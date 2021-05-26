 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Бомбардировщик ВВС США во время полета над Балтикой нес реальные авиабомбы
Общество
В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей
Спорт
Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске
Мир
Взрыв прогремел на авиабазе КСИР рядом с Тегераном
Мир
Авиакомпания AirBaltic с 27 мая приостановит полеты из Риги в Минск
Мир
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов
Мир
Эстония ослабит ряд коронавирусных ограничений с 31 мая
Мир
Ряд западных стран призвали не признавать президентские выборы в Сирии
Мир
Экс-президент Чехии опроверг заявления СМИ о «тайном кредите» для СССР
/

Вердикт труда: к 2030-му в исправработах смогут задействовать всех осужденных

В специализированных центрах планируют кратно увеличить количество мест для тех, кто имеет право заменить колонию на более мягкую меру наказания
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Главный слайд
Начало статьи
Вердикт труда: к 2030-му в исправработах смогут задействовать всех осужденных
2021-05-25 15:25:53">
2021-05-25 15:25:53
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 2030 году в исправительных работах задействуют 100% осужденных, которые имеют на это право. Об этом «Известиям» сообщили в Минюсте. В министерстве уточнили, что все будут работать добровольно и за зарплату, а в случае, например, участия в очистке Арктики могут получить льготы. Создавать специальные структуры для этого не потребуется, так как в 76 субъектах уже есть исправительные центры, однако пока мест в них не хватает. Бизнес ничего плохого в инициативе не видит, но не понимает, как обеспечить на частных объектах конвоирование, охрану и качество труда осужденных. Эксперты считают, что в случае реализации этой идеи соблюдение прав заключенных должно быть гарантировано.

Нехватка мест

Как выяснили «Известия», в России в ближайшее время увеличится количество мест для принудительных работ осужденных. Их труд может быть использован на крупных стройках, а также в экологической очистке Арктики. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минюсте.

«К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, а к 2030 году — в полном объеме. При этом в случае создания исправительных центров по очистке территорий в Арктической зоне прорабатывается возможность льготного исчисления времени отбывания наказания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Дело за дело
Дело за дело: в принудительных работах задействуют 100% имеющих на это право
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Зона труда: предпринимателям облегчат бизнес в колониях
Одобренный правительством законопроект, по которому осужденные будут признаны социально уязвимой категорией, передали в Госдуму

В министерстве уточнили, что в настоящее время около 188 тыс. человек по решению суда имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Они назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Согласно ст. 53.1 УК РФ, в настоящее время принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

«Наказание в виде принудительных работ исполняется исправительным центром, не являющимся исправительным учреждением. При исправительных учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие как исправительные центры. Согласно данным ФСИН России, в настоящее время исправительные центры созданы в 76 субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Минюсте пояснили, что Трудовым кодексом РФ признается обеспечение права каждого работника на своевременное и в полном размере перечисление справедливой заработной платы, не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

«Гражданин в данном случае работает в соответствии с заключенным трудовым договором. Таким образом, действующим законодательством РФ урегулирован вопрос привлечения к труду осужденных к принудительным работам, в связи с чем дополнительных внесений изменений не предполагается», — уточнили в министерстве.

При этом ведомство рассчитывает, что труд осужденных будет интересен бизнесу, который, видимо, будет оплачивать новые рабочие места.

Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть, — заявил в минувший понедельник, находясь в Хабаровском крае министр юстиции Константин Чуйченко.

Дело за дело
Дело за дело: в принудительных работах задействуют 100% имеющих на это право
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Трудные будни: заключенным разрешат производить больше товаров
Инициатива сенаторов позволит дополнительно трудоустроить около 2,5 тыс. осужденных в год

По его мнению, использование труда осужденных — правильная идея. Он считает, что можно создавать исправительные центры на крупных объектах и стройках.

— Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов, — отметил министр.

Соблюдая права

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что труд заключенных может быть востребован только очень крупным бизнесом, но не средним или малым. Однако и его организовать будет непросто.

— Это не новая идея. В советские годы крупных строек, где использовался труд заключенных, было очень много. Но все они были государственные. Как это будет организовано сейчас, сказать сложно. Ведь такая стройка подразумевает конвоирование осужденных, соответствующую охрану, нарезку видов работ, контроль за их качеством, наличие определенной квалификации, специального транспорта, который будет доставлять до места работы, и многое другое. Если эта стройка будет государственная, тогда — понятно, но как это всё реализует бизнес? — сказал он «Известиям».

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина считает, что инициативу нужно поддержать.

— Я однозначно оцениваю эту идею положительно, потому что в тюрьме или колонии работа является привилегией. Если человек будет направлен на принудительные работы, у него будет возможность не быть выключенным из общества. Поэтому, когда у человека заканчивается срок, мы вынуждены заниматься его ресоциализацией, — пояснила она «Известиям».

Дело за дело
Дело за дело: в принудительных работах задействуют 100% имеющих на это право

Мария Бутина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Семейные узы: осужденным разрешат отбывать срок поближе к родным
Этим правом не смогут воспользоваться люди, виновные в терроризме и в особо тяжких преступлениях

По ее собственному опыту это очень сложный процесс: нужно заново учиться принимать решения, строить контакты и общаться со своими близкими. Поэтому если есть возможность частично оставить человеку свободу, заменив полную изоляцию от общества исправительными работами, это можно поддержать, подчеркнула Мария Бутина, назвав также плюсами для заключенных возможность заработать деньги и снять социальную напряженность.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что при реализации этой инициативы главное — соблюсти права заключенных.

— Эту идею можно поддержать, если она не будет воспроизведением ГУЛАГа, когда осужденные работали в нечеловеческих условиях. Поэтому это, во-первых, должно быть сугубо добровольным делом, во-вторых, должны быть гарантии соблюдения прав заключенных в нормальных условиях работы и жизни, чтобы находиться там было комфортнее, чем колониях, — пояснил эксперт.

Как выяснили «Известия», один из крупных проектов, где планируется использовать труд осужденных, намерены реализовать в Республике Коми. Еще в прошлом году власти региона, ФСИН и руководство группы компаний «Русские титановые ресурсы» подписали соглашение по освоению крупнейшей в России минерально-сырьевой базы титанового и кварцевого сырья. В рамках этого соглашения предполагается строительство в республике горно-металлургического комплекса.

А вот в Москве осужденных решили привлечь к работе дворников. В декабре в столице открылся первый исправительный центр для отбывания наказания, который пока рассчитан на 21 человека. В нем находятся осужденные, трудоустроенные в местной управляющей компании, которая таким образом «закрывает» дефицит кадров по уборке территорий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021