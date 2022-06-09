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Рулевая модель: законопроект о доступе ФСБ к базам такси рассмотрят в июле

Какие еще нормы и требования войдут в новый документ о регулировании отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительственный законопроект, направленный на регулирование сферы такси, будет принят Госдумой в первом чтении в июле. Как выяснили «Известия», поддержать документ готовы в профильном комитете по транспорту. Новые нормы среди прочего прописывают и обязанность службы такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных хранения, обработки и передачи заказов водителям. Во фракциях отнеслись к инициативе неоднозначно. Эксперты видят в ней возможность повысить безопасность перевозок. А службы такси отмечают лишь некоторые позитивные моменты.

Навести порядок

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По информации «Известий», Госдума в июле намерена принять в первом чтении законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Разработал его Минтранс, а вносит на рассмотрение правительство. Документ устанавливает требования, предъявляемые к водителям, оформлению машин, тарифам на перевозку пассажиров. Кроме того, новыми нормами предлагается создать три реестра: для служб заказа такси, для перевозчиков, а также для сбора сведений о транспортных средствах, которые водитель вправе использовать.

Одним из самых обсуждаемых нововведений станет обязанность служб легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Как выяснили «Известия», законопроект получил поддержку профильного комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и будет рекомендован к принятию.

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Автомобиль такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Мы рекомендуем принять его в первом чтении, а ко второму — в него будут вноситься поправки. Будем работать с администрацией президента, со всеми заинтересованными сторонами, — подтвердил «Известиям» глава комитета Евгений Москвичев.

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При этом парламентарий пока воздержался от комментариев того, что именно может поменяться в тексте.

Во фракциях отнеслись к инициативе неоднозначно.

— Хочу отметить, что уже не первый раз в Госдуме предлагаются поправки в законодательство о деятельности такси. Ближе к рассмотрению документа мы его изучим и примем решение, — заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил, что в Госдуме давно ждут полноценного закона о такси.

— Может быть, правительство решило восполнить этот пробел. В таком объемном законопроекте могут быть и зерна, и плевелы. Нам нужно будет всё взвешивать, решать, чего больше. Нужно будет избавиться от всего невыгодного пользователям, но при этом навести порядок. Ведь сегодня в такси работают все, кто хочет, — пояснил депутат.

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Заказ такси через приложение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, при этом Госдуме нельзя допустить повышения цены и монополизациии этого бизнеса. Потребность в таком «кодексе такси» есть давно, подчеркнул он.

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Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что фракция законопроект пока не рассматривала. Но по его личному мнению, вряд ли коммунисты его поддержат, так как некоторые его нормы избыточны.

У силовых служб и так есть все возможности, чтобы узнать любую информацию, — отметил парламентарий.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что в этом законопроекте важно соблюсти интересы всех сторон. Поэтому ближе к рассмотрению партия выскажет свою позицию по нему.

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И против, и за

В пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили «Известиям», что этот рынок в целом давно нуждается в обновленном регулировании.

— Мы ждем принятия законопроекта, который будет отвечать текущей ситуации в отрасли и учитывать интересы всех сторон. В частности, считаем правильным предложенную Минтрансом норму о возможности работы в такси самозанятым гражданам без необходимости регистрации ИП, — пояснили в компании.

Также там отметили, что уже сейчас самозанятых водителей несколько сотен тысяч, такой режим востребован и должен быть учтен в регулировании отрасли.

Мы в целом поддерживаем подход к регулированию ответственности служб заказа такси. При этом важно, чтобы были созданы все необходимые для проверки водителей и автомобилей государственные реестры и базы данных, — отметили в «Яндекс Такси».

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Автомобили такси на стоянке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В компании «Максим» заявили, что им известно о законопроекте, который они категорически не поддерживают.

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Считаем, что документ необходимо снять с рассмотрения в Госдуме. Адекватного регулирования современной цифровой отрасли такси нет и еще никем не предложено. Все законодательные инициативы последних лет, в том числе Минтранса России, оторваны от реальности, не основаны на цифровых решениях и нежизнеспособны, — пояснили в агрегаторе «Известиям».

Также там уточнили, что законопроект Минтранса во многом повторяет действующий закон о такси и проект, ранее представленный Советом Федерации.

В предложенном законопроекте только две положительные нормы. Первая — вводится понятие службы заказа легкового такси и определяется ее функция как получение и передача исполнителям информации о заказах. Таким образом, агрегаторов перестанут приравнивать к перевозчикам или организаторам перевозок, — отметили в компании.

Вторая — подтверждается право физических лиц на личных автомобилях без регистрации ИП законно предоставлять услуги перевозки и платить налог на профессиональный доход. Фактически самозанятые уже два десятилетия оказывают в регионах до 98% объема услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, отметили в службе. Главная проблема законопроекта в том, что к самозанятым перевозчикам предъявляются те же требования, что и к таксопаркам. Они взяты из советских времен и невыполнимы в силу экономических и технических причин, пояснили в агрегаторе.

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Пассажир в аэропорту Домодедово
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов считает, что законопроект направлен на повышение безопасности перевозок.

Думаю, что ряд его положений в части передачи информации федеральной службе безопасности просто легализует уже действующие механизмы. Машины вбиваются в программу, и по геолокации определяется — куда ездил таксист. Конечно, это имеет значение для повышения уровня безопасности. Если, например, человек совершил преступление, попал под камеры и сел в такси, важно понимать, где он вышел из машины, — пояснил эксперт.

При этом он не думает, что все поездки россиян будут просматриваться: только те, которые заинтересуют спецслужбы.

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