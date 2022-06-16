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Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал предложение, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили отечественного производства. Такое мнение он выразил 16 июня, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады», — сказал министр.

Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров». В частности, это относится к радиоэлектронике, цифровым разработкам и другим сферам, которые требуют восстановления и воспроизводства «нашими руками», пишет «Газета.Ru».

Силуанов также отметил, что государство должно взять на себя часть рисков бизнеса, чтобы дать людям уверенность в преодолении ситуации, и власти готовы взять определенные риски в реализации товаров отечественных производителей вместо тех, которые раньше завозились из-за рубежа. Тем не менее, по его словам, «лекарство» в виде господдержки отраслей не должно стать наркотиком во избежание разгона инфляции и ухудшению жизни граждан. В этом вопросе, указ министр, нужно помнить о бюджетной стабильности.

Ранее, 17 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин, вероятно, тоже захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля. Много лет в собственности российского лидера содержатся две раритетные «Волги» ГАЗ М-21, внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».

Новые отечественные автомобили «Москвич» будут электроприводными и начнут производиться на обновленном одноименном автозаводе в Москве.16 мая Минпромторг также заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, а «АвтоВАЗ» будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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