Трудовой приговор: зарплаты заключенных могут доходить до 220 тысяч

Бизнес готов сотрудничать с заключенными, уже сейчас в 11 регионах на разных предприятиях создано 715 мест для осужденных к принудительным работам, заявили «Известиям» в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Перспективными направлениями для работы служба считает строительство, сельское хозяйство, переработку твердых бытовых отходов, реализацию крупных госпроектов. Средние зарплаты осужденных составляют 20-24 тыс. рублей, а в отдельных случаях доходят до 220 тыс. рублей, рассказали во ФСИН. Правда, и правозащитники, и представители бизнес-сообщества назвали такие суммы фантастическими.

Исправительные центры

Бизнес проявляет все больший интерес к идее использования труда осужденных к принудительным работам. Предприниматели даже готовы к увеличению на своих предприятиях количества мест для проживания заключенных. Сейчас в 11 регионах на объектах организаций уже создано 715 мест для них. Об этом «Известиям» сообщила начальник пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Паньшина в ответ на запрос издания.

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающим наказание на объектах организаций, в разы выше зарплат осужденных к лишению свободы. Например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае — 20 тыс. рублей. А в ряде случаев даже превышает среднюю зарплату по региону, указали в ведомстве.

— Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область), — подчеркнули во ФСИН.

Труд заключенных в бизнес-компаниях начали использовать в 2020 году, когда появилась возможность создания исправительных центров на базе объектов организаций. Администрация исправительного центра следит за безопасностью на таких объектах, при этом заключенные сами добираются до работы и обратно, поскольку принудительные работы не предусматривают изоляцию от общества. Те заключенные, которые не нарушают правил внутреннего распорядка и уже отбыли не менее одной трети срока наказания, могут жить со своей семьей в съемной или собственной квартире, отметили в ведомстве.

— На сегодняшний день в 76 субъектах РФ создано 117 исправительных центров для отбывания принудительных работ с возможностью размещения там 8,7 тыс. человек, — рассказали во ФСИН. — А в исправительных учреждениях содержится 180 тыс. человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Осужденные из мест лишения свободы стремятся попасть в исправительные центры, они готовы работать на любых объектах и предприятиях, чтобы получать зарплату, помогать своим семьям и погашать иски.



Само ведомство считает перспективным привлекать осужденных к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Фантастические цифры

Одними из первых привлекать заключенных начали аграрии, работать со ФСИН они начали с 2020 года, сообщил «Известиям» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

— Тепличные комплексы иногда прибегают к такому сотрудничеству, причем, как я знаю, достаточно успешно. На открытом грунте довольно сложно организовать охрану, потому что должна быть закрытая территория. А вот теплицы все огорожены. Труд заключенных на таких объектах вполне оправдан. Мы и в прошлом году порой привлекали их к таким работам. Мы и дальше намерены продолжать сотрудничество со ФСИН, сейчас над этим плотно работает Московская область, — рассказал он.

Оплата труда заключенных происходит по договоренности ФСИН с привлекающей их компанией. В условиях дефицита мигрантов труд заключенных может быть подспорьем, считает он.

— Но нанимать отбывающих наказание за зарплаты выше, чем получают мигранты, никто бы не стал: аграриям банально невыгодно делать им зарплаты выше рынка, — добавил эксперт.

Заключенные в СИЗО и в колониях, которые работают в хозотрядах, в среднем получают от 3 до 5-7 тыс. рублей в месяц. Если они трудятся в бизнес-организациях, то могут зарабатывать около 15 тыс. рублей в месяц. Но в любом случае чаще всего их доход не превышает одного МРОТ, рассказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение. Трехзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это — единичные эпизоды. Я лично за свою работу ни разу не видел заключенного, который получал бы порядка 200 тыс. рублей. Возможно, такие заплаты имеет кто-то из «своих». Например, генеральный директор какой-то компании, который оказался в СИЗО, а потом с аффилированной фирмой был заключен контракт, чтобы он мог получать высокую зарплату, — допустил эксперт.

Сейчас открытость в системе ФСИН невелика, поэтому правозащитники не знакомы с такой практикой. А принимая во внимание случающиеся перегибы в тюрьмах и колониях, нужно, в первую очередь, не превратить труд заключенных на бизнес-компании в новый ГУЛАГ, заключил он.

В четверг, 20 мая, директор ФСИН Александр Калашников высказал идею привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. По его словам, это будет способствовать социализации заключенных и поможет решить проблему с нехваткой мигрантов. Ранее «Известия» сообщали, что инициатива родилась на закрытом мероприятии, которое проходило во ФСИН с участием РЖД по поводу строительства БАМа. Позже сообщалось, что в исправительные центры на БАМе, где будут трудиться заключенные, могут попасть до 600 человек.