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Дать по шашечке: ФАС против ограничения машин такси в одном регионе

Почему Минтранс предложил такую норму в новом отраслевом законе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дать по шашечке: ФАС против ограничения машин такси в одном регионе
2022-04-08 15:26:14">
2022-04-08 15:26:14
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против планов Минтранса разрешить местным властям ограничивать количество автомобилей такси на регион, устанавливать тарифы на поездки и обязывать агрегаторов открывать филиалы своих компаний в каждом субъекте РФ. Такие нормы содержатся в проекте федерального закона о регулировании рынка такси, который разработало Министерство транспорта. Он был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности. В антимонопольном ведомстве считают, что проект Минтранса устанавливает необоснованные и существенные барьеры для агрегаторов такси, что приведет к искажению спроса и предложения на этом рынке. Эксперты же говорят, что мера по квотированию, наоборот, поддержит достойный уровень заработка для таксистов.

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ФАС против

Из письма главы ФАС Максима Шаскольского главе аппарата правительства, вице-премьеру Дмитрию Григоренко (есть у «Известий») следует, что служба выступила против ряда требований проекта федерального закона (ФЗ) о регулировании рынка такси, который разработал Минтранс. В частности, ведомство не согласно с предоставлением права субъектам РФ квотировать или ограничивать количество машин такси, которые смогут работать в конкретном регионе.

Также ФАС выступает против наделения субъектов правом устанавливать тарифы на услуги такси и вводить обязанность для агрегаторов открывать филиалы в регионах работы сервисов, говорится в письме.

По законопроекту имеются неурегулированные разногласия со стороны ФАС России (…) ФАС не привлекалась к согласительным процедурам по снятию разногласий с Минтрансом РФ, — говорится в письме от 24 марта.

Дать по шашке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ведомстве считают, что в текущей редакции проект устанавливает необоснованные и существенные барьеры для агрегаторов такси, и это приведет к «искажению спроса и предложения на рынке».

В ФАС подтвердили, что направили свою позицию по проекту закона в кабмин. В пресс-службах правительства и Минтранса не предоставили комментариев.

Проект закона уже согласован Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Ространснадзором, ФНС и Минздравом, знает источник «Известий», знакомый с ходом его рассмотрения. Проект также был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности.

— В ближайшее время проект рассмотрит правительство и направит его в Госдуму, — добавил собеседник в одном из министерств.

Дать по шашке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Регулирование рынка

Согласно тексту проекта закона (есть в распоряжении «Известий»), Минтранс предлагает разрешить властям Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или других граничащих с ними регионов (если между субъектами будет заключено специальное соглашение) устанавливать максимальное количество машин легковых такси, которые будут работать в этой области. Это нужно для совершенствования организации транспортного обслуживания населения и оптимизации нагрузки на улично-дорожную сеть, говорится в тексте. В документе не установлено ограничений по количеству регионов, которые могут присоединиться или воспользоваться этой нормой.

По данным двух источников «Известий» на рынке такси и в одном из профильных министерств, норму о квотировании машин такси поддерживает мэрия Москвы.

У Москвы есть большое желание сократить количество машин такси в городе — считается, что они конкурируют с общественным транспортом, — сообщил источник.

«Известия» направили запрос в пресс-службу дептранса.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, желание ограничить количество машин такси связано лишь с намерением не допустить их переизбытка в городе и, как следствие, поддержать адекватный уровень заработка таксистов. На это же нацелена и норма об установлении минимальных тарифов на поездки, добавил эксперт.

— Вообще-то регулировать количество машин такси могли бы сами агрегаторы, но им это не выгодно. Агрегатор, напротив, всегда заинтересован в увеличении числа таксистов, ведь он зарабатывает на денежном потоке с поездок. Стоимость поездок и заработок водителя их не сильно интересуют, — рассуждает эксперт.

В пресс-службе Дептранса Москвы «Известиям» сообщили, что не собираются вводить никаких ограничений по количеству машин такси.

— Сегодня парк такси в Московской агломерации насчитывает 156 тыс. автомобилей, с 2019 года он пополняется на 10 тыс. машин ежегодно. В Москве также работает порядка 10 тыс. автобусов и электробусов, 700 трамваев, личных автомобилей в столице более 5 млн. единиц, — уточнили в Дептрансе.

В целом в Москве на всех автомобилях передвигается 45% людей (в том числе и такси), на общественном транспорте — 55%, — привел статистику Петр Шкуматов.

Внутри этих 45% около 1 млн человек каждый день пользуются такси (это менее 5% от населения Москвы и области), — подсчитал эксперт.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Таким образом, сейчас речи о перевесе таксомоторных перевозок в ущерб общественному или личному транспорту не идет, подытожил он. По данным аналитического центра при правительстве по состоянию на 2019 год (более свежих данных нет), такси в России занимало лишь третье по популярности место среди всех видов городского транспорта, уступая личному автомобилю (27% против 34% опрошенных людей). Первое место по популярности тогда занимал общественный транспорт — 70% опрошенных пользуются им.

Шкуматов полагает, что ФАС стоит проверить наличие монополии на рынке заказа такси после ухода агрегатора «Ситимобил» (завершит работу 15 апреля).

Тарифный план

Кроме квотирования машин такси, Минтранс предлагает дать субъектам право устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку в такси. Порядок расчета такого тарифа должны будут определить сами регионы. Сегодня цены на поездки формируют агрегаторы, пользуясь механизмом динамического ценообразования, — с учетом погодных условий, наличия машин в конкретном районе города, спроса на поездки и других факторов.

Агрегаторы такси, согласно проекту нового закона, также будут обязаны открывать филиалы (представительства) во всех субъектах, где количество принимающих от них заказы автомобилей превысит 5 тыс. штук в сутки.

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Также проект предусматривает возможность для самозанятых водителей работать через службы заказа такси. Сегодня они могут возить пассажиров только после образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В случае принятия закона смогут работать как физлицо после заключения договора с агрегатором.

Еще проект устанавливает солидарную ответственность агрегатора и перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажира при поездках. Сегодня агрегаторы остаются лишь площадками для передачи заказа и не отвечают за качество самой перевозки или причиненный вред, говорится в пояснительной записке к проекту.

Реакция бизнеса

Квотирование количества машин такси — это не самая принципиальная норма в новом проекте закона, считает представитель агрегатора «Максим» Павел Стенников. По его словам, такая норма содержится и в действующем законе о такси от 2011 года.

За 11 лет ни один субъект РФ, в том числе Москва, этой нормой не воспользовался. При этом квотирование — это мощный коррупциогенный фактор, поэтому нет оснований механически переносить эту норму и в новый закон о такси, — считает он.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С ним согласен и глава гильдии таксопарков Москвы Богдан Коношенко — в случае превышения лимита власти могут начать продавать такие разрешения, считает он.

В «Максиме» также негативно оценивают и введение регулирования цен на поездки в такси. Это, по словам представителя компании, приведет к уничтожению динамичной, объективной рыночной модели ценообразования. Открытие филиалов агрегаторов в каждом регионе присутствия также избыточно: это увеличит финансовые расходы на аренду офиса, оборудование и оплату труда.

В «Ситимобиле» «Известиям» сказали, что новый проект во многом повторяет отклоненные ранее другие редакции этого закона, которые уже получили негативные отзывы участников рынка. В Gett не смогли дать комментарий, сославшись на «другие приоритеты по задачам» в данный момент. В «Яндекс.Такси» не предоставили комментария.

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