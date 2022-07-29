Мораторий на гарантию: дилеры просят защиту от штрафов и неустоек
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает ввести мораторий на применение финансовых санкций за нарушение техцентрами сроков проведения гарантийного ремонта. В условиях перебоев с поставками запчастей эта мера позволит защитить автосалоны от так называемого «потребительского экстремизма», полагают в ассоциации. Введение такого моратория лишит дилеров стимула оперативно устранять заводские дефекты, обнаруженные в автомобиле, уверены эксперты и юристы. Подробности — в материале «Известий».
Нечем ремонтировать
Из-за нарушения логистических цепочек и прекращения поставок запчастей из некоторых стран дилерская сеть не может выполнять требования закона «О защите прав потребителей», касающиеся сроков проведения гарантийного ремонта, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Нарушение этих сроков может повлечь за собой многомиллионные риски для дилеров, отметили в ассоциации.
— Мы работаем с Минпромторгом по улучшению ситуации с поставками деталей через систему параллельного импорта. Но на сегодняшний день нет возможности с ходу обеспечить рынок запасными частями в полном объеме, — заявили «Известиям» в пресс-службе РОАД.
Согласно ст. 20 закона «О защите прав потребителей», срок гарантийного ремонта не может превышать 45 дней с момента обращения покупателя с соответствующей претензией. В противном случае за каждый день просрочки владелец машины с браком вправе потребовать с дилера неустойку в размере 1% от ее стоимости. Причем в расчет берется нынешняя цена автомобиля, подчеркивают юристы.
Отложить пени
Чтобы оградить дилеров от финансовых претензий со стороны автовладельцев, в РОАД намерены ввести временные изменения в закон «О защите прав потребителей», касающиеся сроков выполнения гарантийного ремонта. С такой инициативой еще в начале марта выступил глава ассоциации Вячеслав Зубарев. Теперь она обрела форму конкретных предложений.
— Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой о временном моратории на штрафы из-за нарушения сроков ремонта. Это не скажется на защищенности обычных потребителей, но в условиях нарушения логистических цепочек поставок запасных частей станет эффективным барьером для увеличения исков от недобросовестных покупателей, так называемого «потребительского экстремизма», — сообщили в пресс-службе РОАД.
В ассоциации подчеркнули, что дилерская сеть не отказывается от исполнения своих обязательств, а лишь просит в сложившейся ситуации принять во внимание возможные многомиллионные риски из-за недобросовестных покупателей, которые могут привести просто к разорению компаний.
В Роспотребнадзоре готовы обсуждать введение моратория штрафы и неустойки за нарушение сроков гарантийного ремонта.
— При поступлении в профильное управление Роспотребнадзора обращение РОАД будет рассмотрено в установленном законом порядке, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Голосуют «за»
Опрошенные «Известиями» дилеры поддерживают инициативу РОАД. По словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, в период неопределенности и изменений логистических цепочек эти предложения способны подстраховать дилерскую сеть в условиях периодических задержек в поставках запчастей.
— На рынке по-прежнему сохраняется неопределенность по поставкам запчастей. И поскольку для ремонта и обслуживания в гарантийный период должны использоваться только детали и агрегаты, поставляемые официальными представителями бренда, в ближайшем будущем автомобильная отрасль может столкнуться со сложностями, связанными с соблюдением сроков ремонта согласно закону «О защите прав потребителей», — отметила Овчинникова.
С ней согласен заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев. Он отметил, что компания уже столкнулась с жалобами клиентов на нарушение сроков гарантийного ремонта.
— Все они были связаны с перебоями поставок запчастей и комплектующих. С каждым клиентом мы стремится урегулировать вопрос индивидуально и во всех случаях находим решение. С учетом текущих обстоятельств, связанных с перебоями в поставках запчастей, безусловно, необходимо вводить дополнительные поправки в закон, — подчеркнул Гуляев.
Дилеры и раньше сталкивались с так называемым «потребительским экстремизмом», отметил он. По словам Гуляева, «всегда находились люди, кто хотел бы на этом заработать».
Неустойка в качестве стимула
Эксперты признают проблему с поставками запчастей на российский рынок. Однако введение моратория на неустойки для дилеров принесет больше вреда, чем пользы, считают они. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, автосалоны и прежде нередко затягивали с ремонтом машин, когда не было перебоев с поставками необходимых деталей.
— Перспектива получить многомиллионную неустойку из-за нарушения сроков проведения гарантийного ремонта является для дилеров своеобразным стимулом, который заставляет их «шевелиться». Если у потребителя исчезнет финансовый рычаг воздействия на дилера, то в ожидании нужной детали машины месяцами будут проставить в сервисном центре, — заявил он «Известиям».
Отсутствие запчастей, согласно ч. 1 ст. 20 закона «О защите прав потребителей», не является основанием для нарушения установленного срока гарантийного ремонта, добавил он.
Юрист подчеркнул, что у дилера есть законная возможность использовать при гарантийном ремонте неоригинальные запчасти, а не ждать, пока придет «фирменная» деталь. Для этого техцентру необходимо заключить соглашение с клиентом, в котором он даст разрешение на установку «неоригинала» на свою машину, отметил Радько. Однако в этом случае гарантийные обязательства на такие запчасти берет на себя сам дилер, добавил адвокат.
Предложения РОАД говорят о попытке дилерского сообщества переложить свои проблемы на плечи автовладельцев, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Такой подход он считает несправедливым.
— Не так давно на фоне серьезного дефицита автомобилей дилеры не стесняясь навязывали покупателям дополнительные опции по баснословным ценам. Почти никто из них про закон «О защите прав потребителей» не вспоминал, беззастенчиво пользовался ситуаций ажиотажного спроса и ставил покупателей в невыгодные условия. Сейчас, когда дилеры столкнулись со сложностями при проведении гарантийного ремонта и отчетливо увидели перспективы многомиллионных исков, они об этом законе вспомнили и предлагают его изменить, чтобы оградить себя от возможных претензий, — заявил «Известиям» Бургазлиев.