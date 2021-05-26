Вердикт труда: к 2030-му в исправработах смогут задействовать всех осужденных

К 2030 году в исправительных работах задействуют 100% осужденных, которые имеют на это право. Об этом «Известиям» сообщили в Минюсте . В министерстве уточнили, что все будут работать добровольно и за зарплату, а в случае, например, участия в очистке Арктики могут получить льготы. Создавать специальные структуры для этого не потребуется, так как в 76 субъектах уже есть исправительные центры, однако пока мест в них не хватает. Бизнес ничего плохого в инициативе не видит, но не понимает, как обеспечить на частных объектах конвоирование, охрану и качество труда осужденных . Эксперты считают, что в случае реализации этой идеи соблюдение прав заключенных должно быть гарантировано.

Нехватка мест

Как выяснили «Известия», в России в ближайшее время увеличится количество мест для принудительных работ осужденных. Их труд может быть использован на крупных стройках, а также в экологической очистке Арктики . Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минюсте.

« К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, а к 2030 году — в полном объеме . При этом в случае создания исправительных центров по очистке территорий в Арктической зоне прорабатывается возможность льготного исчисления времени отбывания наказания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Дело за дело Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В министерстве уточнили, что в настоящее время около 188 тыс. человек по решению суда имеют право на замену лишения свободы принудительными работами . Они назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Согласно ст. 53.1 УК РФ, в настоящее время принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

«Наказание в виде принудительных работ исполняется исправительным центром, не являющимся исправительным учреждением. При исправительных учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие как исправительные центры. Согласно данным ФСИН России, в настоящее время исправительные центры созданы в 76 субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства .

Также в Минюсте пояснили, что Трудовым кодексом РФ признается обеспечение права каждого работника на своевременное и в полном размере перечисление справедливой заработной платы, не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

« Гражданин в данном случае работает в соответствии с заключенным трудовым договором. Таким образом, действующим законодательством РФ урегулирован вопрос привлечения к труду осужденных к принудительным работам , в связи с чем дополнительных внесений изменений не предполагается», — уточнили в министерстве.

При этом ведомство рассчитывает, что труд осужденных будет интересен бизнесу, который, видимо, будет оплачивать новые рабочие места.

— Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть, — заявил в минувший понедельник, находясь в Хабаровском крае министр юстиции Константин Чуйченко.

Дело за дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его мнению, использование труда осужденных — правильная идея. Он считает, что можно создавать исправительные центры на крупных объектах и стройках.

— Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов, — отметил министр.

Соблюдая права

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что труд заключенных может быть востребован только очень крупным бизнесом, но не средним или малым . Однако и его организовать будет непросто.

— Это не новая идея. В советские годы крупных строек, где использовался труд заключенных, было очень много. Но все они были государственные. Как это будет организовано сейчас, сказать сложно. Ведь такая стройка подразумевает конвоирование осужденных, соответствующую охрану, нарезку видов работ, контроль за их качеством, наличие определенной квалификации, специального транспорта, который будет доставлять до места работы, и многое другое. Если эта стройка будет государственная, тогда — понятно, но как это всё реализует бизнес? — сказал он «Известиям».

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина считает, что инициативу нужно поддержать.

— Я однозначно оцениваю эту идею положительно, потому что в тюрьме или колонии работа является привилегией . Если человек будет направлен на принудительные работы, у него будет возможность не быть выключенным из общества. Поэтому, когда у человека заканчивается срок, мы вынуждены заниматься его ресоциализацией, — пояснила она «Известиям».

Дело за дело Мария Бутина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По ее собственному опыту это очень сложный процесс: нужно заново учиться принимать решения, строить контакты и общаться со своими близкими. Поэтому если есть возможность частично оставить человеку свободу, заменив полную изоляцию от общества исправительными работами, это можно поддержать, подчеркнула Мария Бутина , назвав также плюсами для заключенных возможность заработать деньги и снять социальную напряженность.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что при реализации этой инициативы главное — соблюсти права заключенных .

— Эту идею можно поддержать, если она не будет воспроизведением ГУЛАГа, когда осужденные работали в нечеловеческих условиях. Поэтому это, во-первых, должно быть сугубо добровольным делом, во-вторых, должны быть гарантии соблюдения прав заключенных в нормальных условиях работы и жизни, чтобы находиться там было комфортнее, чем колониях, — пояснил эксперт.

Как выяснили «Известия», один из крупных проектов, где планируется использовать труд осужденных, намерены реализовать в Республике Коми . Еще в прошлом году власти региона, ФСИН и руководство группы компаний «Русские титановые ресурсы» подписали соглашение по освоению крупнейшей в России минерально-сырьевой базы титанового и кварцевого сырья. В рамках этого соглашения предполагается строительство в республике горно-металлургического комплекса.