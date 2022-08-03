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ТО случилось: машины такси попросили освободить от заводского обслуживания

Почему агрегаторы предлагают отложить реализацию норм нового отраслевого законопроекта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Агрегаторы попросили упростить для себя правила работы и освободить таксопарки от прохождения техобслуживания (ТО) в нормативные сроки, то есть определенные заводами — изготовителями машин. Предложение содержится в письме рабочей группы сервисов при Российском союзе промышленников и предпринимателей в Госдуму. В нижней палате парламента обсуждают законопроект о такси, который содержит в том числе норму о прохождении ТО. Бизнес пояснил: что из-за ухода с российского рынка ряда автопроизводителей таксопарки могут столкнуться с трудностями с поставками автозапчастей, а также ростом расходов на сервисное обслуживание. Какие еще новеллы просит отложить бизнес и как сейчас обслуживаются машины в таксопарках, выясняли «Известия».

Со ссылкой на контекст

Российские агрегаторы такси попросили отложить вступление в силу ряда новелл отраслевого законопроекта, который Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью. Это следует из письма рабочей группы операторов электронных платформ заказа такси Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) главе думского комитета по транспорту Евгению Москвичеву (копия документа от 1 августа есть у «Известий»). В рабочую группу входят представители основных сервисов заказа такси — «Яндекс Такси», inDriver и других, сообщил источник «Известий» на рынке. Комментарий Евгения Москвичева получить не удалось.

такси попросили освободить от заводского обслуживания
шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживания
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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С момента разработки законопроекта в 2021 году рыночные условия в России изменились, поэтому агрегаторы просят отложить на два года вступление в силу ряда новых требований документа. Например, речь идет об обязанности владельцев автомобилей такси (юрлиц или ИП) осуществлять техобслуживание машины в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей. Такая норма, согласно тексту обсуждаемого законопроекта, должна вступить в силу уже с 1 сентября 2022 года. Агрегаторы предложили отложить ее до сентября 2024-го. Бизнес аргументировал это уходом из России ряда иностранных автопроизводителей: отрасль уже столкнулась с дефицитом машин и запчастей к ним, ростом цен на сервисное обслуживание и страховые продукты, сказано в письме.

Также агрегаторы просят отложить на два года требование к экологичности автомобилей такси, а на три года — установку в машинах устройств за вниманием и сонливостью водителей. Оборудование содержит импортные комплектующие и их установка затратна, говорят в компаниях. Кроме этого, агрегаторы просят также повременить с введением проверок таксистов на знание города и отключением водителей от платформ агрегаторов более чем с тремя накопленными и неуплаченными штрафами за нарушения на дороге.

ТО где быстрее и дешевле

Сегодня у агрегаторов нет законных оснований вмешиваться в хозяйственную деятельность таксопарков, в том числе проверять прохождение техобслуживания, отметил представитель сервиса «Максим» Павел Стенников.

— По действующему законодательству это обязанность и ответственность самих перевозчиков, а контроль соблюдения этих требований — государственная функция, — сказал он.

Об этом же напомнил представитель «Яндекс Такси».

такси попросили освободить от заводского обслуживания
такси, таксист предлагает свои услуги
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В сервисе «Максим» считают, что следует отложить принятие всего законопроекта, а не его отдельных норм и убрать из документа избыточные и невыполнимые требования.

Ситуация именно с ТО в отрасли пока не критична, утверждает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Еще есть запасы, к тому же на рынке есть аналоги оригинальных запчастей. Однако сейчас все расходники — запчасти, автокомпоненты, оборудование и товары для техобслуживания автомобиля — подорожали примерно на 20–30%, — отметила она.

Эксперт обратила внимание и на дороговизну полиса ОСАГО для водителей такси: его цена на популярный Hyundai Solaris, например, может достигать 100 тыс. рублей.

Ирина Зарипова подчеркнула, что существенного сокращения парка автомобилей из-за невозможности обслуживать машину не наблюдается — автовладельцы находят способы сделать это. Например, таксопарки зачастую проходят ТО не у официального дилера, а на своей собственной станции техобслуживания (если это крупный парк). Если речь идет об «ИП-одиночке», то он едет туда, где можно провести ТО быстрее и дешевле, отметила эксперт. Рынок легального такси сокращается скорее из-за дороговизны страховых полисов, нежели сложностей с ТО.

такси попросили освободить от заводского обслуживания
ключи от автомобиля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В «Яндекс Такси» парк подключенных к платформе автомобилей также не сократился, сказали в компании. Таксопарки и партнеры агрегатора пока справляются со сложностями с запчастями, сообщил «Известиям» представитель сервиса. Но в компании подчеркнули, что это одна из потенциальных проблем для отрасли такси.

В People & People (владеет «Ситимобилом») «Известиям» сообщили, что сейчас все формы ТО осуществляются согласно действующим регламентам и ситуаций, когда обслужить авто в срок не получилось, еще не было. В компании добавили, что из-за роста цен на автомобили постепенно увеличивается доля отечественных марок в таксопарке.

«Известия» также направили запрос в Indriver.

Руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова напомнила, что следует различать техосмотр и техническое обслуживание автомобиля. Последнее предполагает проверку и своевременное выявление поломок систем безопасности, замену масла, технических жидкостей. Техосмотр же — это только контроль важнейших систем. Сегодня в законодательстве не прописано, что масло нужно менять в срок, установленный производителем, а вот обязанность проходить техосмотр предусмотрена и возлагается на собственника автомобиля, отметила юрист.

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