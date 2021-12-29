Эксперт оценил влияние на водителей расширения ЦБ границ тарифов по ОСАГО

Расширение Банком России границ тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц на 10% ничего не изменит для рядовых автомобилистов, потому что большинство водителей укладываются в некий средний ряд тарифов. Об этом заявил «Известиям» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в среду, 29 декабря.

Ранее в этот же день в Центробанке сообщили, что расширили границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомашин физлиц на 10%, а для других категорий, в том числе для такси, — на 30%. Для общественного транспорта диапазон расширения составит 4,9%. Решение вступает в силу с 9 января 2022 года. Исключение составят положения о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля.

Если говорить о гражданах, у которых либо «очень долгий и безаварийный» стаж вождения, для них полис ОСАГО может подешеветь, а для водителей, у которых противоположная ситуация, — наоборот, подорожать, сказал Шкуматов.

Такси на текущий момент самый аварийный вид транспорта, поэтому для этой категории транспорта будет довольно серьезное изменение, добавил эксперт. По его словам, последнее исследование «Защиты прав автомобилистов» показало, что 40% водителей такси безаварийные или низкоаварийные, 20% — со средней аварийностью и 40% — либо высоко-, либо «ультрааварийные».

Для того чтобы сделать тарифы такси справедливыми, необходима коррекция как верхней, так и нижней границы тарифного коридора ОСАГО, указал специалист. В данной ситуации скорректирован будет как тариф для очень аварийных таксистов — он повысится, так и для низкоаварийных — понизится, пояснил он.

Регулятор предложил расширить тарифный коридор по ОСАГО для того, чтобы страховщики могли «еще больше снижать тариф хорошим водителям», а также увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков, еще 20 октября.

В тот же день Шкуматов заявил, что появление скидки для аккуратных водителей может стать приятным бонусом. По его словам, увеличение стоимости ОСАГО для тех, кто часто попадает в ДТП, станет дополнительным мотивом для того, чтобы изменить свое поведение на дорогах.

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова сообщала, что расширение тарифного коридора для такси выглядит логичным и обоснованным из-за высокой аварийности этого вида транспорта.