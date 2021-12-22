В Минфине прокомментировали сообщения о росте стоимости ОСАГО

Предложения, которые обсуждал Минфин России совместно с Банком России и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), направлены на совершенствование регулирования ОСАГО и касаются прежде всего объемов страхового покрытия и порядка урегулирования страховых случаев. Об этом говорится в релизе Минфина, поступившем «Известия» в среду, 22 декабря.

«Предлагается привести страховую сумму по рискам причинению вреда жизни и здоровью в соответствие с размерами, применяемыми в других видах страхования — страхование ответственности перевозчиков, владельцев опасных объектов», — говорится в документе.

Там отметили, что по указанным видам обязательного страхования страховая сумма по вреду жизни и здоровью уже составляет 2 млн рублей, а по ОСАГО она всё еще равна 500 тыс. рублей.

Таким образом, при аварии с участием перевозчика наследникам выплатят 2 млн рублей, а при ДТП с участием обычного транспортного средства сумма будет в четыре раза меньше.

«Более того, при получении одной и той же травмы суммы возмещения также будут различаться в четыре раза», — подчеркнули в Минфине.

Второй инициативой в ведомстве назвали отмену учета износа из расчета суммы страховой выплаты. В настоящее время при получении страхового возмещения через выплату денежных средств с пострадавшего удерживается сумма так называемого износа.

«Если автомобиль не новый, то выплата будет составлять не всю сумму ущерба, определенного по справочникам РСА. И суммы такого удержания составляют до 50% стоимости деталей», — добавили в Минфине.

В ходе встречи представители Минфина, Банка России и ВСС пришли к выводу, что подобные «усеченные» выплаты не дают достичь основной цели страхования — восстановления имущественных интересов пострадавшего лица. Предложения напрямую направлены на рост размеров выплат пострадавшим при наступлении страхового случая.

«Сегодня у страховщиков действует достаточно большой «коридор» при выборе базовой ставки тарифа, Банк России его последовательно расширяет», — заключили в ведомстве.

14 декабря Общественный Совет по развитию такси и представители таксомоторного бизнеса направили в Госдуму и Центробанк РФ коллективное обращение с просьбой не допустить повышения стоимости страхования транспортных средств, использующихся в качестве такси. В документе говорилось, что по данным проведенного опроса среди таксомоторных компаний, средняя стоимость страхования автомобилей такси в России составляет 45–50 тыс. рублей, что примерно в семь раз дороже страхования личного автотранспорта.

В октябре на официальном сайте Банка России была опубликована информация о том, что регулятор предлагает дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, а также планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя.