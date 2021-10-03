Шашки в клетку: надо ли запрещать судимым работу в такси

В Госдуме предложили запретить водителям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси. Казалось бы, здравая инициатива — то и дело в новостях всплывают неприглядные истории с участием водителей с криминальным опытом. Но есть и другие мнения. Эксперты «Известий» высказались по поводу законодательной инициативы.

Подальше от людей

Очередной скандал с участием таксиста случился в конце сентября в Уфе — нетрезвый водитель сначала попал в ДТП, а потом вместе с пассажиром нанес ножевые ранения свидетелю аварии и водителю пострадавшего авто, сообщает РЕН ТВ. И шофер такси, и его клиент, участвовавший в потасовке, были судимы по нескольким статьям УК РФ.

Этот случай показывает насущность проблемы безопасности в сфере перевозки пассажиров. Таксисты-уголовники не раз убивали, насиловали и грабили своих клиентов. Собственно, летопись этих печальных историй и стала почвой для парламентской инициативы.

Шашки в клетку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями) законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» , — говорится в пояснительной записке.

В законопроекте речь не только о таксистах, но и о водителях других видов общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев. Поэтому изменения планируют внести и в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Ранее «Известия» сообщали о подготовке законопроекта, посвященного такси. В документе, который получил рабочее название «Кодекс таксиста», отражены проблемы безопасности. Также в нем идет речь о появлении в регионах комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Пока такая система работает в столице, она позволяет контролировать работу рядовых водителей такси — чтобы человек не перерабатывал, вовремя проходил медобследование. Также система следит за поддержанием технической исправности автомобиля. Для подключения к системе требуется индивидуальный идентификатор (цифровое разрешение).

Никакой дискриминации

Практика законодательных ограничений при трудоустройстве достаточно распространена в России, и запрет на работу таксистом для человека, у которого были проблемы с законом, ни в коем случае нельзя рассматривать как дискриминацию в сфере занятости, считает Андрей Шугаев, заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры».

— Ряд профессий давно недоступны для лиц с непогашенной судимостью. Согласно действующим законам, судимым не разрешается работать или служить в сфере педагогики, воспитания и образования, в сфере детско-юношеского развития и спорта, в области медицинского обеспечения и социальной защиты детей, в области культуры и искусства с участием детей, в органах внутренних дел РФ, в ФСБ РФ, в таможенных органах, в судебных органах, в прокуратуре, в авиации, в сфере клиринга, в обеспечении безопасности топливно-энергетического комплекса, транспортной безопасности.

Шашки в клетку Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По его мнению, инициативу по законодательному ограничению приема на работу в такси граждан с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления следует поддержать.

— Это отвечает интересам общества, общественной и национальной безопасности , — заключил адвокат.

Куда идти на свободе

Законопроект сулит проблемы с трудоустройством для тех, кто возвращается из колоний, что может подтолкнуть людей к возвращению на преступный путь, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— Вернувшись из тюремного заключения, люди оказываются безработными, что часто способствует совершению новых преступлений, так как выбора, куда устроиться, у них нет. Кроме того, даже те вакансии, на которые они могут претендовать, становятся недоступными для них из-за негативного отношения работодателей. Но если человек сталкивается с постоянными отказами при приеме на работу, то это является нарушением закона. Если работодатель не указывает причину отказа, следует обратиться в суд, — говорит Спиридонова.

Шашки в клетку Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По ее словам, работодатели в большинстве случаев негативно относятся к ранее судимым соискателям места, даже если судимость уже погашена.

— Многие не хотят идти на риск и брать на себя ответственность, так как первые три года после освобождения считаются наиболее опасным периодом, в течение которого велик риск рецидива преступления. Если спустя это время человек не нарушил закон и прошел социальную адаптацию, то шансы найти подходящую работу увеличиваются.

Эффективным для судимых способом поиска работы юрист считает обращение в центры занятости или в организации по защите прав заключенных.

Мнение сообщества

Довольно скептически на парламентскую инициативу отреагировали в профессиональном сообществе таксистов.

— Я предполагаю, что начнутся трудности с проверками справок о судимости. На сегодняшний день, учитывая развитие технологий, подделать бумагу несложно. МВД не даст всем подряд доступ для проверки этих данных, — считает председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

Шашки в клетку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его мнению, в законопроекте отражены интересы не простых водителей, но лишь чиновников и бизнеса. При этом чтобы контролировать таксиста, нужны работодатели, а в существующей и развивающейся на рынке модели услуг такси их нет.