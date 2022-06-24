Шашечный сбор: в РФ появится новый агрегатор такси «СвифтДрайв»

С 1 июля на российский рынок такси выйдет новый игрок — отечественный агрегатор «СвифтДрайв» . Об этом «Известиям» рассказал сооснователь проекта Станислав Ястржембский. Инвестиции в сервис составят 150 млн рублей, его цель — занять 12–15% российского рынка такси, в том числе нишу Gett, который ушел из России. Начать планируется с корпоративного сегмента, а затем выйти на потребительский рынок. Появление нового игрока должно повысить конкуренцию, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг, считают эксперты. Но цены на поездки всё же будут расти, полагают в Общественном совете по развитию такси. Причина — в повышении стоимости ОСАГО для перевозчиков, рост цен на сами автомобили, а также на запчасти, комплектующие и обслуживание.

Новый игрок

На 1 июля запланирован полномасштабный выход нового отечественного агрегатора такси «СвифтДрайв» во все регионы России . Об этом «Известиям» рассказал сооснователь сервиса Станислав Ястржембский, сын экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского. Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание, рассчитывают его создатели. Новый игрок планирует занять нишу ушедшего из России Gett — начать планируется с корпоративного сегмента, а потом выйти на рынок B2C , сообщил Станислав Ястржембский.

— В наших планах занять около 12–15% российского рынка. На сегодняшний день объем инвестиций составил более 30 млн рублей . Инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса, — сказал он.

По оценкам компании, до выхода на возврат инвестиций общий объем вложений составит до 150 млн рублей . Часть из этой суммы уже потрачена, отметил Станислав Ястржембский. Он пояснил: сервис заключает договоры с таксопарками, расходы идут на IT и разработку платформы, а также на содержание команды программистов, дизайнеров и пр.

Шашечный сбор Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

При этом компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как «Яндекс Такси», а также является партнером компании «Ситимобил».

— К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайв» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров , — рассказал Станислав Ястржембский.

Справка «Известий» По данным аналитического центра при правительстве, доля самого популярного агрегатора «Яндекс Такси» по выручке в России выросла с 27% в 2019 году до 66% в 2021-м. Это произошло в том числе за счет покупки в феврале прошлого года call-центров и части бизнеса компании «Везет». Доля последней снизилась до 7%. Доля «Ситимобил» в 2021 году выросла до 8,3%, «Максим» — снизилась с 9 до 7%, Gett — выросла с 5 до 6,6% (ушел из России с 1 июня 2022 года). Китайский агрегатор Didi, вышедший на российский рынок в августе 2020 года, в 2021 году занял 2% рынка, еще 2,2% — у InDriver (в 2019 году его доля на рынке представлена не была). В феврале Didi объявил о прекращении работы сервиса в России с 4 марта, однако продолжил работать и после этой даты. По информации источника «Известий» в компании, почти весь ее менеджмент был уволен, а сам сервис всё же полностью закроется этим летом.

Представитель «Яндекс Такси» сообщил «Известиям», что компания приветствует конкуренцию на рынке.

Шашечный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы положительно относимся к появлению новых игроков на рынке такси. Наш сервис всегда выступал за честный бизнес и здоровую конкуренцию. Доминирующее положение одного игрока и монополизация рынка такси пагубно отразились бы на водителях, клиентах и ценообразовании отрасли в целом , — сказал глава People & People (управляет «Ситимобил») Игорь Рудзий.

По данным исследования аналитического центра при правительстве, объем легального рынка такси в 2021 году достиг 820 млрд рублей против 644 млрд в 2020-м и 702 млрд в 2019-м.

Подходящее время

Рынок такси в России высоко развит с точки зрения цифровизации, отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Помимо крупнейших компаний в отрасли работает много небольших и малоизвестных сервисов — более 400 по всей стране. Gett занимал незначительную часть рынка и был в первую очередь ориентирован на корпоративное направление, отметила она.

— Успех нового игрока будет во многом зависеть от стратегических решений — например, от предложений для водителей и пассажиров . Считаем, что это будет непросто, потому что с существующими программами служб заказа такси по привлечению водителей и пассажиров сложно конкурировать, — сказала Ирина Зарипова.

По ее мнению, важно соблюсти баланс и не скатиться в глубокий демпинг, который может негативно отразиться и на водителях, и на качестве перевозок .

Шашечный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Фактически «Яндекс Такси» сейчас монополист, так что появление нового игрока на рынке должно положительным образом отразиться на качестве обслуживания и ценообразовании. Думаю, новый игрок сможет занять определенную нишу на рынке, — считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Когда в отрасли работает много компаний, клиенты и водители используют несколько приложений, сравнивают цены, условия, которые предлагает каждый сервис , добавил Игорь Рудзий. Кризис — подходящее время для перемен , отметил основатель международного инкубатора Preppy Михаил Препелицкий. Именно сейчас можно начинать любой бизнес, основанный на замещении импорта из Европы , уточнил он.

По мнению руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислава Швагеруса, российский рынок ждут серьезные перемены, связанные и с изменением бизнес-моделей агрегаторов и с законодательным регулированием . В мае 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий работу такси в стране.

— В ближайшее время в связи появлением нового агрегатора мы не ожидаем значительного изменения баланса сил на рынке. Сейчас сложный экономический период для отрасли и происходит ее перенастройка, — отметила Ирина Зарипова.

Шашечный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Хотя конкуренция вырастет, цены на поездки будут расти, считает она. Причина — повышение стоимости ОСАГО для такси, рост цен на сами автомобили, а также на запчасти, комплектующие и обслуживание, полагает эксперт.