг — это хороший инструмент для стимулирования спроса, показавший свою эффективность, который позволят покупателям обновлять парк автомобилей. Поэтому мы поддерживали и поддерживаем решение о возобновлении этой программы, — рассказал он «Известиям».

Генеральный директор «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова рассказала, что 14% от всех передаваемых компанией клиентам машин — субсидированные. Из них на долю «КамАЗов» (и настроек на их шасси) приходится 40% продаж, «ГАЗов» — 32%, «УАЗов» — 14%, Lada — еще 10%.

— Программа однозначно востребована — как у физических лиц, так и среди предпринимателей. Исходя из опыта прошлых лет, можно прогнозировать, что только в лизинг при поддержке государства будет передано около 40 тыс. единиц техники. На фоне падения платежеспособности населения и роста отпускных цен на автомобили заемные средства при сохранении приемлемой ставки рефинансирования остаются единственной возможностью для многих решить вопрос со средством передвижения. Проникновение кредитования в легковом сегменте составляет около 60%, лизинга — около 13%. У той же марки Lada — многолетнего лидера по продажам на отечественном рынке — по собственной кредитной программе реализовывается свыше 30% машин, — пояснила Маркова.

Эффект был бы больше

Эксперты в целом положительно оценивают первые результаты возобновленных госпрограмм, однако считают, что эффект от них мог бы быть большим.

— Под действие программ особенного льготного автокредитования подпадает достаточно ограниченный список моделей. Если бы власти включили в него модели иностранных брендов, которые выпускаются в России, то, даже несмотря на перебои с поставками машин в дилерские центры, эффект от этих мер был бы еще заметнее, — уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Что касается программы льготного лизинга, то тысячу машин, проданных по ней за две недели, он считает очень хорошим результатом, но с оговоркой: если эти автомобили были приобретены частными компаниями, а не государственными или муниципальными структурами. В противном случае ни о какой стимуляции спроса речи не идет.

Поддержали спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Госорганы и так бы купили эти машины, без дополнительных мер поддержки, — заявил он «Известиям».

Кредиты и лизинг — не панацея

В абсолютных значениях показатель в 3,3 тыс. автомобилей, приобретенных с использованием госпрограмм, — не самый выдающийся результат, считает эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов. Однако с учетом сложной ситуации на авторынке этот показатель достаточно хороший, отмечает он.

— По итогам прошлого месяца продажи новых автомобилей составили 33–35 тыс. штук. С учетом того, что за две недели по госпрограммам было реализовано 3,3 тыс. машин, несложно подсчитать, что в месячном исчислении на их долю придется не менее 15% всех проданных автомобилей. Таким образом, можно говорить, что в краткосрочной перспективе задачу по стимулированию спроса на новые машины эти меры выполняют, и достаточно успешно, — заявил «Известиям» Владимир Беспалов.

Поддержали спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Главной задачей, которая стоит перед властями и автопроизводителями, он считает налаживание поставок, комплектующих и возобновление выпуска автомобилей на приостановленных заводах. Для ее решения мер по стимулированию спроса на машины не достаточно.