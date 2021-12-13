Припомнят прошлое: водителям с судимостью за тяжкие преступления могут запретить работать в такси

В России могут запретить работать в такси водителям с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Соответствующий законопроект правительства РФ приняла в первом чтении Госдума. Согласно документу, препятствиями для работы в такси станут неснятые и непогашенные судимости. В том, как закон может повлиять на таксомоторные перевозки в России, разбирались «Известия».

Новые запреты

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, запрещающий работать водителями такси и общественного транспорта людям с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Согласно документу, для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также мира и безопасности человечества.

Для водителей такси в перечень таких преступлений входят убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Припомнят прошлое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Действие законопроекта распространяется на россиян и трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В отношении других иностранцев, отмечается в пояснительной записке, вопрос будет урегулирован «посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами».

В целях безопасности

Согласно законопроекту, отныне при поступлении на работу водители будут обязаны предоставить работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования. Работодатели, в свою очередь, обязуются отстранять сотрудников при получении сведений о том, что они подвергаются уголовному преследованию за указанные преступления.

Перечень преступлений, пояснили в кабмине, был подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учетом степени общественной

опасности, а также статистики Минюста о числе осужденных лиц и рецидивах преступлений. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

По словам юриста Венеры Шайдуллиной, поправки, подготовленные по поручению главы государства, связаны с обеспечением безопасности на транспорте.

— Водители, работающие в такси, находятся в непосредственной близости с пассажирами и обязаны обеспечивать их защиту при передвижении, — говорит Шайдуллина. — Лица, судимые за указанные преступления, должны доказать свое исправление в течение времени, установленного законом: по истечении восьми лет с момента отбытия наказания и десяти лет — за особо тяжкое преступление. После этого срока предусмотрено погашение судимости, а значит, риск рецидива минимален.

Припомнят прошлое Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

О важности законопроекта говорит и адвокат Александр Бердников, который считает, что тема ограничений на работу в такси давно является актуальной из-за участившихся случаев грабежей, изнасилований, покушений на изнасилование и нападений на пассажиров. В то же время, по мнению Бердникова, законопроект требует доработки, поскольку инициатор «ограничивается лишь формальной проверкой судимости».

— Водителям необходимо проходить комиссию, состоящую из различных специалистов, в том числе психологов, наркологов и иных профильных специалистов, ведь они перевозят огромное количество пассажиров, в том числе детей , — говорит собеседник «Известий». — В целом законодатель взял курс на обеспечение безопасности пассажиров, однако ему следовало бы обратить внимание на более тщательную проверку водителей, обязать владельцев такси ввести ограничения по времени работы с момента выхода человека на линию во избежание ДТП.

«Проверки станут повсеместными»

По словам председателя Московского профсоюза таксистов Николая Колодова, неофициальные проверки водителей существуют и сейчас — правда, не везде, на усмотрение таксопарка, прокатной конторы или агрегатора.

— Как правило, людей, устраивающихся на работу, проверяют службы безопасности (СБ). Их сотрудники с осторожностью относятся к кандидатам, имеющим судимость за насильственные преступления, грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, — таким могут отказать. В то же время у водителей, у которых была судимость за нетяжкие преступления или преступления, совершенные в юности по глупости, есть шанс получить работу, — говорит собеседник «Известий».

Как отмечает Колодов, новый закон позволит сделать эти проверки системными, повсеместными и закрепить на федеральном уровне. Таким образом, сервисы смогут более тщательно контролировать водителей, «отсеивая определенный контингент».

— Но одних проверок мало — по моему мнению, нужна специальная комиссия, которая могла бы работать с таксистами персонально и рассматривать случаи, при которых человек, не допущенный к работе, захочет подать апелляцию, — уверен эксперт.

Припомнят прошлое Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В то же время в Общественном совете по развитию такси предлагают автоматизировать и упростить порядок получения справок: сегодня документы выдаются органами МВД и процедура может занять до 30 дней. В таком виде, как сейчас, она будет сильно задерживать устройство человека на работу.

— В идеале это должно происходить с помощью автоматического, зашифрованного обмена данными между МВД и таксопарками, службами заказа такси, — говорит руководитель пресс-службы Общественного совета Екатерина Киселева. — Мы считаем, что агрегаторам и таксопаркам нужно дать возможность видеть базы друг друга, автоматизированно задавать вопросы МВД и получать ответы. Но для этого нужна разработка механизма с учетом шифровки данных во избежание их утечки.

Того же мнения придерживаются и сервисы заказа такси: так, в пресс-службе компании «Ситимобил» считают, что «важно определить прозрачную единую процедуру выдачи справок, подтверждающих отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования как для российских, так и иностранных лиц, которая даст возможность работодателям проверить действительность данных справок, а водителям получить их в том числе онлайн».

