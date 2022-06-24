Шашечный сбор: в РФ появится новый агрегатор такси «СвифтДрайв»
С 1 июля на российский рынок такси выйдет новый игрок — отечественный агрегатор «СвифтДрайв». Об этом «Известиям» рассказал сооснователь проекта Станислав Ястржембский. Инвестиции в сервис составят 150 млн рублей, его цель — занять 12–15% российского рынка такси, в том числе нишу Gett, который ушел из России. Начать планируется с корпоративного сегмента, а затем выйти на потребительский рынок. Появление нового игрока должно повысить конкуренцию, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг, считают эксперты. Но цены на поездки всё же будут расти, полагают в Общественном совете по развитию такси. Причина — в повышении стоимости ОСАГО для перевозчиков, рост цен на сами автомобили, а также на запчасти, комплектующие и обслуживание.
Новый игрок
На 1 июля запланирован полномасштабный выход нового отечественного агрегатора такси «СвифтДрайв» во все регионы России. Об этом «Известиям» рассказал сооснователь сервиса Станислав Ястржембский, сын экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского. Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание, рассчитывают его создатели. Новый игрок планирует занять нишу ушедшего из России Gett — начать планируется с корпоративного сегмента, а потом выйти на рынок B2C, сообщил Станислав Ястржембский.
— В наших планах занять около 12–15% российского рынка. На сегодняшний день объем инвестиций составил более 30 млн рублей. Инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса, — сказал он.
По оценкам компании, до выхода на возврат инвестиций общий объем вложений составит до 150 млн рублей. Часть из этой суммы уже потрачена, отметил Станислав Ястржембский. Он пояснил: сервис заключает договоры с таксопарками, расходы идут на IT и разработку платформы, а также на содержание команды программистов, дизайнеров и пр.
При этом компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как «Яндекс Такси», а также является партнером компании «Ситимобил».
— К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайв» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров, — рассказал Станислав Ястржембский.
Представитель «Яндекс Такси» сообщил «Известиям», что компания приветствует конкуренцию на рынке.
— Мы положительно относимся к появлению новых игроков на рынке такси. Наш сервис всегда выступал за честный бизнес и здоровую конкуренцию. Доминирующее положение одного игрока и монополизация рынка такси пагубно отразились бы на водителях, клиентах и ценообразовании отрасли в целом, — сказал глава People & People (управляет «Ситимобил») Игорь Рудзий.
По данным исследования аналитического центра при правительстве, объем легального рынка такси в 2021 году достиг 820 млрд рублей против 644 млрд в 2020-м и 702 млрд в 2019-м.
Подходящее время
Рынок такси в России высоко развит с точки зрения цифровизации, отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Помимо крупнейших компаний в отрасли работает много небольших и малоизвестных сервисов — более 400 по всей стране. Gett занимал незначительную часть рынка и был в первую очередь ориентирован на корпоративное направление, отметила она.
— Успех нового игрока будет во многом зависеть от стратегических решений — например, от предложений для водителей и пассажиров. Считаем, что это будет непросто, потому что с существующими программами служб заказа такси по привлечению водителей и пассажиров сложно конкурировать, — сказала Ирина Зарипова.
По ее мнению, важно соблюсти баланс и не скатиться в глубокий демпинг, который может негативно отразиться и на водителях, и на качестве перевозок.
— Фактически «Яндекс Такси» сейчас монополист, так что появление нового игрока на рынке должно положительным образом отразиться на качестве обслуживания и ценообразовании. Думаю, новый игрок сможет занять определенную нишу на рынке, — считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.
Когда в отрасли работает много компаний, клиенты и водители используют несколько приложений, сравнивают цены, условия, которые предлагает каждый сервис, добавил Игорь Рудзий. Кризис — подходящее время для перемен, отметил основатель международного инкубатора Preppy Михаил Препелицкий. Именно сейчас можно начинать любой бизнес, основанный на замещении импорта из Европы, уточнил он.
По мнению руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислава Швагеруса, российский рынок ждут серьезные перемены, связанные и с изменением бизнес-моделей агрегаторов и с законодательным регулированием. В мае 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий работу такси в стране.
— В ближайшее время в связи появлением нового агрегатора мы не ожидаем значительного изменения баланса сил на рынке. Сейчас сложный экономический период для отрасли и происходит ее перенастройка, — отметила Ирина Зарипова.
Хотя конкуренция вырастет, цены на поездки будут расти, считает она. Причина — повышение стоимости ОСАГО для такси, рост цен на сами автомобили, а также на запчасти, комплектующие и обслуживание, полагает эксперт.