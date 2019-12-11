Отступление от наказания: заключенных научат писать своим жертвам

В следующем году в российских колониях пройдут тренинги, на которых заключенных будут мотивировать написать примирительное письмо пострадавшей стороне. Пока речь идет о занятиях только для несовершеннолетних осужденных, рассказали «Известиям» в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Письменные извинения будут учитываться в характеристиках и могут повысить шансы на досрочное освобождение. Главное, чтобы искреннее раскаяние не подменялось формальными отписками, предупреждают эксперты.

В пресс-бюро ФСИН уточнили, что формы проведения тренингов выберут сотрудники воспитательных колоний (медиаторы), которым предстоит организовать занятия. Они будут направлены на восстановление ущерба, нанесенного жертве и обществу, добавили там. Письменное извинение перед потерпевшим «свидетельствует об активной позиции осужденного» и может быть учтено администрацией колонии при дальнейшей исправительной работе и при подготовке характеристики, сказали во ФСИН.

Для проведения занятий ряд территориальных органов службы уже заключили соглашения о сотрудничестве с местными организациями, занимающимися программами восстановительного правосудия, добавили в пресс-бюро. Кроме того, больше 400 сотрудников ФСИН в 2019-м отправили учиться технологиям медиации. В следующем году служба планирует запустить программу профпереподготовки по этому направлению на базе одного из подведомственных вузов.

Тренинги, мотивирующие заключенных писать примирительные письма жертвам, уже пробовали проводить в некоторых исправительных учреждениях. Например, в 2016 году подростки из Можайской, Канской, Томской, Тюменской, Кировоградской и других воспитательных колоний написали 186 примирительных писем, сообщили во ФСИН. Там добавили, что планов распространить практику на взрослых осужденных пока нет.

В тренингах нет ничего плохого, вопрос лишь в том, насколько добросовестными и искренними будут заключенные, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин.

— Если это лишний раз заставит правонарушителя задуматься не только о наказании, но и о зле, которое он причинил, это будет хорошей воспитательной работой. Потом, для потерпевших это тоже важно. Возможно, люди смогут относиться к этим подросткам терпимее, это психологически легче, — рассуждает эксперт.

Тем не менее есть риск, что письма будут отправлять лишь ради хорошей характеристики, опасается Игорь Каляпин.

Однако окончательное решение об условно-досрочном освобождении (УДО) заключенного принимает суд, и отзыв колонии учитывается не всегда, в свою очередь отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Конечно, положительная характеристика увеличивает шансы на УДО, но на практике бывают случаи, когда суды отказывают в досрочном освобождении, несмотря на хорошие отзывы или принимают решение отпустить человека с отрицательной характеристикой, уточнил эксперт.

Практику примирительных писем можно было бы распространить и на взрослых заключенных, но не всех, полагает специалист. Например, если речь о нетяжких преступлениях, нанесении небольшого вреда имуществу, краже, или неуплате алиментов, предложил Владимир Груздев. Ведь вопрос, захотят ли потерпевшие читать письмо осужденного, допустим, убившего их близкого человека, пояснил он.

Примирительные письма будут полезны для взрослых осужденных в любом случае, уверен руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Этот жест может учитываться при рассмотрении вопроса об УДО и вне контекста характеристики от администрации колонии, добавил он. Ст. 79 Уголовного кодекса определяет среди условий досрочного освобождения не только возмещение причиненного ущерба, но иное заглаживание вреда — перечень таких действий открыт.

Кроме того, свое отношение к вопросу УДО осужденного вправе выразить и потерпевший.

Технологии медиации приветствуются в мировой практике, добавил Александр Иноядов. Например, использовать неофициальные механизмы урегулирования споров и содействие примирению рекомендовано Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью ООН.

По данным ФСИН, в России 23 воспитательных колонии для несовершеннолетних, в них заключены 1,2 тыс. подростков. В учреждениях исполнительной системы для взрослых на 1 ноября содержались 0,5 млн человек.