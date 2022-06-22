Из-за роста цен на запчасти Центробанк поменяет тарифы ОСАГО

Центробанк заявил о планах поменять тарифы ОСАГО по причине увеличения цен на запчасти. Тарифный коридор будет увеличен на 26%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России в среду, 22 июня.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», — отмечается в сообщении ЦБ.

Сообщается, что для легковых машин базовый тариф ОСАГО составит от 1646 до 7535 рублей, для общественного транспорта тарифный коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

«Газета.Ru» пишет, что такое решение обусловлено ростом цен примерно на 28,7% на самые «бьющиеся» при ДТП детали.

Обсуждение продлится до 28 июня, как отмечает пресс-служба ЦБ.

В начале текущего года в России уже менялись тарифы ОСАГО. 9 января вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Так, стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге. Для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10% (от 2224 до 5980 рублей).