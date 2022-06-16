Путин назвал среди основных задач российского автопрома сохранение занятости

Президент РФ Владимир Путин 16 июня назвал основные задачи российского автопрома, среди них — сохранение занятости, насыщение рынка.

«Первая [задача] — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», — заявил глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Также Путин призвал обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в текущем году, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, на совещании российский лидер заявил, что массовое снижение экологического класса российских грузовиков может привести к проблемам у перевозчиков.

Ранее в этот день глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили «Лада». По его мнению, задачей государства является наладить работу предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.

До этого, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин, вероятно, захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля.