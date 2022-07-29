Мораторий на гарантию: дилеры просят защиту от штрафов и неустоек

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает ввести мораторий на применение финансовых санкций за нарушение техцентрами сроков проведения гарантийного ремонта. В условиях перебоев с поставками запчастей эта мера позволит защитить автосалоны от так называемого «потребительского экстремизма», полагают в ассоциации. Введение такого моратория лишит дилеров стимула оперативно устранять заводские дефекты, обнаруженные в автомобиле, уверены эксперты и юристы. Подробности — в материале «Известий».

Нечем ремонтировать

Из-за нарушения логистических цепочек и прекращения поставок запчастей из некоторых стран дилерская сеть не может выполнять требования закона «О защите прав потребителей», касающиеся сроков проведения гарантийного ремонта, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Нарушение этих сроков может повлечь за собой многомиллионные риски для дилеров, отметили в ассоциации.

Мораторий на гарантию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Мы работаем с Минпромторгом по улучшению ситуации с поставками деталей через систему параллельного импорта. Но на сегодняшний день нет возможности с ходу обеспечить рынок запасными частями в полном объеме , — заявили «Известиям» в пресс-службе РОАД.

Согласно ст. 20 закона «О защите прав потребителей», срок гарантийного ремонта не может превышать 45 дней с момента обращения покупателя с соответствующей претензией. В противном случае за каждый день просрочки владелец машины с браком вправе потребовать с дилера неустойку в размере 1% от ее стоимости. Причем в расчет берется нынешняя цена автомобиля, подчеркивают юристы.

Отложить пени

Чтобы оградить дилеров от финансовых претензий со стороны автовладельцев, в РОАД намерены ввести временные изменения в закон «О защите прав потребителей», касающиеся сроков выполнения гарантийного ремонта. С такой инициативой еще в начале марта выступил глава ассоциации Вячеслав Зубарев. Теперь она обрела форму конкретных предложений.

— Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой о временном моратории на штрафы из-за нарушения сроков ремонта. Это не скажется на защищенности обычных потребителей, но в условиях нарушения логистических цепочек поставок запасных частей станет эффективным барьером для увеличения исков от недобросовестных покупателей, так называемого «потребительского экстремизма» , — сообщили в пресс-службе РОАД.

Мораторий на гарантию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ассоциации подчеркнули, что дилерская сеть не отказывается от исполнения своих обязательств, а лишь просит в сложившейся ситуации принять во внимание возможные многомиллионные риски из-за недобросовестных покупателей, которые могут привести просто к разорению компаний.

В Роспотребнадзоре готовы обсуждать введение моратория штрафы и неустойки за нарушение сроков гарантийного ремонта.

— При поступлении в профильное управление Роспотребнадзора обращение РОАД будет рассмотрено в установленном законом порядке, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Голосуют «за»

Опрошенные «Известиями» дилеры поддерживают инициативу РОАД. По словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, в период неопределенности и изменений логистических цепочек эти предложения способны подстраховать дилерскую сеть в условиях периодических задержек в поставках запчастей.

— На рынке по-прежнему сохраняется неопределенность по поставкам запчастей. И поскольку для ремонта и обслуживания в гарантийный период должны использоваться только детали и агрегаты, поставляемые официальными представителями бренда, в ближайшем будущем автомобильная отрасль может столкнуться со сложностями, связанными с соблюдением сроков ремонта согласно закону «О защите прав потребителей» , — отметила Овчинникова.

Мораторий на гарантию Фото: РИА Новости

С ней согласен заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев. Он отметил, что компания уже столкнулась с жалобами клиентов на нарушение сроков гарантийного ремонта.

— Все они были связаны с перебоями поставок запчастей и комплектующих. С каждым клиентом мы стремится урегулировать вопрос индивидуально и во всех случаях находим решение. С учетом текущих обстоятельств, связанных с перебоями в поставках запчастей, безусловно, необходимо вводить дополнительные поправки в закон , — подчеркнул Гуляев.

Дилеры и раньше сталкивались с так называемым «потребительским экстремизмом», отметил он. По словам Гуляева, «всегда находились люди, кто хотел бы на этом заработать».

Неустойка в качестве стимула

Эксперты признают проблему с поставками запчастей на российский рынок. Однако введение моратория на неустойки для дилеров принесет больше вреда, чем пользы, считают они. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, автосалоны и прежде нередко затягивали с ремонтом машин, когда не было перебоев с поставками необходимых деталей.

— Перспектива получить многомиллионную неустойку из-за нарушения сроков проведения гарантийного ремонта является для дилеров своеобразным стимулом, который заставляет их «шевелиться». Если у потребителя исчезнет финансовый рычаг воздействия на дилера, то в ожидании нужной детали машины месяцами будут проставить в сервисном центре , — заявил он «Известиям».

Отсутствие запчастей, согласно ч. 1 ст. 20 закона «О защите прав потребителей», не является основанием для нарушения установленного срока гарантийного ремонта, добавил он.

Мораторий на гарантию Фото: РИА Новости

Юрист подчеркнул, что у дилера есть законная возможность использовать при гарантийном ремонте неоригинальные запчасти, а не ждать, пока придет «фирменная» деталь. Для этого техцентру необходимо заключить соглашение с клиентом, в котором он даст разрешение на установку «неоригинала» на свою машину, отметил Радько. Однако в этом случае гарантийные обязательства на такие запчасти берет на себя сам дилер, добавил адвокат.

Предложения РОАД говорят о попытке дилерского сообщества переложить свои проблемы на плечи автовладельцев, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Такой подход он считает несправедливым.