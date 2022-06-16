Путин предупредил о последствиях из-за снижения экологического класса грузовиков

Массовое снижение экологического класса российских грузовиков может привести к проблемам у перевозчиков. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Обращу внимание на то, что даже в дружественных странах, у партнеров по евразийской интеграции, действуют строгие экологические нормы в отношении грузовых автомобилей. И если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков, их просто не будут пускать, а значит, водители столкнутся и с вопросами занятости», — сказал глава государства.

В апреле совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». В Минпромторге РФ сообщили, что изменения коснутся в том числе требований по экологии, которые были ориентированы в первую очередь на иностранных производителей.

Эксперты отметили, что эти изменения фактически узаконили производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности.

Вместе с тем в марте сообщалось, что российский автопроизводитель КамАЗ начнет выпуск грузовых автомобилей поколения К3 с двигателями экологического класса «Евро-2».

Тогда же стало известно, что правительство России планирует временно смягчить экологические требования к выпускаемому автотранспорту для поддержания загрузки производств.