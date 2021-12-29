ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых авто физлиц на 10%, также расширен диапазон для других категорий, в том числе для такси — на 30%. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 29 декабря.

«Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%», — отмечается в заявлении.

При этом для общественного транспорта диапазон расширения составит 4,9%, а для других категорий транспортных средств, в частности такси, — 30%.

Решение вступает в силу с 9 января 2022 года. Исключение составят положения о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля 2022-го.

ЦБ РФ предложил расширить тарифный коридор по ОСАГО для того, чтобы страховщики могли «еще больше снижать тариф хорошим водителям», а также увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков, 20 октября.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в тот же день отметил, что появление скидки для аккуратных водителей может стать приятным бонусом. При этом, по его словам, увеличение стоимости ОСАГО для тех, кто часто попадает в ДТП, послужит дополнительным мотивом для того, чтобы изменить свое поведение на дорогах.

В свою очередь, координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова добавила, что расширение тарифного коридора для такси выглядит логичным и обоснованным. Она объяснила это тем, что аварийность такси находится на очень высоких уровнях.

Вместе с тем 14 декабря Общественный совет по развитию такси и представители таксомоторного бизнеса направили в Госдуму и Центробанк РФ коллективное обращение с просьбой не допустить повышения стоимости страхования транспортных средств, использующихся в качестве такси. В Минфине 22 декабря уточнили, что предлагается привести страховую сумму по рискам причинению вреда жизни и здоровью в соответствие с размерами, применяемыми в других видах страхования.