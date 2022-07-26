Дьявол роется в деталях: в России стали чаще красть автомобили

В России стали вдвое чаще угонять автомобили с целью хищения по сравнению с началом года. Это следует из открытой полицейской статистики (последний отчет опубликован 20 июля) . Каждый четвертый автовладелец связывает ситуацию с дефицитом комплектующих и их дороговизной. Подробности — в материале «Известий».

Санкционные издержки

На прошлой неделе МВД опубликовало данные о преступности за полгода (с января по июнь), согласно которым в стране за этот период было похищено 4252 транспортных средства. Сопоставление с предыдущими отчетами говорит о стабильном росте числа таких преступлений. В январе похитили 459 автомобилей, в феврале цифра выросла незначительно — до 505 машин. А вот с марта по май ежемесячный объем краж ТС начал увеличиваться — 620, 811, 952 соответственно. Лишь в июне активность автоворов незначительно снизилась (до 917 преступлений), что, вероятно, связано с сезоном отпусков, когда водители особенно активно пользуются личным транспортом. Таким образом, ежемесячное число краж по сравнению с началом года увеличилось почти вдвое.

Тем не менее оснований для паники нет: для сравнения, общее число краж авто за первое полугодие «ковидного» 2021 года было значительно выше показателей нынешнего. Тогда было украдено 5202 машины, что почти на 19% больше, чем за шесть месяцев текущего года. Стоит отметить, что в статистику включены лишь случаи самого распространенного вида хищения — кражи, но не отображены грабежи, разбойные нападения, вымогательства, предметом которых стали ТС. Кроме того, полицейским удалось раскрыть значительное число автокраж — 1820, то есть почти 43% от общего числа зарегистрированных преступлений.

«Известия» уже писали о мартовском скачке автокраж и прогнозировали дальнейший рост числа таких преступлений из-за нехватки деталей для автомобилей в связи с санкциями и ростом цен на «железо». Напомним, рост цен на самые «бьющиеся» при ДТП детали составил 28,7%. По данным страховой компании ВСК, чаще других в авариях на российских дорогах получают повреждения автомобили марок Toyota, KIA и Hyundai, сообщает «РИА Новости». Неудивительно, что массовые модели этих брендов попали и в список самых угоняемых легковых автомобилей.

Автор цитаты По статистике компании «Росгосстрах», самыми угоняемыми автомобилями за пять месяцев текущего года стали Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai, Solaris, Kia Sportage, Mazda 6, Lada Niva.

Флешбек из лихолетья

Значительная доля автолюбителей разделяет опасения экспертов по поводу краж машин «под разбор» и непосредственно самих комплектующих, выяснили аналитики «Delta Системы безопасности» в рамках проведенного ими исследования. Многие из респондентов уже имели подобный негативный опыт в 1990-е годы.

«Так, 25% россиян считают, что в связи с нехваткой комплектующих в ближайшее время участятся именно случаи кражи запчастей. 57% вспомнили, что страдали от подобной проблемы в девяностых. Еще 11% отметили, что с кражей запчастей сталкивались их друзья и знакомые», — говорится в заключении исследования (есть в распоряжении «Известий»). Каждый 13-й опрошенный за последние четыре месяца уже столкнулся с хищениями запчастей.

«Причем снимали как мелкие детали — дворники, зеркала и прочее, так и более крупные — оптику, колеса. По-крупному воровали почти в 1,5 раза чаще», — констатируют авторы исследования. 16% респондентов столкнулись с кражей автомобилей лично или в кругу своих близких.

Дьявол роется в деталях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Опрос также выяснил степень тревожности автолюбителей по поводу безопасности их машин: 46% опрошенных не слишком беспокоятся о том, что с их ТС может случиться что-то криминальное, 36% всегда относятся к этому вопросу бдительно, а 18% респондентов считают, что риски кражи машин, запчастей и намеренной порчи авто возрастают лишь в текущей социально-экономической обстановке.

В «Delta Системы безопасности» подтверждают негативную тенденцию по преступным посягательствам на автоимущество.

— По нашим данным, количество тревожных сигналов, связанных с автомобилями, за последние 3–4 месяца увеличилось примерно на 20%, — пояснил «Известиям» директор по маркетингу компании Валерий Ушков. — В основном рост обусловлен попытками кражи запчастей. Наши данные косвенно совпадают с мнением опрошенных: чаще всего мы фиксировали попытки кражи оптики, особенно у некоторых марок, где оптика дорогостоящая, а также колес и колесных дисков. Попытки мелких краж — дворники, зеркала и тому подобное — тоже участились, но не столь значительно.

Также в компании отмечают значительный рост спроса на противоугонные системы в марте (на 7% по отношению к 2021 году).

— Наибольшая доля приходилась на Москву и Московскую область, далее следуют Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Вероятно, это вызвано обеспокоенностью автовладельцев сохранностью своего авто в текущей ситуации, — добавил Ушков.

«Колеса» на замке

В компании советуют придерживаться нескольких правил безопасности, чтобы сохранить свой автомобиль в целости и сохранности. Во-первых, стоит задуматься над установкой качественной сигнализации, в том числе спутниковой, с возможностью дистанционно заглушить двигатель. Многие системы сейчас дополняются датчиками наклона, перемещения, удара, они позволят отследить не только попытку угона, но и попытки снять колеса, зеркала и т.п. Во-вторых, автомобиль следует защищать механически. Это может быть замок капота, блокиратор руля или коробки передач. Но важно помнить, что эту защиту вор обнаружит, уже вскрыв автомобиль.

Кроме того, необходимо правильно выбирать место парковки: глухие дворы, плохо освещенные улицы и закоулки — любимые места автоугонщиков.

Дьявол роется в деталях Фото: Getty Images/jaap-willem

— Даже если паркуете машину в собственном дворе, выбирайте наиболее освещенные, хорошо просматриваемые места, — советует специалист в области безопасности. — Лучше всего парковать машину на платной охраняемой стоянке (и удостовериться, что ее действительно охраняют 24/7). Собственный гараж, если только это не охраняемая территория, особой защиты не дает. В темное время суток при отсутствии скопления людей в таких местах воры достаточно легко вскрывают двери.

Существуют экзотические, но довольно эффективные приемы от автоворов, например нанесение аэрографии на авто. Машина становится слишком приметной, в том числе и для полиции, которая будет ее искать. Перепродать такой транспорт или кузов от него преступникам будет непросто. От угона и краж из салона спасает и обычная внимательность: не стоит оставлять в машине на видном месте ценные вещи, забывать ключи, оставлять их в сервисах (особенно «гаражных»), на автомойках. Сажать в салон малознакомых людей также небезопасно. Еще один совет от специалистов — не хранить на одной связке ключи зажигания, иммобилайзер, брелоки сигнализации, ключи механических блокираторов.