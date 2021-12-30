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Страховые компании оценили расширение тарифного коридора ОСАГО

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«Известия» выяснили 30 декабря отношение страховых компаний к расширению границы тарифного коридора по ОСАГО.

«Новое регулирование по ОСАГО может увеличить цену полиса до 60%»
Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс — о либерализации автогражданки и обмане клиентов

Накануне Банк России сообщил, что для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Для общественного транспорта диапазон расширения составит 4,9%, а для других категорий транспортных средств, в частности такси, — 30%. Отмечалось, что такая мера направлена на то, чтобы страховщики могли «еще больше снижать тариф хорошим водителям» и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев заявил, что расширение тарифного коридора позволит формировать более справедливые цены, при этом отметив необходимость полной либерализации тарифов, чтобы каждая компания получила возможность формировать тарифы, исходя из собственной статистики.

«Мы являемся сторонниками свободного тарифа, поскольку даже после расширения коридора хорошие водители будут частично доплачивать за высокоаварийных», — заявил он.

Директор отметил, что новый ценовой коридор окажет влияние на тарифы, однако есть более существенные факторы, влияющие на стоимость страховки.

«Сам по себе ценовой коридор повлияет на относительно небольшой сегмент рынка, тем более, что влияние будет как в ту, так и в другую сторону. В значительно большей степени на среднюю цену повлияет повышение цен на ремонт. Полагаю, влияние будет в рамках инфляции», — сказал Княгиничев.

Схожую позицию изложил и заместитель гендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«Изменения позволят снизить долю клиентов, для которых текущая система тарификации не позволяла предложить справедливый тариф, основанный на имеющейся статистике», — отметил он.

Иванов также высказался за полную либерализацию ценообразования, при этом подчеркнув, что это не должно привести к росту стоимости страховок.

«Наилучший вариант — это сделать тарифы свободными, чтобы страховщики смогли сами назначать цену, не ограничиваясь границами коридора. Но это не значит, что для всех клиентов страховщики начнут подымать цены. На рынке очень высокая конкуренция, которая позволяет сдерживать цены», — пояснил заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия».

Он также согласился с тем, что расширение ценового коридора не должно оказать существенного влияния на тарифы, в сравнении с другими факторами.

«Основной массы клиентов данные изменения практически не коснутся. Если цена и будет расти, то в пределах инфляции. Для каких-то сегментов цена конечно может вырасти, но только по причине того, что ранее действующей системы тарификации не хватало для назначения справедливой цены, основанной на статистических данных», — отметил Иванов.

Заместитель гендиректора страховой компании «МАКС» Виктор Алексеев, в свою очередь, также поддержал решение Банка России, пояснив, что оно позволит снизить убыточность страхового бизнеса в регионах с высокой частотой наступления страховых случаев и большими выплатами. В то же время он добавил, что по отдельным областям можно и «опуститься на 10%», которые вводятся Банком России как нижняя планка. Рост тарифа для такси на 30% он назвал обоснованным.

Помимо этого, Алексеев предостерег, что понижение нижней планки тарифов может привлечь мошенников.

«Понижением базовой ставки могут воспользоваться и не совсем порядочные страховщики, цель которых через демпинг набрать объемы, а потом благополучно обанкротиться», — сказал он.

По словам гендиректора «МАКС», для граждан, не нарушающих правила дорожного движения, не попадающих в ДТП на протяжении многих лет, стоимость полиса реально может уменьшиться. При этом, по его прогнозу, повышение тарифа повлекут анонсированные на 2022 год выплаты без износа и повышение лимита выплат по жизни до 2 млн рублей.

Днем ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, комментируя решение Банка России, сообщил «Известиям», что для граждан, у которых очень долгий и безаварийный стаж вождения, полис ОСАГО может подешеветь. В то же время, по его словам, возможно подорожание для водителей, у которых противоположная ситуация.

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