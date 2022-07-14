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Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минпромторг с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства.

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«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что в программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей. Она распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили марок УАЗ, LADA, ГАЗ, «КамАЗ», «УРАЛ». Скидка на электромобили составит 35%, но не более 925 тыс. рублей.

О том, что программы льготного автокредитования и лизинга заработают в июле текущего года, стало известно 4 июля.

По итогам совещания президента РФ Владимира Путина по автопрому, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили: в частности, 10,2 млрд — на возобновление автокредитования, 4,9 млрд — на льготный лизинг. Главными задачами автопрома российский лидер назвал сохранение занятости, а также насыщение рынка. Также он призвал обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в текущем году.

Кроме того, Путин поручил правительству утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома до 1 сентября текущего года.

21 июня в исследовании банка «Синара» сообщалось, что каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году. Оформить потребительский кредит при этом планируют 12% граждан страны.

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