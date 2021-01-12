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Слышат звон: нужны ли заключенным мобильные телефоны

Липовые call-центры в колониях остаются проблемой для россиян
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Слышат звон: нужны ли заключенным мобильные телефоны
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2021-01-11 18:44:42
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Свыше 30 млн рублей удалось похитить со счетов россиян заключенному рязанской колонии с помощью мобильного телефона. «Call-центры» в местах лишения свободы, выманивающие у наивных граждан трудовые накопления, уже вошли в фольклор. Пока усилия правоохранительных органов по борьбе с этим злом остаются, увы, почти безуспешными. Кто виноват и что делать, разбирались «Известия».

Только за шесть месяцев ушедшего года сотрудники учреждений системы исполнения наказания изъяли 22 тыс. мобильных телефонов. Причем более трети устройств было изъято у осужденных во время использования средств связи в СИЗО или колонии. В Генпрокуратуре считают, что доступ заключенных к интернету создает условия для совершения мошеннических действий, доставки в колонии запрещенных предметов и поддержания преступных связей с сообщниками на свободе. Только один выявленный случай мошенничества в одной из ИК в Рязанской области выявил причинение ущерба гражданам на 30 млн рублей. Круговая порука между заключенными делает подобные действия малозаметными для администрации.

Слышат звон
сизо матросская тишина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Впрочем, случается, что некоторые работники ФСИН в курсе незаконной деятельности. Например, летом прошлого года внутренняя проверка установила двух сотрудников столичного СИЗО «Матросская Тишина», которые за мзду передавали арестованным запрещенные предметы, включая и оборудование для мобильной связи.

Трубки горят

Мобильные телефоны, как и прочие электронные устройства связи, в следственном изоляторе запрещены, также, как и в исправительных учреждениях (тюрьмы, колонии), объясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Слышат звон
сизо матросская тишина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Граждане, находящиеся под следствием; в процессе судебного разбирательства; осужденные судом, ожидающие этапирования или оставленные для хозяйственных работ в СИЗО, обязательно подвергаются обыску. Запрещенные предметы, к которым относятся и любые средства связи, изымаются. Обыски, учитывая то, что администрация знает о распространенности телефонных мошенничеств, повторяются довольно часто. Бывает, что проводятся и по нескольку раз в сутки. В некоторых регионах даже сотрудникам и руководителям изоляторов запрещено заходить на территорию СИЗО с мобильными телефонами, — говорит юрист.

Если заключенный попытается обойти установленные правила и спрятать телефон, он понесет дисциплинарное наказание согласно ст. 117 УИК РФ (выговор, перевод в штрафной изолятор или карцер).

Слышат звон
сизо матросская тишина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Администрация обязана выявить и тех, кто помог пронести запретные вещи на режимную территорию. За такую помощь предусмотрена административная ответственность по ст. 19.12 КоАП РФ — штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ответит первый освободившийся оператор

Если действовать строго по закону, то арестант, подрядившийся зарабатывать, представляясь службой безопасности, вообще может не выйти из заключения.

— Участнику мошеннической схемы грозит новое уголовное преследование по статье 159 УК РФ. Соответственно, последующее этапирование к месту предварительного расследования, а также новый процесс и суд. С учетом нарушения правил отбывания наказания в его личном деле может появиться пометка о склонности к нарушению режима. Такая отметка обязывает сотрудников исправительных учреждений усилить контроль за осужденным, — поясняет Мария Спиридонова.

Слышат звон
сизо заключенные решетка
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Заключенному разрешается телефонное общение с близкими людьми, уточняет Спиридонова. Об этом говорится в статье 17 ФЗ от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

— Естественно, при соблюдении определенных условий. Во-первых, такой разговор допускается только при наличии письменного разрешения от следователя, в производстве которого находится дело (или судьи). Во-вторых, если это технически возможно осуществить. Подозреваемый (или обвиняемый) получает разрешение на один звонок. Ограничений, касающихся легальных звонков, достаточно много.

Меры борьбы

Проблему с незаконным использованием мобильной связи в изоляторах и колониях пытаются решить уже давно, но пока без особого успеха.

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— В целях пресечения незаконного использования мобильных телефонов в Государственную думу группой депутатов внесен законопроект, предусматривающий наделение руководителей территориальных органов УИС полномочиями по обращению к операторам связи с запросом о прекращении оказания услуг связи лицам в случае обнаружения незаконно используемых на территории пенитенциарных учреждений абонентских номеров,сообщил журналистам начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры РФ Владимир Макаров, уточнив, что ведомство поддерживает инициативу. Речь идет о возможности выявлять и блокировать номера телефонов, работающих в колониях.

— Безусловно, проблема мошеннической деятельности, совершаемой из мест заключения, в последние годы приобрела огромные масштабы и требует срочного решения. Учреждения исполнения наказания априори не должны становиться местом совершения новых преступлений, — считает адвокат Виктория Данильченко.

Слышат звон
телефон сим карта
Фото: Global Look Press/Franziska Gabbert
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Что касается предложений о блокировке номеров по заявлению руководителя исправительного учреждения, то она находит эту процедуру слишком бюрократической.

— Как правило, номера, с которых совершаются противоправные звонки, работают считаные часы. А механизм блокировки номера через оператора сотовой связи может занять не один день. Так называемые глушилки тоже не панацея. Во-первых, это очень дорого, но не всегда эффективно, так как они быстро устаревают. А во-вторых, может лишить связи и обычных граждан, проживающих поблизости.

Юрист «Легес Бюро» Дмитрий Уваров полагает, что не только отечественные заключенные причастны к многочисленным мошенничествам со счетами граждан.

— Следует учитывать, что схемами с использованием call-центров занимаются и злоумышленники за пределами РФ. Тогда крайне важным становится международное сотрудничество правоохранительных органов, — говорит он.

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Разговор на троих

Наиболее любопытным предложением упорядочивания общения заключенных с внешним миром адвокат Виктория Данильченко считает свободный доступ к телефонной связи, которая будет прослушиваться. На протяжении последнего десятилетия такие предложения неоднократно выдвигались правозащитниками и отдельными законотворцами. Впрочем, в настоящий момент технический контроль переговоров представляется непреодолимой проблемой.

— Даже санкционированное судом прослушивание одного-двух фигурантов разработки отнимает сотни человеко-часов и сотни тысяч рублей. Как следить за тысячами арестантов круглосуточно — пока непонятно. Может быть, в будущем эта проблема будет решена при помощи ботов, но сейчас это утопия, — считает оперативник одного из подразделений уголовного розыска.

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