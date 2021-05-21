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Неволя к труду: в регионах поддерживают замену мигрантов заключенными

Инициатива ФСИН не сможет покрыть и половину потребности в рабочих руках, отмечают эксперты
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Неволя к труду: в регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
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2021-05-20 18:16:21
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Поддержать идею главы ФСИН восполнить нехватку трудовых мигрантов заключенными готовы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Там намерены предложить таким работникам хорошие зарплаты и общежития, рассказал «Известиям» член СПЧ при президенте России Александр Брод. А в Чувашии и Московской области уже активно сотрудничают со службой исполнения наказаний, привлекая заключенных к уборке территорий и сельхозработам, хотя пока это и единичные случаи. Мнения экспертов на этот счет разделились. Одни считают, что инициатива ФСИН укладывается в логику действующей в России программы гуманизации исполнительной системы, которая предусматривает расширение участия осужденных в принудительных работах без лишения свободы. Другие призывают быть реалистами, и не верят, что в службе, которая никак не может покончить с пытками, новый инструмент будет работать без сбоев. При этом в полной мере заменить мигрантов осужденные все равно не смогут, отмечают специалисты. Потребность в гастарбайтерах — около миллиона человек, а в колониях содержатся порядка 400 тыс. заключенных, и далеко не все из них смогут отправиться на работы.

Никаких принуждений

Губернаторы нескольких округов, в том числе ДФО и СФО, уже выразили готовность поддержать инициативу главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова восполнить нехватку трудовых мигрантов заключенными. Они намерены предложить таким работникам хорошие зарплаты и общежития. Об этом «Известиям» сообщил член СПЧ при президенте РФ Александр Брод со ссылкой на информацию, полученную им от руководителя ФСИН.

В четверг, 20 мая, Александр Калашников высказал эту инициативу на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По словам директора ФСИН, это будет способствовать социализации заключенных и поможет решить проблему с нехваткой мигрантов.

Неволя к труду
Мигранты
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, произойдет та самая социализация, — сказал Александр Калашников.

Он также призвал омбудсменов поднять эту тему во всех регионах России. «Известия» направили запросы в упомянутые округа и ФСИН.

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В некоторых сферах из-за оттока мигрантов действительно не хватает рабочих рук, отметил Александр Брод. Хотя действует система оргнабора со странами СНГ, все равно это не покрывает всей потребности в аграрном секторе, строительстве и системе ЖКХ.

— К этой инициативе нужно отнестись как к необходимой мере, но со строгим соблюдением прав заключенных. Эти работы должны быть строго добровольными. Никаких принуждений, по аналогии с ГУЛАГом, пыток и прочих нарушений прав человека быть не должно, — отметил он.

Согласен с ним и сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, в Курске есть практика взаимодействия власти и ФСИН по этому вопросу.

— Идея привлекать заключенных — правильная. Вопрос только в организации. В исправительную систему надо вернуть элементы обучения, ведь это граждане нашей страны. Нужно повышать уровень тех людей, которые возвращаются к нормальной жизни. Это гуманистически подходит нам по стилю, — подчеркнул сенатор.

Есть и другое мнение. В наших реалиях с регулярно выявляемыми пытками в учреждениях ФСИН, с отсутствием нормального гражданского контроля (сейчас в ОНК работают единицы), с огромным количеством коррупционных преступлений, которые выявляются в подразделениях исправительной системы, возможности реализовать эту инициативу нет, какой бы хорошей она ни была, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Неволя к труду
исправительная колония
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Мне сегодня пишут люди со всей страны: что это, новый ГУЛАГ? А ответить сейчас сложно. Нельзя дерево сажать в камень. Вначале надо выстроить систему нормального общественного контроля, прозрачной работы ведомства, и только после этого ростки, которые предлагает ФСИН, дадут хорошие всходы, — отметил он.

По его словам, эта инициатива родилась на закрытом мероприятии, которое проходило недавно во ФСИН с участием РЖД по поводу строительства БАМа.

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— Параллели приходят сами собой, — добавил Иван Мельников. — Сейчас со стороны ФСИН идет монолог. А нужно вначале обсудить это решение с грамотными правозащитниками, трудовой инспекцией, всеми заинтересованными сторонами. В частности, люди не должны работать за копейки. Я лично проверял колонии – мне показывали квитки о заработке 500 рублей в месяц. А теперь за эти деньги заключенный будет строить БАМ? Давайте будем реалистами.

Ждут на полях и в городах

В регионах в целом допускают возможность привлечения заключенных к работам, которые выполняли мигранты. Так, в Чувашии уже активно работают с ФСИН.

