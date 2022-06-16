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Путин поручил утвердить новый план развития автопрома РФ до 1 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома до 1 сентября текущего года.

«<...> конечно, ее (обновленной стратегии. — Ред.) ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств», — подчеркнул глава государства на совещании по автопрому в четверг, 16 июня.

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Кроме того, он потребовал без бюрократических проволочек оперативно исполнять все решения, которые касаются развития отечественного производства машин.

Путин указал также на благодарность, выраженную правительству от представителей отрасли «за то, что сейчас скорость принятия решений увеличилась».

«Но ситуация требует от нас работать еще эффективнее, еще быстрее», — призвал российский лидер.

Он дал обещание подготовить пакет решений.

«Я надеюсь на его эффективную, быструю реализацию», — заключил Путин.

Ранее в этот день Путин провел встречу с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности.

Главной задачей автопрома российский лидер назвал сохранение занятости, а также насыщение рынка. Также он призвал обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в текущем году.

Кроме того, на совещании российский лидер упомянул о вероятных проблемах у перевозчиков из-за массового снижения экологического класса российских грузовиков.

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