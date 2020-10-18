За спрос деньги берут: число мошеннических опросов выросло в 2,6 раза

В интернете набирает обороты еще один вид мошенничества — оплачиваемые опросы. За январь–август 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила больше 2,5 тыс. сайтов с подобными предложениями, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2019-го. Злоумышленники обещают вознаграждение в десятки или даже сотни тысяч рублей за прохождение опроса, но сначала просят оплатить комиссию — несколько сотен рублей. Никаких выплат за ответы, конечно, никто не получает, а «комиссия» достается мошенникам. Вдобавок они могут еще и украсть данные платежной карты. Найденные сегодня ресурсы злоумышленников — только часть айсберга, говорят эксперты. Настоящий объем мошеннических сайтов с платными «опросами» трудно подсчитать, поэтому гражданам стоит скептически относится к вариантам такого заработка, говорят эксперты.

Оплата без возврата

За первые восемь месяцев 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 2,5 тыс. мошеннических сайтов, на которых предлагается пройти опрос за вознаграждение. За тот же период прошлого года было выявлено 935 подобных ресурсов. Таким образом, рост год к году составил 2,6 раза.

Работает эта схема так. Человек получает сообщение, в котором обещают крупное вознаграждение за прохождение опроса, например, о качестве предоставляемых известной компанией услуг. Но чтобы получить деньги, есть условие: нужно оплатить комиссию или закрепительный платеж порядка 300 рублей. В итоге выплату человек не получает, а комиссия достается мошенникам.

Есть и более изощренный вариант. В соцсетях якобы крупный производитель, например, косметики просит ответить на несколько вопросов. Взамен пользователю обещают либо ценный приз, либо деньги — до 200 тыс. рублей. Как правило, рекламирует эту якобы акцию известная медийная личность, и многие доверчивые граждане этому верят. После опроса человека тоже просят оплатить комиссию. После перечисления денег предлагают сделать еще один, последний платеж (причину, как правило, приводят убедительную). После история повторяется снова и снова — до тех пор, пока человек не остановится.

За спрос деньги берут Сотрудник «Лаборатории Касперского» на Ленинградском шоссе в Москве Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зачастую злоумышленники получают не только деньги, но и данные банковской карты, отметила руководитель аналитического департамента Infosecurity a Softline Company Дарья Кошкина. Ущерб от этого вида мошенничества с начала года, по оценке ИБ-сообщества, исчисляется миллиардами рублей, добавила она.

Популярность схемы связана с простотой реализации и минимальным риском для злоумышленника, утверждает генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. Ущерб до 5 тыс. рублей квалифицируется как административное правонарушение. А это сильно сужает возможный перечень оперативно-разыскных мероприятий, которые полицейские могли бы применить для идентификации и привлечения к ответственности злоумышленника, пояснил Игорь Бедеров.

Надувательство в Сети

В первой половине года каждый пятый в России столкнулся с мошенниками, которые предлагали принять участие в опросе, конкурсе или же сообщали о выигрыше, отметила ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. Этот вид афер называется скамом, пояснила она, и может мимикрировать под сообщения о социальных выплатах от вымышленных фондов, имитировать беспроигрышные лотереи от имени крупных компаний.

Объем такого мошенничества в рунете постоянно растет, только в августе этого года «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 11,5 тыс. таких ресурсов, что почти в два раза больше, чем в июле. При этом число заблокированных попыток перехода пользователей на такие сайты за первые восемь месяцев перешло отметку 16 млн.

За спрос деньги берут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Под скам подходит множество схем, например, очень популярно мошенничество в совместных закупках, когда несколько людей делают один заказ товара по оптовой цене, часто из-за рубежа. Мошенники на таких закупках собирают деньги и, конечно же, ничего не закупают, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Можно найти злоумышленников и на сайтах поиска работы. Если потенциальные работодатели готовы нанять соискателя с условием оплаты обучения — это явный признак мошенничества, пояснил эксперт.

Беспокойное время

Повышенная активность злоумышленников, предлагающих пройти платные опросы, поучаствовать в викторинах или получить выплаты, в этом году связана с пандемией COVID-19, уверен руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Мошенники быстро поняли, что весной у многих людей упали доходы, некоторые остались без работы и искали новые источники заработка.

Бдительность потенциальных жертв жулики могут усыплять, прикрываясь известными компаниями и брендами. Например, было немало мошеннических конкурсов, где использовался бренд Сбербанка, добавил эксперт. При этом в Сети всё же есть честные сервисы, предлагающие за прохождение маркетинговых опросов вознаграждения, пусть и небольшие — 50–180 рублей, подчеркнул Андрей Арсентьев.

За спрос деньги берут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Резкое увеличение числа мошеннических опросов во время пандемии вполне объяснимо, считает Дарья Кошкина. В состоянии стресса потенциальные жертвы более восприимчивы к любой информации, внушаемы и менее критичны, отметила она. Этим и пользуются мошенники, которые буквально засыпают пользователей Сети фейковыми опросами и мошенническими лотереями, добавила она.

Злоумышленники чаще всего размещают свои посты со ссылками на опросы на форумах, в группах в соцсетях и мессенджерах, посвященных поиску подработки или удаленной работы, сообщил Владимир Ульянов. Ссылки также активно рассылают и через электронную почту и SMS-сообщения, добавил Игорь Бедеров.

Определить реальное количество сайтов с мошенническими опросами невозможно: на каждый закрытый ресурс открывается 10 новых, говорит эксперт. Поэтому гражданам нужно быть более бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и скептически относиться к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или выплате, добавляют в «Лаборатории Касперского».