Это приведение в порядок общественных пространств, уборка территорий городов. Заключенные сейчас активно привлекаются, это очень хорошая и полезная практика. Но надо учитывать этические моменты. Все должно быть организовано с уважением к личности, несмотря на статус человека, и направлено на общественное благо, — рассказал «Известиям» глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Работает с заключенными и Московская область. Как ранее сообщала «Известиям» советник областного главы министра сельского хозяйства и продовольствия, в регионе продолжается сотрудничество с региональным УФСИН по вопросу привлечения к сельхозработам осужденных к принудительным работам. Аграрии нуждаются как в мигрантах, так и в заключенных, и уже ведут переговоры по поводу постоянного сотрудничества с ФСИН, рассказала руководитель аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина.

Неволя к труду
Уборка картофеля при колонии-поселении

Уборка картофеля при колонии-поселении

Фото: РИА Новости/Андрей Архипов

— У нас есть опыт привлечения заключенных на сельхозработы, а с этого года мы стараемся сделать эту практику целевой и долгосрочной. Плотно над этим работает Московская область: регион пытается заключить договоры с ФСИН, чтобы мы могли получить альтернативу мигрантам, которые до нас до сих пор не доехали в нужном нам числе, — отметила она.

Сельхозпроизводители готовы обеспечить заключенных общежитиями и надеются, что формальная сторона вопроса решится в ближайшее время, чтобы успеть к посевной.

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Мигрантов не заменят

Заменить мигрантов заключенными в полной мере не получится, считает директор Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни», член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Береговая. По ее словам, потребность в мигрантах сегодня — около миллиона человек, а отбывают наказание в российских колониях России около 400 тыс., а тех, кто сможет или захочет работать, будет еще меньше.

— В целом эту меру можно использовать, если такая потребность у государства есть. Все колонии, которые есть в России, — рабочие. Это не как в США – где то спортом занимаешься, то гуляешь. У нас есть производства: швейные, столярные, по обработке химматериалов, изготовке металлических изделий и так далее. Так или иначе на закрытой территории все заключенные, если у них есть такое желание, могут работать. А вот привлекать их к работе во внешней среде — очень дорогая затея с точки зрения охраны. К примеру, как это можно обеспечить на обычной стройке? — заметила она.

Привлечь к такому виду занятости смогут лишь тех заключенных, кто по решению суда получил наказание в виде принудительных работ, пояснил «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «На Малой Дмитровке» адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов. Но их не так много.

Неволя к труду
Заключенные
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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— Человек, осужденный на срок до пяти лет лишения свободы, может быть определен на принудительные работы. Он не будет сидеть в колонии, а будет проживать по месту работы в специальном городке. Кто хорошо работает, может быть освобожден условно-досрочно. Однако эта мера наказания очень редко применяется на практике. Сейчас, по сути, хотят «оживить» эту статью, чтобы осужденные могли трудиться не в колонии. То есть включить ее в государственную программу, — отметил эксперт.

С ним согласен и член Общественной палаты РФ Павел Покровский. По его мнению, инициатива главы ФСИН укладывается в логику действующей в России программы гуманизации исполнительной системы.

— В ее рамках идет и гуманизация системы наказаний, — отметил он. — Это предусматривает расширение участия осужденных в работах без лишения свободы. Поэтому при условии сохранения заработной платы как одного из конституционных прав граждан, эта идея укладывается в стратегию гуманизации. Но здесь необходима работа уполномоченных по правам человека, общественных советов при уголовно-исполнительной системе и общественных палат в наблюдении за тем, чтобы корректно производилась оценка выполненных работ, и чтобы зарплаты соответствовали реально действующим расценкам, не были занижены.

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Старая идея

Идея по привлечению заключенных к принудительным работам не новая, рассказал «Известиям» член СПЧ, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин. Подобную инициативу предлагали еще в начале 2000-х годов. Потом она была реализована в Красноярске генералом-лейтенантом внутренней службы Владимиром Шаешниковым.

— Он создал, насколько мне известно, первую в нашей стране городскую колонию-поселение, где заключенные трудились на городских работах. Они чинили электричество, укладывали асфальт, монтировали бордюры. Опыт Красноярска, конечно, может быть транслирован на другие регионы, — отметил он.

Сами заключенные не отказались бы от подобной перспективы, полагает завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова.

Неволя к труду
Осужденные исправительной колонии во время работы в швейном цехе
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— В большинстве случаев заключенные хотят работать, а вариантов с занятостью в исправительно-трудовых учреждениях немного. А так они смогут поднакопить денег, чтобы после освобождения иметь возможность достойно начать новую жизнь. Более того, деньги будут оставаться в стране, а не вывозиться за границу, как это происходит в случае мигрантов, — отметила эксперт.

Однако нельзя строить экономику только силами мигрантов и заключённых, подытоживает Александр Брод. Лучше обучать россиян трудовым специальностям и достойно оплачивать их труд.

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