В России изменились региональные тарифы ОСАГО

В России в воскресенье, 9 января, вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Так, стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге.

Нововведения связаны с указанием Центрального банка России о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. Как уточнял регулятор, для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10% (от 2224 до 5980 рублей). От этой суммы страховщики смогут рассчитывать базовый тариф.

Для общественного транспорта этот показатель составит 4,9%, а для остальных категорий транспортных средств — 30%.

«Пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов», — говорится в сообщении Центробанка.

При этом нормы, касающиеся коэффициента бонус-малус (скидка за безаварийную езду), вступят в силу 1 апреля 2021 года. Этот тариф увеличивается с 2,45 до 3,92.

Наибольший рост коэффициента, сразу на 36%, затронул небольшие населенные пункты Башкирии, пишет «Газета.Ru». Снижение коэффициентов ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. Повышение коснется Севастополь, Симферополя, Магадан и Назрань.

Повысится стоимость полиса для молодых водителей без стажа управления, а уменьшится для граждан старше 40 лет и со стажем вождения более 10 лет.

Также увеличение цен затронет тех водителей, по чьей вине было совершено три и более ДТП на протяжении года. В свою очередь, аккуратные водители смогут получить скидку более 50%.

Указание Центробанка о расширении границы тарифного коридора по ОСАГО было утверждено 29 декабря. Как указал регулятор, такая мера направлена на то, чтобы страховщики могли «еще больше снижать тариф хорошим водителям» и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев в беседе с «Известиями» отметил, что расширение тарифного коридора позволит формировать более справедливые цены, при этом отметив необходимость полной либерализации тарифов, чтобы каждая компания получила возможность формировать тарифы, исходя из собственной статистики.