— В целом недопуск лиц с непогашенными или неснятыми судимостями за насилие, убийство и терроризм к работе в пассажирских перевозках позволит повысить безопасность и качество поездок на такси, — отмечают в «Ситимобил».

«Развитие общей тенденции»

По мнению адвоката Натальи Цимбаловой, появление законопроекта о запрете людям с судимостью работать в такси и на общественном транспорте — это развитие общей тенденции, начало которой было положено еще 10 лет назад. Для понимания ее сути нужно обратиться к определению судимости в современном законодательстве.

— Судимость — это определенный законом период времени, который продолжается и после отбытия человеком наказания вплоть до определенного в законе момента, т.е. до погашения судимости, — объясняет юрист. — То есть лицо считается судимым еще какое-то время после освобождения.

По словам адвоката, еще с советского периода к пониманию института судимости

существовало два подхода. Согласно первому, который лег в основу уголовного права того времени, судимость влекла наступление для осужденного не только уголовно-правовых, но и общеправовых последствий.

— Данный подход обосновывался с позиции превентивной цели уголовного права: ограничение граждан в выборе места работы или жительства аргументировалось необходимостью временного препятствия возвращению судимого лица в ту среду, где было совершено преступление, — поясняет собеседница «Известий».

Согласно второму подходу, последствия судимости должны быть сведены исключительно к уголовно-правовым последствиям, то есть она должна учитываться только при определении наличия рецидива. Применение к лицу, уже отбывшему наказание, каких-либо общеправовых ограничений считается неоправданным.

— Именно второй подход, являющийся более гуманным, в 1996 году был положен в основу УК РФ, 86-я статья которого установила: «судимость учитывается только при рецидиве преступлений и назначении наказания». То есть никакие ограничения на лицо, отбывшее наказание, не налагаются, так как предполагается, что оно исправилось, — рассказывает адвокат. — Однако реальность такова, что система исполнения наказаний с задачей исправления осужденных справляется не всегда. Поэтому в 2011 году ст. 86 УК РФ изложили в действующей поныне редакции, и теперь судимость «учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами».

Припомнят прошлое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В связи с этим в неуголовное законодательство — трудовое, избирательное и т.д. — стали вноситься нормы, ограничивающие судимых лиц в различных социальных сферах.

— Введение и расширение подобных ограничений фактически отрицает возможность исправления осужденного в условиях существующей системы исполнения наказаний. Полагаю, что это вынужденные меры: модернизация пенитенциарной системы длительный и дорогостоящий процесс, а обеспечить безопасность пассажиров нужно уже сейчас , — считает собеседница «Известий».

По словам Цимбаловой, в европейских странах вместо метода запрета, обладающего «спорной эффективностью», активно используют метод информирования, когда человек обязан уведомлять соседей, работодателя и иных лиц о факте своей судимости.

— Возможно, и в данной ситуации можно было наложить на службы такси обязанность информировать пассажира о судимости водителя на этапе заказа

машины, чтобы человек в случае опасения просто мог отказаться от поездки с таким водителем, — заключает адвокат.

По мнению ведущего юриста Европейской юридической службы Александра Спиридонова, ограничения, которое собираются ввести в России, могут противоречить положениям Конституции РФ, предусматривающим свободу труда и право каждого свободно выбирать род деятельности и профессию. Потому, считает эксперт, законопроект нуждается в доработке.

Права пассажиров

Как объясняет «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов, оказание услуг такси регулирует постановление правительства РФ «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

— На кузов легкового такси должна быть нанесена цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, — говорит Спиридонов.

На передней панели в салоне такси должно быть указано наименование, адрес и номер телефона перевозчика, номер выданного разрешения на осуществление деятельности по перевозке и срок его действия, наименование органа, выдавшего разрешение, а также тарифы за пользование такси.

Согласно памятке для пассажиров, подготовленной Роспотребнадзором, пассажиры такси имеют право на безопасность услуги, оказание данной услуги в указанные сроки, а также на требование в полной мере возместить убытки, если во время перевозки его права были нарушены.

Припомнят прошлое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам Венеры Шайдуллиной, водитель должен сообщать пассажирам стоимость поездки, планируемое время прибытия такси и причины возможного изменения перевозки. По прибытии машины заказчику должно быть сообщено местонахождение и данные об автомобиле, а также данные водителя и фактическое время прибытия.

— В постановлении и памятке отмечается, что маршрут перевозки определяется пассажиром. При этом водитель такси обязан отвезти клиента по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами времени на перевозку , — говорит юрист.

Как отмечает старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Светлана Кубиевич, в целях безопасности пассажирам лучше всего пользоваться проверенными агрегаторами.

— Если вы едете один, желательно сесть сзади. При посадке в такси визуально определите, всё ли с машиной в порядке снаружи и в салоне. Запишите номер машины и данные водителя — особенно если едет девушка. Если вас что-то не устраивает или настораживает, лучше вообще отказаться от поездки, — советует собеседница «Известий».