Присел — отжался: столичные СИЗО так и не оборудовали спортзалами

Анонсированная весной 2019 года реорганизация спортивных залов и площадок для арестантов столичных СИЗО выполнена не в полной мере. В конце марта замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев пообещал журналистам, что в изоляторах появятся прогулочные дворики, оборудованные для занятий тяжелой атлетикой, гимнастикой и даже футболом. Правозащитники поддержали инициативу ведомства, ведь люди в ожидании завершения следствия и суда годами сидят в тесных камерах, и физическая нагрузка им необходима. Однако, по данным ОНК Москвы, изменения в этой сфере оказались не столь масштабными – вместо тренажеров появились преимущественно турники и брусья, а спортплощадка в «Бутырке» так и осталась на ремонте.

Матч века

Осенью прошлого года, когда в «Бутырке» оказались Александр Кокорин и Павел Мамаев, их болельщики забеспокоились, смогут ли профессиональные футболисты поддерживать в СИЗО спортивную форму. Особенно их волновало состояние Александра Кокорина, которому требовались физические нагрузки для лечения старой травмы.

В СМИ появились сообщения о том, что футболисты посещают спортзалы изолятора. Но на самом деле спортзалами эти помещения СИЗО называть можно было весьма условно. Речь шла о нескольких камерах площадью примерно 20–25 кв. м, переоборудованных под тренажерные комнаты. В некоторых были столы для настольного тенниса. Но тренироваться с футбольным мячом там было невозможно.

— Скорее, это небольшие «качалки» с соответствующим инвентарем, но даже от обычного школьного спортзала они очень далеки, — объяснил «Известиям» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. — Конечно, о полноценных занятиях спортом в таких условиях говорить не приходится.

Футболисты сообщили членам ОНК, что пытались уговорить руководство СИЗО принять беговую дорожку в качестве благотворительной помощи, но безуспешно.

Зимой у некоторых членов ОНК появилась идея провести в «Бутырке» футбольный матч с участием знаменитостей. Но возникли юридические проблемы, которые до сих пор не удалось полностью преодолеть. Первая из них – это режим изоляции. В СИЗО в баню, храмы и на прогулки выводят только соседей по камере, чтобы не допустить так называемых межкамерных связей. Кстати, по этой же причине на территориях изоляторов звучит громкая музыка — глушат перекрикивания заключенных.

мамаев Футболист Павел Мамаев (в центре) во время футбольного матча в Бутырском СИЗО №2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мамаев, желавший принять участие в «матче века», даже согласился ради этого на перевод из двухместной камеры в многоместную. Кокорин от игры отказался, ссылаясь на боли в ноге и необходимость согласия клуба «Зенит», с которым у него был контракт.

В СИЗО есть асфальтированная площадка, где играют в футбол осужденные. Там матч и состоялся. А перед его началом руководители УФСИН Москвы и ФСИН России и рассказали членам ОНК о проекте развития спорта для подследственных. В СИЗО планировалось создать «прогулочные дворики для активных занятий спортом», в том числе футболом.

– Мамаев сыграл со своими сокамерниками «матч века». Потом, по нашим данным, на этой площадке по очереди играли все заключенные из многоместных камер, а затем ее закрыли на ремонт. Сейчас там новый асфальт. Ожидается, что в ближайшее время сделают еще и резиновое покрытие, и тогда заключенные СИЗО смогут снова играть там в минифутбол, – уточнил Иван Мельников.

Тюремные «качалки»

– Пока же арестанты «Бутырки» пользуются тренажерными комнатами. Их в СИЗО всего пять, но одна сейчас на ремонте, – отметил правозащитник. – Занятия осуществляются на платной основе – 300 руб в час. Это официально установленный тариф, деньги списываются с лицевого счета заключенного.

Представители администрации изолятора сообщили, что ежедневно тренажерные комнаты посещают в среднем 15 заключенных.

А еще в «Бутырке» примерно половину «прогулочных двориков» недавно отремонтировали и оборудовали брусьями и турниками, так что появилась дополнительная возможность для бесплатных занятий спортом. Причем, ежедневных. Ведь заключенным полагается одна прогулка в день продолжительностью не менее одного часа.

Аналогичные «прогулочные дворики» появились и в другом московском СИЗО – в «Матросской тишине».

Тренажерные комнаты в следственных изоляторах Москвы и стоимость занятий в них примерно одинаковы – от 200 до 300 рублей в час. В тех, что подороже, есть беговые дорожки и тренажеры для ходьбы. В «Матросской тишине» таких комнат три, как и в СИЗО №5, но одна предназначена для несовершеннолетних, они занимаются бесплатно. В женском СИЗО №6 одна спортивная комната, где девушки тоже занимаются бесплатно. Для них один из «прогулочных двориков» оборудован баскетбольным кольцом. В женском изоляторе заключенных выводят туда на занятия на два часа, и стоит это 350 руб.

бутырка Заключенные в здании «Следственного изолятора № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

– Женщины-заключенные жалеют о приостановлении коллективных занятий йогой, которые проходили на плацу. Некоторые эксперты утверждали, что их проведение не соответствует режимным требованиям, – пояснил Иван Мельников.

В СИЗО федерального подчинения «Матросская тишина», который в шутку из-за высокопоставленных сидельцев называют «Кремлевским централом», тоже есть спортивная комната. Ее площадь и набор тренажеров не сильно отличаются от других столичных изоляторов. Имеется беговая дорожка и шведская стенка. Зато цена занятий гораздо ниже – всего 155 руб. в час.

А вот в другом изоляторе федерального подчинения – «Лефортово» – возможности заниматься спортом нет вообще.

– Нам постоянно поступают обращения от арестантов «Лефортово» с жалобами на отсутствие спортивного зала. Причем не только от бизнесмена Зиявудина Магомедова, который с самого начала постоянно предлагает оборудовать его за свой счет, но и от других. Например, от бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Но администрация, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, категорически отказывается не только оборудовать тренажерами одно из помещений, но даже разместить в «прогулочных двориках» турники и брусья, – отметил Иван Мельников.

лефортово У входа в следственный изолятор «Лефортово» Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В ОНК отмечают, что утвержденные Минюстом правила внутреннего распорядка действительно предусматривают занятия спортом во время прогулок для несовершеннолетних, но не устанавливают прямого запрета для всех остальных. Ссылки противников полноценных спортзалов в СИЗО на «режимные» требования тоже представляются надуманными, потому что закон устанавливает точный перечень лиц, подлежащих раздельному содержанию. Это, например, ранее отбывавшие наказание и несудимые. Такое условие вполне можно учесть при выводе заключенных в спортзалы. А что касается «межкамерных связей», то в суды арестантов возят в одних автозаках, а до этого они часами сидят вместе в камерах «сборных отделений», и никого это не смущает.

В пресс-службе ФСИН РФ «Известиям» сообщили, что вопросы внесения изменений в действующие законодательство и ведомственные нормативные акты находятся в стадии проработки, а меры по созданию условий для занятий спортом подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными принимаются, и «на сегодняшний день в следственных изоляторах оборудовано 190 спортивных площадок, более 140 спортивных залов и 160 спортивных уголков».

В ответе не уточняется, имеют ли доступ к этим площадкам и спортзалам именно подозреваемые и обвиняемые или речь идет исключительно об осужденных из хозотрядов. В пресс-службе отметили, что «для несовершеннолетних предусмотрена возможность самостоятельного занятия спортом, и для этих целей прогулочные дворы оснащены турниками, брусьями, баскетбольными кольцами».